Усе перетворилося на попіл: історія багатодітної родина з Ірпеня, яка залишилася без даху над головою

Усе перетворилося на попіл: історія багатодітної родина з Ірпеня, яка залишилася без даху над головою

Без житла і майже без віри у завтра. Багатодітна родина з Ірпеня залишилися без даху над головою. Таких історій в Україні вже тисячі. У цій сім'ї - четверо дітей і їм просто ніде жити. Російський снаряд із чотирьох сотень помешкань нового житлового комплексу забрав саме їхню квартиру.

Наслідки цього влучання побачила кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко та розповіла історію родини в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Інна з чоловіком вперше після звільнення Ірпеня бачать, на що росіяни перетворили їхню квартиру. Від щойно відремонтованого житла у сучасній новобудові лишились лиш стіни, і те не всі. А майно перетворилось на попіл.

Ця історія стала однією з десятків тисяч в Україні. Та особлива тим, що тепер аж чотирьом дітлахам Інни та Олександра геть нема де жити. У першокласника Ярослава замість письмового столу щось, що нагадує звичайний табурет, який стоїть упритул до ліжечка.

Наразі вони знайшли прихисток за три сотні кілометрів від рідного дому. Усі четверо дітей, разом з батьками живуть у маленькій кімнатці батьківського дому Інни.

Їхали й сподівались, що за тиждень повернуться. Цього дуже хотіли діти. Особливо дівчата, які не встигли забрати із собою свої улюблені іграшки. Навіть тоді, коли дізнались, що у квартиру влучив снаряд все одно вірили, що вони вціліють і диво сталось. Зберігся ведмедик. Він досі пахне гаром, але це не заважає Вікторії його чимдуж притискати до себе. Цей ведмедик для дівчинки неабияка цінність. Адже це остання іграшка, яку дівчинці подарувала її мама, перед тим, як дуже захворіла і померла.

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Ці четверо дітей не всі між собою рідні брати та сестри. Інна та її чоловік Олександр побрались кілька років тому. Коли кожен вже мав по двоє своїх дітей. Тож аби у всім було де жити, подружжя склало докупи свої заощадження, ще трохи грошей взяли у родичів і придбали спільне житло. Незадовго до повномасштабного вторгнення закінчили там ремонт. І в мить все забрала війна.

Де будуть жити - Інна з чоловіком досі не знають. Адже відновлювати зруйноване війною житло просто не мають за що. Поки лише подали у "Дію" заявку про знищене майно. Натомість діти із абсолютно дорослою упевненістю вірять, додому вони повернуться.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 66-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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