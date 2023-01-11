Уряд вирішив облаштувати Національне військове кладовище на Лисій горі в Києві - КМДА

Навколо місця облаштування Національного військового кладовища у Києві точаться дискусії, кажуть в КМДА.

Кабінет міністрів України ухвалило рішення про облаштування Національного військового кладовища на Лисій горі в Печерському районі Києва.

Про це розповів в інтерв'ю ТСН.ua перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Місто пропонувало місце для проведення почесних поховань поруч з Бабиним Яром, але Кабінетом міністрів було ухвалене інше рішення, і воно було підтримане Київрадою, про облаштування Національного військового кладовища на Лисій горі в Печерському районі", - сказав він.

За його словами, зараз точаться дискусії з цього приводу між опонентами.

"Але на мою думку, нам уже потрібно переходити від розмов до конкретних справ. Потрібно достойно вшановувати пам'ять полеглих героїв. Це має буди меморіальне місце і точно не на околиці столиці", - сказав Поворозник.

Повне інтерв'ю з першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником про те, як виживає Київ в умовах війни, чи можливі блекаут і наступ з Білорусі, читатйте тут.

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