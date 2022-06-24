Урсула фон дер Ляєн зізналася, що було більш переконливим аргументом у наданні статусу кандидата: війна чи українці

Урсула фон дер Ляєн зізналася, що було більш переконливим аргументом у наданні статусу кандидата: війна чи українці

Президентка Єврокомісії зазначила, що шлях України до ЄС - це довга історія, яку болісно поглибила війна.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС, зазначивши, що "це довга історія, яку болісно поглибила війна".

Про це президентка Єврокомісії розповіла в інтерв'ю телеведучій Наталії Мосейчук.

Відповідаючи на запитання, що було більш переконливим аргументом у наданні статусу кандидата: війна чи українці, Урсула фон дер Ляєн наголосила, що однозначно, українці.

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"Бо так, ви надзвичайно хоробрі і відчайдушні в цій війні, але український народ і до війни боровся за незалежність, за демократію. Ніхто не забув Майдану! Україна - єдина держава, де в людей стріляли за те, що вони загорталися у європейський прапор. Тож це довга історія, яку болісно поглибила війна - ще одна причина якомога більше підтримувати вас", - зазначила вона.

Нагадаємо, голова євродипломатії Жозеп Боррель та очільник МЗС України Дмитро Кулеба у спільному відеозверненні прокоментували надання державі статусу кандидата в члени ЄС. Обоє назвали рішення Єврокомісії історичним.

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