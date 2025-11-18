- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 745
- Час на прочитання
- 1 хв
Урок жаху: вчителька на очах у дітей порізала колегу ножем у ліцеї на Дніпропетровщині
Вчителька влаштувала замах на колегу через ревнощі до директора.
На Дніпропетровщині вчителька одного з ліцеїв порізала ножем колегу на очах у дітей.
Про це пишуть місцеві пабліки.
За даними соцмереж, конфлікт стався через ревнощі до свого цивільного чоловіка — директора ліцею. Вчителька української мови з ножем напала на іншу педагогиню.
«Діти накаляні, психологічні травми, в закладі повно крові. Батьки дітей надавали допомогу (постраждалій — Ред.), поки приїхала швидка допомога», — передають слова батьків у пабліку.
Зазначається, що зловмисницю знайшли на кладовищі та викликали поліцію. Вона була з порізаними руками.
Речниця ГУНП у Дніпропетровській області Ганна Старчевська в коментарі ТСН.UA підтвердила, що жінку затримали, відкрито кримінальне провадження за замах на вбивство.
