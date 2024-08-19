Уряд Шольца хоче обмежити військову допомогу Україні: що про це кажуть у Німеччині

У Німеччині відреагували на наміри німецького уряду обмежити військову допомогу Україні. Усі гроші на 2025 рік уже законтрактовані. Нові заявки на військову допомогу Україні канцлер Олаф Шольц наказав скасовувати. Про таке рішення уряду розповіла німецька преса. Пояснюють потребою економії. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв розкритикував це рішення.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Фібріг.

Жорстка критика наміру німецького уряду скоротити військову допомогу для України лунає в Німеччині. Про план керівництва країни обмежити військову допомогу Україні напередодні розповіла газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Газета посилається на лист німецького міністра фінансів Крістіана Лінднера міністру оборони та главі німецького МЗС. У ньому міністр фінансів попереджає, що додаткової військової допомоги Україні в 2025 не буде і щоби міністерства дотримувалися обмежень. Проект бюджету передбачає 4 мільярди євро на 2025, однак ці гроші вже повністю законтрактовані. Через це Берлін відмовляється надіслати в Україну додаткову систему ППО IRIS-T, яку тут пообіцяли після обстрілу дитячої лікарні "Охматдит". Тепер німецький уряд вирішив, що фінансувати цю систему ППО вже не може. Плани німецького уряду критикують і в опозиції, і провладних партіях. Так голова німецько-української парламентської групи Робін Ваґенер з партії Союз 90/Зелені сказав газеті ФАЦ, що таке рішення не відповідає серйозності ситуації.

Робін Ваґенер прокоментував ситуацію

"Складається враження, що ми збираємося пожертвувати миром і свободою заради того, щоб залишитися без боргів. Йдеться не лише про зовнішньополітичну підтримку України. Росія вже давно веде гібридну війну проти Німеччини. Замахи на вбивства в Німеччині, кібератаки та диверсії загрожують безпеці Німеччини", - заявив він.

Сам міністр фінансів, коментуючи проєкт бюджету, який уряд уже передає на розгляд німецькому парламенту, визнавав, що дискусії були дуже виснажливими. Та і німецька преса писала про можливість розпаду уряду, аж так коаліційні партії сварилися через бюджет.

Коли німецький уряд, щоби не сваритися, вирішує скоротити нову допомогу України, це шкодить і Німеччині - переконаний експерт із міжнародної політики фракції ХДС-ХСС Норберт Реттген, про це він написав на платформі X.

Олаф Шольц

Доручення міністру фінансів не виділяти грошей на подальшу військову допомогу Україні дав канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише газета. В уряді коментують, що Україна без грошей на війну на залишиться, бо вони будуть надходити з відсотків заморожених активів російського Центробанку. Щоправда це процес має юридичні казуси і чи будуть ці гроші - наразі гарантії немає. Проєкт бюджету ще розгляне німецький парламент, коли повернеться з літніх канікул.

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