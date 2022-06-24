Урсула фон дер Ляєн розповіла, від чого залежить подальша доля України у Євросоюзі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, коли Україна моє стати повноправним членом ЄС. Так, за її словами, процес вступу дуже гнучкий, тому все залежатиме від того, наскільки активно Україна працюватиме задля цієї мети.

Очільниця Єврокомісії зазначила, що ще кілька тижнів тому між членами ЄС не було жодної певності в наданні Україні статусу кандидата на вступ. Однак членам союзу вдалось зібрати достатньо доказів потужної роботи країни, аби одностайно прийняти позитивне для України рішення.

Про це Урсула фон дер Ляєн сказала в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Очільниця Єврокомісії привітала український народ з таким рішенням і наголосила, що "це був фантастичний історичний момент", коли всі 27 держав-членів проголосували за те, аби надати Україні статус кандидата.

"Ми дуже сильно працювали, аби воно (рішення надати Україні статус кандидата - ред.) було. Бо кілька тижнів тому жодної певності в цьому не було. Але знаєте, докази, що ми зібрали про прогрес, якого досягла Україна - факти і цифри: у вас сильний уряд, сильна адміністрація, у вас дуже активне громадське суспільство, ви запровадили реформи щодо незалежності судової гілки влади, ви намагаєтеся побороти корупцію, з доказами які ми зібрали - як Європейська Комісія - ми змогли переконати усіх членів Євросоюзу: так, поступ в Україні настільки хороший, що вона зараз дійсно заслуговує на статус кандидата", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Водночас президентка Єврокомісії наголосила, що зараз все у наших руках.

"Процес вступу дуже гнучкий. Все залежить від того, що ви робите, чого досягаєте. Відтак і швидкість і якість - в руках України, яку ми звичайно підтримаємо всім, чим зможемо", - сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 24 червня ЄС погодив надання Україні нового пакету фінансової допомоги на суму 9 млрд євро.

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