Їли сніг і схудли на 40 кг: усе про скандал із голодним виснаженням бійців 14-ї бригади (фото, відео)

Виснажені спрагою та голодом військовослужбовці 14 ОМБр / © ТСН

Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які боронять Україну на Куп’янському напрямку, опинились у критичній ситуації через тривалу відсутність постачання їжі та води. Фото виснажених, схудлих до кісток військових шокували Мережу. На ситуацію вже відреагували Міноборони та Генеральний штаб ЗСУ, повідомивши про кадрові зміни та доставку продовольства захисникам.

Бійці 14-ї ОМБр без їжі та води — соцмережі забили на сполох

Напередодні у соцмережах з’явилися знімки українських військових із 14-ї бригади, які мають критично виснажений вигляд. Авторка однієї таких публікацій, користувачка Threads під ніком i.petrovna_ заявила, що військові другого механізованого батальйону 14-ї ОМБр, які тимчасово перебувають у складі іншого підрозділу, не отримують достатнього забезпечення, а командування не реагує на проблему.

«Друзі, максимальний розголос! 14-та бригада, 2-й механізований батальйон, прикомандировані до 30-ї бригади 2-го батальйону. Хлопці на позиціях без їжі та води! Командування не реагує. Бійці втрачають свідомість від голоду, п’ють дощову воду. Зі зв’язком теж проблеми. Прошу поширити ці фото», — зазначалося у дописі.

На оприлюднених світлинах були зафіксовані троє чоловіків із вкрай виснаженим виглядом: тіла дуже худі, помітно виступають ребра, ключиці та кістки.

Допис у Мережі про виснаження бійців 14-ї ОМБр / © Користувачка Threads i.petrovna_

Один з активістів, Антон Гура, опублікував ідентичне адресоване йому звернення. За словами чоловіка, військові з 14-ї бригади начебто змушені їсти дощових черв’яків.

Дружина бійця 14-ї ОМБр розповіла деталі: 9 місяців на позиції і схуднення на 40 кг

Рідні деяких бійців 14-ї ОМБр записали відеозвернення та оприлюднили його в мережі, закликаючи допомогти їхнім чоловікам. Дружина одного з військових Анастасія С. розповіла ТСН.ua, що її чоловік воює від 26 лютого 2022 року і вже дев’ятий місяць перебуває на позиціях, тоді як інші військові — по 9, 10 і навіть 12 місяців.

За словами жінки, через відсутність стабільного зв’язку військові не могли регулярно отримувати передачі від родичів. Анастасія також зазначила, що труднощі з продовольством почалися ще у грудні 2025 року.

«Коли хлопці заходили на позиції, то важили понад 80–90 кг, а зараз їхня вага — близько 50. Вони не одні такі, з нами (родичами цих військових — ред.) зв’язуються інші жінки. Виходить, що проблема набагато масштабніша. Мій чоловік мені розповідав, що, наприклад, їм скинули їжу, після чого 15 днів їжі немає. Потім скидають знову, після чого їжі немає 10 днів. Найбільше без їжі були 17 днів. По раціях їх не чули або не хотіли чути. Він каже, що кричали, благали про те, що немає їжі, немає води», — розповіла дружина захисника.

Окрім цього, вона передала слова чоловіка про те, що забезпечення на інші позиції надходило, тоді як їхній підрозділ його не отримував.

Анастасія повідомила, що в умовах нестачі провіанту військовим доводилося пити дощову воду та їсти сніг. Водночас вона не підтвердила інформацію про вживання дощових черв’яків.

«Чоловіки нам про це не казали. Кожен чоловік хоче, щоб дружина була у спокої», — зазначила жінка.

«Я вважаю, що така ситуація потребувала розголосу. Має бути ротація, хлопці потребують лікування. Ми вдячні всім за розголос. Звертаються жінки, чоловіки яких по 10 місяців без зв’язку», — додала Анастасія.

Вона також зазначила, що зверталася до Міністерства оборони з цього приводу.

Фото військових 14-ї ОМБр до та після сильного схуднення

Facebook-користувачка Alla Poberezhnik опублікувала фото військових з 14-ї бригади до та після сильного виснаженням голодом та спрагою.

«Гляньте в ці очі…, помоліться за них і давайте не будемо стояти осторонь. Душа кричить від болю, який став буденністю. Ми звикаємо до новин про загиблих, до звуків сирен, до того, що життя руйнується. Але чи маємо ми право звикати? Це не просто слова — це крик про допомогу, про людяність, про те, що ми втрачаємо себе», — йдеться в тексті допису.

Військовий 14 ОМБр до та після голодного виснаження / © Facebook-сторінка Alla Poberezhnik

Реакція Міноборони на голод серед бійців 14-ї бригади

У Міноборони відреагували на ситуацію, повідомивши, що про неї вже знає відповідне командування, а командир 14-ї ОМБр взяв її під особистий контроль.

