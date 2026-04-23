Наслідки атаки по Дніпру / © ДСНС

Зранку вибухи пролунали у Кривому Розі, а в Дніпрі ніч стала трагічною. Внаслідок масованої атаки ворожих безпілотників у обласному центрі загинуло троє людей, ще десятеро отримали поранення. Сили ППО збили 40 дронів над Україною, проте уникнути влучань не вдалося.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Наслідки атаки на Дніпро

Серія вибухів пролунала в Дніпрі серед ночі, коли мешканці спали. Один із ворожих безпілотників влучив просто у житлову багатоповерхівку. Удар був такої сили, що оселі з шостого по дев’ятий поверхи перетворилися на руїни.

Рятувальники, які прибули на місце, працювали в умовах сильного задимлення. Їм вдалося вивести з вогняної пастки двох дітей та чотирьох дорослих.

«Вийшли в підʼїзд — а там усе в диму. Загорілося, смерділо жахливо. Сиділи на балконі, прикривалися мокрими футболками, щоб можна було дихати. Потім пожежники прийшли і витягли нас під руки», — каже очевидець.

Загиблі та поранені жителі Дніпра

На жаль, відомо про трьох загиблих мешканців. Ще одна дівчина наразі не виходить на зв’язок — її пошуки тривають під завалами. Серед десятка поранених є діти — дівчата 9 та 14 років.

«Малих заховали у ванні. Сусіди в чаті написали, що приліт в інший підʼїзд. Я одягнувся, вийшов подивитися — а тут усе палає. Діра! Просто величезна діра в домі!», — каже очевидець.

Руйнування в Кривому Розі та Дніпрі

Загалом у Дніпрі понівечено щонайменше 13 житлових будинків. Окрім приватного житла, пошкоджень зазнала виставкова зала Спілки художників, крамниця музичних інструментів та адміністративна будівля.

Паралельно з атакою на Дніпро, ворог цілив по Кривому Рогу. Там під ударом опинився об’єкт інфраструктури, через що виникла пожежа. Відомо про принаймні одну поранену жінку. Ситуація в регіоні залишається напруженою, рятувальні роботи тривають.

