Ексклюзив ТСН
745
1 хв

Урок жаху: вчителька на очах у дітей порізала колегу ножем у ліцеї на Дніпропетровщині

Вчителька влаштувала замах на колегу через ревнощі до директора.

Ігор Сєров Дмитро Гулійчук
На Дніпропетровщині вчителька порізала колегу ножем – подробиці кривавого конфлікту через чоловіка

На Дніпропетровщині вчителька порізала колегу ножем — подробиці кривавого конфлікту через чоловіка / © Pexels

На Дніпропетровщині вчителька одного з ліцеїв порізала ножем колегу на очах у дітей.

Про це пишуть місцеві пабліки.

За даними соцмереж, конфлікт стався через ревнощі до свого цивільного чоловіка — директора ліцею. Вчителька української мови з ножем напала на іншу педагогиню.

«Діти накаляні, психологічні травми, в закладі повно крові. Батьки дітей надавали допомогу (постраждалій — Ред.), поки приїхала швидка допомога», — передають слова батьків у пабліку.

/ © Труха

© Труха

Зазначається, що зловмисницю знайшли на кладовищі та викликали поліцію. Вона була з порізаними руками.

/ © Труха

© Труха

Речниця ГУНП у Дніпропетровській області Ганна Старчевська в коментарі ТСН.UA підтвердила, що жінку затримали, відкрито кримінальне провадження за замах на вбивство.

Ніж, яким вчителька порізала колегу / © ТСН

Ніж, яким вчителька порізала колегу / © ТСН

Раніше повідомлялося, що українка в Італії убила 9-річного сина і перерізала собі вени.

