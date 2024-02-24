Уроки для США, втома союзників і блеф Путіна: західні ЗМІ про другі роковини вторгнення РФ до України

Два роки тому окупаційна армія Росії розпочала повномасштабну війну проти України.

24 лютого 2022 року – ще один чорний день в історії України. Рівно два роки Росія розпочала повномасштабний наступ на нашу країну. Близько четвертої години ранку президент-диктатор Росії Володимир путін оголосив про початок "спеціальної воєнної операції" з метою захоплення України. Росія почала завдавати ракетні удари по аеродромах, військових штабах , складах і містах України.

ТСН.ua зібрав аналітику західних медіа про два роки війни в Україні.

Європа стикається з важкими питаннями

"Війна вже деякий час зайшла в глухий кут, а минулого тижня Україна була змушена відступити від ключового міста Авдіївка після місяців запеклих боїв, що стало найгіршою поразкою з моменту падіння Бахмута в травні. Гроші, які відчайдушно потрібні від Сполучених Штатів, застрягли… Єдність між Європейським Союзом і НАТО починає руйнуватися, майже кожне важливе рішення відкладається та знаходиться під загрозою вето. Жоден серйозний "західний голос" не хоче кидати Київ, але беззаперечно, що настає втома, оскільки рахунки ростуть", – пише Люк Макгі у матеріалі CNN.

Як пише журналіст, хоча гучна підтримка Заходом України від 2022 року здивувала багатьох у дипломатичному світі, чим довше тягнеться війна, тим більше зростає втома.

Політичний тиск щодо витрат на підтримку України лише зростатиме, оскільки в червні відбудуться вибори до Європейського парламенту. До цього також додається перспектива повернення Дональда Трампа до Білого дому.

"Трамп чітко не заявив, якою буде його політика щодо України, за винятком його заяви про те, що він може припинити війну протягом 24 годин. Антинатівська риторика колишнього президента, загальна зневага до європейських інституцій і дивне захоплення Путіним добре відомі. Хоча ніхто не знає, що на ділі означати наступне президентство Трампа, можна передбачити найгірший сценарій для України, коли вона втрачає ініціативу на полі бою, а новий очільник Білого дому вирішить, що Америка вже достатньо витратила".

Саме тому наступні 12 місяців стають вирішальними для європейських союзників щодо України.

"Очевидно, що Європа зацікавлена в тому, щоб Путін не виграв цю війну – дуже мало людей, які не погодяться з цією думкою. ЄС дуже добре вміє залучати кошти, і є інструменти, якими він ще не користувався", - сказав CNN один із представників НАТО.

Гостріше питання полягає в тому, чи зможе Європа надати Києву зброю, необхідну для перемоги у війні без допомоги США.

Блеф Путіна

"Володимир Путін хоче, щоб світ повірив, що з економікою Росії все гаразд, і що у нього є кошти, щоб нескінченно довго вести війну в Україні. Він блефує. Його агресія дорого обходиться йому, і Захід має використати цю вразливість на повну", - пише Bloomberg.

Перед нападом на Україну диктатор Путін активно розбудовував фінансовий сектор Росії. Державний борг РФ, який становив лише 16% валового внутрішнього продукту, був одним із найменших серед країн світу.

Тепер же Путін радикально змінив курс якщодо фінансування війни, так і для підтримки економіки в умовах західних санкцій. Військові витрати зросли до приблизно 7,1% ВВП, збільшивши виробництво всього – від артилерійських снарядів до комп’ютерів.

Понад 130 млрд доларів кредитів дозволили росіянам витрачати гроші на нові квартири, сприяючи буму будівництва. Як наслідок, торік зростання реального ВВП підскочило до 3,6%, що суперечило прогнозам про занепад російської економіки.

Проте межі таких витрат уже очевидні. "Військові витрати не сприятимуть зростанню ВВП: збереження їх на поточному рівні вимагатиме великих жертв в інших важливих сферах, таких як соціальні витрати та вкрай необхідне обслуговування інфраструктури".

"Захід має використати економічну вразливість Путіна, посилюючи санкції та озброюючи Україну", - йдеться у матеріалі.

