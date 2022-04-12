Урятувати посівну: з якими викликами стикаються аграрії і як уряд намагається їм допомогти

Урятувати посівну: з якими викликами стикаються аграрії і як уряд намагається їм допомогти

На пшеницю та ячмінь цьогоріч фермери виділили більше полів, ніж планували.

Урятувати посівну: тисячі тонн зібраного торік урожаю залишилося лежати на складах через заблоковані війною морські порти. Аграрії, які не змогли реалізувати продукцію, на старті посівної опинилися без коштів.

Тож уряд запровадив програму кредитування під державні гарантії. Хто вже скористався грошима і чи легко це зробити - кореспондентка ТСН Анастасія Невірна під час марафону "Єдині новини".

Анастасія Невірна дізнавалася подробиці.

Експорт заблокувала війна. Більшість аграріїв через війну коштів, щоб вкластися у новий урожай не мають. Врятувати мають кредити, відсотки за які сплатить держава.

Аграрні підприємства можуть брати кредити, якщо їхній оборот за попередній рік, а виторг, не перевищують 50 мільйонів євро. Максимальний обсяг кредиту становить до 60 мільйонів гривень з терміном до 6 місяців.

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Пропозицією вже скористались понад півтори тисячі аграріїв кажуть урядовці. У лідерах Кіровоградська, Вінницька, Полтавська та Дніпропетровська області. Однак, на місцях кажуть, що отримати кредит зовсім не просто.

На Дніпровщині попри труднощі вже посіяли понад 60 відсотків ранніх зернових. На Кіровоградщині звітують про 100.

На пшеницю та ячмінь цьогоріч фермери виділили більше полів, ніж планували. А ще й озимина добре пережила холоди і нині активно пішла у ріст. Вологи у землі вистачає. Тож певні - українці будуть із хлібом.

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