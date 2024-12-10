Уроки виживання в новому світі: чому у фінських школах дітей вчать перевіряти новини

У Фінляндії медіаграмотність включена до навчальних програм від самого раннього віку.

“В нашій навчальній програмі медіаграмотність є наскрізною темою, що означає: вона не є окремим предметом, а має бути інтегрована у викладання всіх дисциплін“, – розповідає Лі Андерссон, фінська політикиня, яка обіймала посаду міністра освіти від 2019-го до 2023 року.

В сучасному світі медіаграмотність і цифрові навички стають основою для стійкого розвитку суспільства. Саме ці теми були основними під час зустрічі візіонерів та активних партнерів Європейського фонду освіти (ETF), що відсвяткував 30-річчя своєї діяльності.

ETF працює в понад 30 країнах, забезпечуючи молоді можливість отримати навички для майбутнього, тому ТСН.ua поцікавився, як підтримувати професійну освіту навіть у кризових ситуаціях.

Освіта як ключ до нової реальності

“Освіта – це наш маяк, що вказує шлях до майбутнього", – символічно пояснила значення активного просування нових навичок і знань директорка Європейського фонду освіти Пілві Торсті.

Одним з головних викликів, з якими стикається світова система освіти, є стрімкий розвиток технологій.

Велика конференція в Турині, присвячена 30-річчю організації / Фото: Ольги Консевич

"Який вигляд матимуть навчання і ринок праці у світі технологічних змін? Це питання, на яке ми повинні знайти відповіді вже сьогодні. Нам необхідно інтегрувати цифрові та зелені навички до навчальних програм для всіх, щоб нікого не залишити осторонь, навіть у найскладніших контекстах", – вважає вона.

За даними ЄС, 42% європейців не мають базових цифрових навичок, що створює серйозні виклики для їхньої конкурентоспроможності на ринку праці. Професійна освіта і тренінги стають незамінними для перекваліфікації робочої сили, особливо в умовах автоматизації та зміни традиційних моделей праці.

Говорячи про майбутнє, Пілві Торсті акцентує увагу на важливості міжнародної співпраці у сфері освіти: "Освіта є ключем до побудови довіри між країнами, особливо в часи геополітичних потрясінь. Вона допомагає зміцнювати соціальну згуртованість тістворювати спільні рішення для глобальних викликів".

Медіаграмотність у школі – приклад Фінляндії

У Фінляндії медіаграмотність включена до навчальних програм від самого раннього віку, що сприяє розвитку вміння ухвалювати обґрунтовані рішення у світі інформаційних перевантажень і цифрових маніпуляцій.

Національна політика в сфері медіаосвіти була розроблена ще 2013 року та оновлена 2019-го, ставши основою для формування критичного ставлення до медіа у людей різного віку. Важливим елементом є інтеграція медіаосвіти до навчальних програм, що дозволяє не лише оцінювати інформацію, а й розвивати критичне мислення.

Лі Андерссон зараз працює в Європейському парламенті / Фото: Ольги Консевич

"Це означає, що вчителі різних предметів, чи то біологія, чи рідна мова, зобов'язані включати елементи медіаграмотності у свої уроки. Наприклад, на уроках біології учні вчаться шукати достовірну інформацію про зміни клімату та перевіряти правильність наукових тверджень. А на уроках мови медіаграмотність полягає у вмінні розрізняти типи текстів. Учнів навчають відрізняти новини від колонок думок чи рекламних матеріалів, що є особливо важливим у добу соціальних мереж, де ці межі більше не є очевидними", – поділилася досвідом колишня очільниця Міністерства освіти Фінляндії.

Крім того, фінські школи знайомлять дітей із журналістськими принципами: що таке надійні новини та як відрізнити достовірну інформацію від дезінформації. Завдяки такому підходу Фінляндія посідає провідні позиції в міжнародних рейтингах з медіаграмотності.

Лі Андерссон також підкреслила роль освіти у збереженні соціальної згуртованості та подоланні нерівності: "Освіта – це найпотужніший інструмент соціальної мобільності. Вона дає дітям з робітничих родин шанс будувати своє майбутнє й досягати своїх цілей".

Як освіта змінює наше майбутнє просто зараз

Маріо Нава, голова Керівної ради ETF, зазначив, що передбачити вплив зовнішніх факторів на розвиток економіки часто буває складно. "Інтеграція до ЄС має свої особливості, і ці зміни не завжди є передбачуваними. Вони можуть принести як можливості, так і виклики, які виявляються лише з часом," – підкреслив він.

Зліва направо: Пілві Торсті, Лі Андерссон, Маріо Нава / Фото: ETF

Нава сподівається, що Європа робитиме акцент на важливості розуміння майбутніх потреб у навичках. "Коли ми розбиваємо картину на складові, то починаємо бачити можливі тенденції на майбутнє. І тут наша мета – допомогти в аналізі потреб у кваліфікаціях. Важливо, щоб сьогоднішні рішення враховували ці тренди, щоб люди могли потрапити на ринки, що ростуть, а не в ті, де роботи стає все менше," – підсумував він.

В Європейському фонді освіти нагадали, що важливо інвестувати в освітні структури, доступні для всіх, адже саме освіта навчає не лише академічних знань, але й життєвих навичок: участі в громадському житті, критичному мисленню та відповідальності в демократичному суспільстві.

"Майбутнє освіти – це не те, що ми маємо спостерігати. Це те, що ми створюємо разом", – резюмувала директорка орагнізації Пілві Торсті.

Авторка: Ольга Консевич