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Характер війни змінюється, а уроки, взяті з України, є "вічним ресурсом"

За словами Стейсі Петтіджон, директорки оборонної програми мозкового центру Центру нової американської безпеки, війна перетворилася на виснажливий "фестиваль", коли кожна сторона намагається виснажити іншу, модель, яку вважають анахронічною.

Пише The Washington Post.

"Це також ускладнило давнє переконання Пентагону про те, що дорога високоточна зброя є центральною для перемоги в американських конфліктах. Надані Україні боєприпаси з GPS-наведенням виявилися вразливими до радіоелектронних перешкод. Військові адаптувалися, поєднавши стару некеровану артилерію з датчиками та безпілотниками, які можна використовувати для виявлення цілей і вдосконалення їх пострілів. Військові командири США майже напевно звернули увагу на це", - зазначила Петтіджон.

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За словами офіційних осіб США, Україна продемонструвала, що все, що роблять американські війська на місцях – від планування місій і технологій, які дозволяють практично виконувати будь-які військові завдання – потребує переосмислення.

Російські та українські військові наповнюють небо ударними безпілотниками, які є недорогими та здатними уникнути виявлення. Їх плідне використання змусило американських військових керівників задуматися про те, де є прогалини в їхніх можливостях.

Армія США, беручи приклад з війни в Україні, почала експериментувати зі скиданням малогабаритних боєприпасів із безпілотників. Вона також прийняла рішення відмовитися від двох платформ безпілотників спостереження, Shadow і Raven, описавши їх як такі, що "не здатні вижити в сучасному конфлікті".

"Ми дізнаємося з поля бою – особливо в Україні – що повітряна розвідка докорінно змінилася", – сказав начальник штабу армії генерал Ренді Джордж.

"Українці відкрили кілька інноваційних рішень для виявлення безпілотників", – заявив генерал Джеймс Б. Хекер, начальник операцій ВПС США в Європі та Африці.

Міфи про війну з Росією

Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення до України, спираючись на кілька міфів, зокрема про те, що Україна не є "справжньою" державою і є слабкою у військовому плані, а також про те, що Захід перебуває в розгубленості і мало що може зробити, щоб зупинити його.

Йдеться у матеріалі Politico.

Починаючи від лютого 2022 року, Україна повернула собі величезні території, захоплені Росією. Однак решта 18% території, які залишилися під окупацією, відвоювати найважче.

Проте, якби Захід надав Україні зброю, про яку керівництво країни просило від самого початку – від систем протиракетної оборони і ракет дальнього радіусу дії до винищувачів і танків, – ця війна могла б мати зовсім інший вигляд.

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Чорноморський флот РФ був фактично витіснений із Севастополя, що дозволило відновити експорт через Чорне море.

Україна також завдала величезних втрат російській армії, скоротивши її рнгулярні Збройні сили вдвічі, згідно з оцінками міністра оборони Великої Британії та директора Центральної розвідки США.

Нещодавні повідомлення та інтерв'ю Такера Карлсона з Путіним свідчать про те, що Росія зацікавлена в переговорах. Ці розповіді спростовуються діями Росії на місцях, зокрема очевидною стратою поранених українських військовополонених в Авдіївці та постійними обстрілами і вбивствами українських цивільних осіб – звірствами, які заперечуються російськими офіційними особами.

Ніхто не хоче, щоб ця війна закінчилася швидше, ніж українці, адже саме вони ведуть бойові дії. Але вони відкидають територіальні компроміси та переговори з Росією, бо знають, що Путін має довгий послужний список того, що ніколи не дотримується угод, які він підписує. Українці і весь світ бачили – від Бучі до Маріуполя – воєнні злочини і злочини проти людяності, геноцид, від яких страждають українці, що перебувають під окупацією росіян.

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Жорстока російська війна

Поки Володимир Путін буде при владі – війна не закінчиться.

Українські високопоставлені чиновники розповіли виданню The Times, що потрібно, аби українська армія могла остаточно вибити війська РФ.

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"Є три компоненти, які потрібні Україні — зброя, зброя і ще раз зброя", — сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Він припустив, що не всі на Заході хотіли, аби Україна виграла війну.

У перші місяці війни Збройні сили Путіна зробили серйозні помилки, але вони перегрупувалися. Росія відбила український контрнаступ і взяла ініціативу на фронті, яку вдалося зробити, зокрема через замороження допомоги США для України, йдеться у статті.

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