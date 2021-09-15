Усе про держбюджет-2022: прогнози долара та скільки держава платитиме лікарям, вчителям, пенсіонерам та військовим

Ключові пріоритети держбюджету незмінні: медицина, освіта та армія.
15 вересня Кабінет міністрів України погодив проєкт бюджету на 2022 рік. Документ передбачає зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від валового внутрішнього продукту, зменшення державного боргу, зростання заробітних плат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП – близько 4%.
Більш детально про те, куди та скільки коштів планують виділити - у матеріалі ТСН.ua.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що ключові пріоритети у 2022 році залишаються незмінними:
- медицина;
- освіта;
- армія;
- інфраструктура;
- соціальні програми;
- діджиталізація;
- підтримка підприємців та економіки.
560 млрд грн – стільки Україна витратить на погашення державного боргу. Кожен окремий українець заплатить за обслуговування і погашення державного боргу по 12,6 тис. грн. Мінімальну зарплату підвищать всього на 200 грн – до 6700 грн (у грудні 2021 року мінімальна зарплата становитиме 6500 грн).
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ВВП – 5368 млрд грн;
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Дефіцит – 188 млрд (3,5%);
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Кредити – 529 млрд.
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Доходи – 1219 млрд;
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Витрати – 1407 млрд;
Медицина
- Кабмін України закладає в державний бюджет 193 млрд гривень на медичну галузь. Обіцяють, що завдяки цьому мінімальна зарплата у лікарів зросте до 20 тисяч гривень. Середні медичні працівники мають отримувати від 13,5 тис. грн.
"Це на 31 млрд більше, ніж цього року. У порівнянні з 2019 роком бюджет на медицину збільшився удвічі. Таке збільшення видатків дає змогу у 2022 році встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 тисяч гривень. Середня зарплата лікаря буде вищою за 22,5 тисячі. Це завдання ставив перед нами президент, і ми його виконуємо", - заявив прем'єр-міністр України.
Також як зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, вперше в проєкті бюджету уряд запроваджує показник мінімальної заробітної плати:
"Окремо в бюджеті передбачено 2,6 млрд грн на закупівлю вакцин для захисту населення від COVID-19. Інша сума коштів на вакцини покриється коштом міжнародних фінансових організацій. Ця вакцинація й надалі буде безоплатна і гарантуватиметься державою", - відмітив Віктор Ляшко.
Бюджетом передбачено продовження пілотного проєкту з проведення трансплантацій в Україні. Зараз закладено 789,5 млн грн, що на 288,5 млн більше, ніж в бюджеті поточного року. Ще 300 млн грн передбачено на розвиток біокластеру - в 3 рази більше, ніж виділили цьогоріч для запуску цього проєкту, з потенційним розширенням ще на 735 млн. Також передбачено кошти на централізовану закупівлю лікарських засобів, закупівлю медикаментів за договорами керованого доступу.
Освіта
- Кабінет міністрів України заклав до державного бюджету 190 млрд гривень на освіту. Обіцяють підвищення зарплат вчителям та підвищення у 1,5-2,5 рази стипендій для студентів закладів вищої освіти та професійно-технічних установ.
"Це на 21 млрд гривень більше, ніж у поточному 2021 році. Це означає підвищення зарплат вчителям та підвищення стипендій", - зазначив Денис Шмигаль.
У закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені до 1250 грн (наразі стипендія складає 480 грн). Студенти вишів отримують підвищення щонайменше у 1,5 рази - мінімум 2 тисячі гривень.
Пенсійний фонд
- Кабінет міністрів України заклав 531 млрд грн до бюджету Пенсійного фонду. Це на 31 млрд більше, ніж 2021 року.
Україна запускає індексацію всіх пенсій від 1 березня - це додаткові 28,2 млрд грн. Доплати військовим пенсіонерам — 10,6 млрд грн. Перерахунок пенсій чорнобильцям — додатково 2,5 млрд грн. Планується продовження програм доплати пенсіонерам старше 75 років та нові доплати.
Також відомо, що від 1 жовтня 2022 року пенсіонерам у віці 70-75 років будуть встановленні щомісячні доплати у сумі до 300 грн. Це стосуватиметься тих категорій громадян, у яких пенсії меньші середньої заробітної плати за 2020 рік.
Безпека та оборона
- На засіданні уряду визначили, що на сектор безпеки та оборони України у 2022 році виділять 5,95% ВВП. Так, у 2022 році Україна збільшує грошове забезпечення військових на 7,7 млрд грн. 5,5 млрд грн пропонують виділити для забезпечення житлом учасників АТО/OOC зі статусом внутрішньо переміщених осіб.
Долар та середня зарплата
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28,6-28,7 грн – у Кабміні вважають, що саме стільки коштуватиме долар у 2022 році. Це на 2 гривні більше, ніж зараз;
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15 258 грн – такою буде середня зарплата в Україні. А до кінця наступного року середня зарплата буде вже на рівні 17 500 грн.
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