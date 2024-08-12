Усе про пожежу на ЗАЕС: які причини, що з радіацією та чи загасили вже полум’я

Українська влада запевняє, що причин для паніки через пожежу на станції немає.

Російські окупанти 11 серпня влаштували пожежу на Запорізькій АЕС. Над однією з градирень станції валив густий чорний дим. Українська влада запевняє, що радіаційний фон перебуває у нормі і причин для паніки немає.

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Першим про вогонь на території окупованої Запорізької АЕС ввечері 11 серпня повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Він вказав, що жителі Нікополя помітили клуби чорного диму над однією з градирень (споруда у вигляді вежі для охолодження води атмосферним повітрям – ред.) електростанції та відблиски великої пожежі поряд.

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Євтушенко повідомив із посиланням на джерела на окупованій території, що російські загарбники підпалили у градирні велику кількість автомобільних шин.

"Можливо, це провокація або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища", – припустив очільник військової адміністрації.

Водночас він запевнив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, "наскільки це можливо в умовах окупації".

Зеленський – про пожежу на ЗАЕС

Невдовзі після цього президент України Володимир Зеленський підтвердив, що це окупанти влаштували пожежу на території ЗАЕС. Він запевнив, що показники щодо радіації перебувають у нормі.

"Але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути", – наголосив глава держави.

Він нагадав, що Росія від першого дня захоплення АЕС використовує її суто для шантажу України, Європи та світу.

"Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки", – наголосив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Сайт президента України

Радіаційний фон через пожежу на Запорізькій АЕС

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, перевищення рівня радіації через пожежу на території ЗАЕС не було зафіксовано. Задіяні усі відповідальні служби, які тримають ситуацію на контролі, здійснюючи заміри та постійне спостереження.

"Прошу місцевих зберігати спокій. Росія продовжує застосовувати тактику терору, шантажу і залякування. І пожежа, яку вони влаштували сьогодні на території Запорізької АЕС, чергове тому підтвердження", – заявив Лисак 11 серпня.

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Очільник МВС Ігор Клименко підтвердив, що змін радіаційного фону у районі АЕС не зафіксовано, радіонуклідів техногенного походження не виявлено.

"Посилено моніторимо ситуацію поблизу ЗАЕС. Пости Укргідрометцентру, розташовані поблизу станції, працюють в оперативному режимі, щоб забезпечити своєчасне відслідковування радіаційного фону", – повідомив міністр.

Причини пожежі на ЗАЕС

В "Енергоатомі" повідомили, що ймовірна причина виникнення пожежі на ЗАЕС – недбалість окупантів або свідомий підпал росіянами градирні. Градирня №1 розташована приблизно за 1 км від енергоблоків станції.

У компанії нагадали, що загарбники використовують приміщення і споруди ЗАЕС як військові склади. У машзалах станції росіяни розмістили військові автівки. Градирні також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання та амуніції. Через це суттєво зростають ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС.

"Водночас повідомляємо, що радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення наразі немає", – наголосили в "Енергоатомі".

Пожежа на Запорізькій АЕС / Фото: "Енергоатом"

Росіяни звинуватили ЗСУ в атаці на ЗАЕС

Росіяни звинуватили ЗСУ в атаці двома дронами на Запорізьку АЕС. У "Росатомі" заявили, що градирня станції начебто зазнала серйозних пошкоджень внаслідок атаки безпілотниками. Там вказали, що на градирні виникла пожежа з горінням внутрішніх конструкцій.

"Внутрішнім конструкціям градирні було завдано серйозних збитків. Загрозу обвалення конструкції оцінять фахівці, коли дозволить ситуація", – повідомили в "Росатомі".

Водночас в окупаційній "пресслужбі МНС" Запорізької області заявили, що пожежу на градирні було ліквідовано.

Пожежа на Запорізькій АЕС / Скриншот з відео

Заява МАГАТЕ

Водночас у МАГАТЕ повідомили, що їхні експерти чули багаторазові вибухи ввечері 11 серпня, після яких бачили сильний темний дим із північної частини ЗАЕС.

"ЗАЕС повідомила команді про можливу атаку безпілотника сьогодні на одну з градирень, розміщених на майданчику. Про вплив на ядерну безпеку не повідомлялось", – вказали у МАГАТЕ.

Чи загасили пожежу на ЗАЕС

Як повідомив уранці 12 серпня Лисак, пожежу на Запорізькій АЕС вдалося загасити. Рівень радіації на Нікопольщині наразі перебуває в нормі.

"Пожежа на території Запорізької АЕС припинилася. Тримаємо ситуацію на контролі", – написав очільник Дніпропетровської ОВА в Мережі.

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