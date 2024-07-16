Усе про оновлення даних: чи можна після 16 липня, як уникнути штрафу і чи треба носити документи

Від 17 липня в Україні почнуть штрафувати тих, хто не оновив свої дані. Водночас у Міноборони зазначили, що працівники ТЦК не можуть самі накладати штраф.

В Україні 16 липня спливає двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані повинні були стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані. Якщо не зробити цього вчасно, загрожує штраф, якого однак ще можна буде уникнути. Від 17 липня не обов'язково буде носити паперові документи, натомість достатньо буде застосунку "Резерв+", у якому згодом з’являться нові функції.

Усе про оновлення даних після 16 липня розповіла в ексклюзивному інтерв'ю журналістові ТСН Дмитру Святненку заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

Штраф за не оновлення даних

Як нагадала Черногоренко, якщо військовозобов'язаний невчасно оновив свої військово-облікові дані, то може отримати адміністративний штраф:

"Створюється постанова про адміністративні правопорушення. Вона вручається військовозобов'язаному, далі сплачується штраф. Далі відбувається підтвердження сплати цього штрафу. І людина вже підтверджує, що вона це зробила".

Заступниця міністра також зазначила, що працівники ТЦК не можуть самі накладати штраф. Натомість вони через "Оберіг" роблять запит по громадянина, вносять інформацію про нього до сервісу. Це виключає необхідність йти до військкомату та фізично оновлювати свої дані.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Що буде з 17 липня: штрафи, перевірка документів та як діяти

У якому разі не оштрафують за не оновлення даних?

Черногоренко зауважила, що штраф не буде накладений, якщо у держави є обмін даними військовозобов’язаного з іншими реєстрами.

"Були внесені зміні в Кодекс адміністративних правопорушень і була до 210 статті примітка, що якщо людина не оновила свої дані, – а їх там декілька десятків полів персональних даних та до 10 полів службових, – і при цьому у держави є обміни по цих даних з іншими реєстрами, то на людину такий штраф не накладається", – пояснила Черногоренко.

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Чи можна буде оновити дані після 16 липня?

Яким повідомила Черногоренко, навіть після 16 липня військовозобов'язані українці матимуть змогу надалі оновлювати свої дані у будь-який зручний спосіб. Водночас заступниця міністра повторила:

"Якщо 17 липня контактні дані оновлені не будуть, то керівники ТЦК зможуть розглядати це як порушення і накладати адміністративні стягнення. Тому ми пропонуємо нашим громадянам не очікувати необхідності сплачувати штрафи, а зробити оновлення даних через "Резерв+".

Чи треба носити паперові військово-облікові документи від 17 липня?

Від 17 липня військовозобов'язаним не обов'язково буде носити паперові документи, адже 18 червня в Україні запустили електронний військовий квиток. Його можна отримати, авторизувавшись у застосунку "Резерв+". Відповідно до постанови Кабміну, електронний військово-обліковий документ є абсолютно рівноцінним паперовому.

"Він формується з OR-кодом, він зчитується. На всіх блокпостах, у прикордонній службі, у ТЦК та СП буде завантажений застосунок і ви зможете показати свій військово-обліковий документ. Посадова особа зможе його зчитати і побачити, що все добре, людина заброньована або у неї є відстрочка, або вона знаходиться на обліку", – розповіла Черногоренко.

Заступниця міністра додала, що в разі зупинення громадян на блокпості чи в інших громадських місцях, даних у "Резерв+" для перевірки особи буде достатньо. Але, якщо тієї миті виникнуть проблеми із застосунком та електронною версією документів, доведеться надати паперові. Якщо під час перевірки даних в особи не було з собою паперових документів, її не затримуватимуть і не доправлятимуть до ТЦК.

"Якщо у вас виникла якась проблема із електронним документом, ви маєте з'ясувати її. Ми це виправимо. Ви можете користуватися своїм електронним документом. Паралельно з цим у вас завжди є на руках ваш паперовий документ, який є резервним. Ми залишили такий варіант", – зазначила Черногоренко.

Військово-обліковий документ у "Резерв+" / Скриншот з відео

Вона також повідомила, що у працівників поліціїу, ТЦК та Держприкордонслужби є можливість за даними військовозобов’язаного зробити запит до реєстру "Оберіг". Тож у разі неможливості завантажити електронний документ та за відсутності паперового, військовозобов'язаний має право вимагати перевірки через "Оберіг".

Що робити, якщо немає даних у реєстрі "Оберіг"?

Заступниця очільника Міноборони пояснила, що робити, якщо в реєстрі "Оберіг" немає даних про військовозобов’язаного:

"Звичайно, може (не виявитися даних у реєстрі "Оберіг" – ред.). Ми постійно з цим працюємо. Наша технічна підтримка разом з ТЦК цю ситуацію виправляє. Ми додаємо дані, які можемо системно вивантажувати. Наприклад, ми зняли з розшуку 710 тис. людей, який був неактуальним. Ми завантажили 340 тис. бронювань".

Черногоренко також сказала, що людини може не бути в реєстрі "Оберіг", якщо працівник ТЦК не вніс туди дані про особу.

"Але ми зараз домовилися з Генштабом, працюємо дуже активно. Колеги нам допомагають, щоб усі люди були внесені в "Оберіг". І саме для того був створений "Резерв+". Ти можеш завантажити і побачити, чи є ти в "Оберезі", чи нема, які дані про тебе вніс працівник ТЦК. Це правильна прозорість відносин між громадянином і державою", – розповіла заступниця міністра.

У "Резерв+" з’являться нові функції

Черногоренко повідомила, що "Резерв+" "показав дуже класні результати", а також анонсувала подальший розвиток застосунку. Незабаром там може з'явитися заява на відстрочку від мобілізації, оновлення щодо бронювання тощо.

"Ми маємо багато користувачів. І ми далі хочемо розвивати "Резерв+". Ми хочемо, щоб там була заява на відстрочку, щоб там були оновлення по бронюванню. Ми хочемо, щоб у застосунку був повністю заповнений електронний військово-обліковий документ", – розповіла заступниця міністра.

Вона наголосила, що відповідно до планів, "Резерв+" має стати повноцінним електронним ТЦК:

"Тобто всі послуги, які ти отримуєш у ТЦК, ти можеш отримати у "Резерв+". Це застосунок, який буде перетворюватися в електронний ТЦК. І ми зробимо це дуже зручним".

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