«Попри ускладнену логістику намагаються вирішити питання з забезпеченням хлопців та їх заміною. До таких ситуацій не має доходити, але обстановка на різних напрямках фронту буває доволі критичною. Командування бригади та корпусу на зв’язку з рідними», — зазначили у відомстві.

Реакція Генштабу ЗСУ на скандал з забезпеченням 14-ї ОМБр

Після появи інформації про критичну ситуацію у бригаді Генштаб ЗСУ повідомив про усунення з посади попереднього командира 14-ї ОМБр, а також звільнення і пониження у посаді командира 10-го армійського корпусу. Новим командиром 14-ї ОМБр став полковник Тарас Максімов, а 10-й корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.

У Генштабі пояснили, що забезпечення підрозділів Сил оборони у районі Куп’янська дуже ускладнилося через регулярні удари ворога по переправах через річку Оскіл. Зараз логістика відбувається за допомогою плавзасобів і важких дронів. Командування працює над посиленням ППО та захисту від дронів на цьому напрямку та нарощує спроможності РЕБ.

Зазначається, що в таких умовах ключову увагу зосереджують на забезпеченні військових, які виконують бойові завдання на передовій.

«В той же час, попереднім командуванням 14 окремої механізованої бригади приховувався реальний стан справ, було втрачено певну кількість позицій та допущено низку прорахунків щодо забезпечення військовослужбовців. Зокрема, виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади», — йдеться в заяві Генштабу.

Для виправлення ситуації були ухвалені згадані вище кадрові рішення. Комплексна комісія Сухопутних військ проводить розслідування за фактами порушень. Водночас добігає завершення службова перевірка щодо посадовців 14-ї бригади. За її результатами планують ухвалити управлінські рішення, а матеріали передати правоохоронцям для надання правової оцінки.

Військові 14-ї ОМБр нарешті отримали їжу

Нове керівництво бригади та корпусу вживає заходів для стабілізації обстановки та покращення забезпечення військових на позиціях.

«Слід зазначити, що нещодавно на позицію військовослужбовців 14 омбр доставлено черговий вантаж з продовольством. За наявності сприятливих умов, буде здійснена негайна евакуація наших воїнів», — повідомили у Генштабі.

Дружина одного з бійців 14-ї бригади Анастасія у коментарі ТСН.ua також розповіла, що після розголосу ситуація почала поступово покращуватися. За її словами, новопризначений командир бригади вже зв’язався з родинами військових і запевнив, що проблему вирішують.

«Чоловік написав мені, що зараз поїв стільки, скільки не їв 8 місяців. Це він написав мені сьогодні (23 квітня). Попередній командир нам казав, що скрізь їздив і вимагав скинути хлопцям їжу, але не скидали. Можливо, зараз шукають крайнього. Хлопці зараз їдять потроху, у них висохли шлунки, вони не знають, буде у них завтра їжа чи ні», — розповіла жінка.

Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко підтвердила, що голодним воїнам 14-ї бригади нарешті доправили їжу. Журналістка поширила у Мережі відео від цієї бригади, на якому зафіксовані військові з харчами.

«Комбриг 14-ки взяв ситуацію під контроль. Поспілкувався з бійцями особисто, по закритому зв’язку. Як так сталось, що солдати залишились без доставки провізії — у бригаді розбираються. Винні будуть нести відповідальність», — зазначила Кирієнко.

«Добрий ранок всім. Виходили в Інтернет, ото нам нічого не сказали. Ця посилка, що нам скинули вже як ми виходили, то ця найважча, я її ледь підняв. Зараз будемо робити розпаковку, будемо вже все знімати, щоб бачили. Тоді ті посилки були такі, що не було що нести, а це ледь доперли», — розповідають військові на ролику.

Дата публікації 10:38, 24.04.26

Голод у 14-ї бригаді — не поодинокий випадок

Користувачі соцмереж стверджують, що голодне виснаження серед захисників з 14-ї ОМБР — не поодинокий випадок проблем із продовольством у війську. Так, у коментарях до допису журналістки Анни Калюжної користувачка Леся Борисюк-Виговська написала, що її брат разом із побратими також воюють голодні за тим самим Осколом.

© скриншот

Бої на Куп’янському напрямку — яка ситуація на фронті зараз

За даними на 23 квітня, російські окупанти посилюють атаки на Куп’янському напрямку, намагаючись підійти до міста з обох боків Осколу в районах п’яти населених пунктів.

Офіцер 43-ї ОМБр Артур Мартіросян повідомив, що нещодавня спроба ворожої групи встановити прапор у Куп’янську завершилася ліквідацією трьох загарбників на підході, тоді як із двох, що дісталися п’ятиповерхівки, один здався у полон, а інший вистрибнув із вікна після удару ЗСУ. За тиждень бійці бригади знищили близько 50 окупантів.