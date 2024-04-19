Усе про скандали з СБУвцем Вітюком: квартири на 25,5 млн і знімання розстрілу Майдану з боку "Беркута"

На сьогодні головний кіберрозвідник країни відсторонений від виконання обов'язків. Як запевняють в СБУ, зараз він проходить службу в бойовому підрозділі на фронті.

Про голову Департаменту кібербезпеки СБУ, бригадного генерала Іллю Вітюка спливли нові факти після скандального розслідування журналістів про статки його родини. Тепер стало відомо, що 2014 року Вітюк був оперативником спецслужби та знімав, як "Беркут" розстрілює протестувальників на Майдані.

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Елітні квартири родини Вітюка

На початку квітня журналісти проєкту "Слідство.Інфо" опублікували розслідування про статки рідні Вітюка і з’ясували, що його мама та дружина володіють нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю.

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Так, за даними журналістів, під час повномасштабного вторгнення дружина топчиновника СБУ Юлія стала власницею квартири площею 195 кв. м у будинку преміумкласу в Печерському районі Києва з фантастичними краєвидами на Ботанічний сад та річку Дніпро. Квартиру жінка придбала у грудні 2023 року. Житло такого розміру з ремонтом у цьому ЖК може коштувати майже 1,5 млн дол.

Ілля Вітюк із дружиною Юлією / Фото: Слідство.Інфо

Елітний ЖК на у Печерському районі столиці / Фото: lunstatic.net

Як підрахували розслідувачі, дружина кіберрозвідника мала б сплатити 585 тис. дол. за свою квартиру без ремонту (або 21,5 млн грн за курсом на момент придбання). Однак у декларації Вітюка вказано, що квартира була куплена за 12 млн 800 тис. грн. Тобто ціна в декларації майже вдвічі менша за ринкову.

Юристи прокоментували журналістам, що за таке загрожує кримінальна відповідальність за статтею про недостовірне декларування.

Звідки у Вітюків гроші на дороге житло

За даними в декларації Вітюка, 2021 року його річна зарплата становила трохи більше 700 тис. грн. На той момент він був керівником одного з управлінь у Департаменті кібербезпеки. Водночас заробіток дружини посадовець не вказав.

Юлія Вітюк за шість діб до повномасштабного вторгнення РФ зареєструвала ФОП у сфері права, однак у відкритому доступі немає жодної інформації ні про її клієнтів, ні про те, які саме послуги надає підприємниця. За неповний 2022 рік вона змогла заробити майже 9,5 млн грн. За наступний рік заробіток Юлії сягнув понад 13 млн грн. Тобто щомісячний прибуток дружини топпрацівника СБУ – понад 1 млн грн.

Як пояснили юристи Transparency International Ukraine, це може бути одна зі схем неправомірної вигоди, коли сам посадовець особисто нічого не отримує, натомість отримує його близька особа.

Столична нерухомість матері Вітюка

Водночас мати головного кіберрозвідника Наталія, крім нерухомості у Тернополі та Броварах, має дві квартири у житлових комплексах Києва. Перша – двокімнатна квартира на 85 кв. м – розташована просто на Дніпровській набережній. Цю оселю пані Наталія придбала 2013 року і нині вартість схожої на ринку сягає 177 тис. дол. Відповідно до декларацій Вітюка, саме там він з родиною жив у 2021-2022 роках.

ЖК на лівому березі Дніпра у Києві / Фото: Слідство.Інфо

Ще одне житло у матері СБУвця є в затишному парковому комплексі майже в середмісті Києва. Ця квартира не така простора, але теж коштує чимало: 50 кв. м у цьому ЖК можуть стати у 100 тис. дол.

Загальна вартість лише київських квартир пані Наталії – майже третина мільйона доларів або ж понад 4 млн грн, якщо рахувати за курсом на момент придбання. Щодо доходів матері Вітюка, то відомо лише, що вона працює лікарем.

Реакція СБУ на розслідування про нерухомість родини Вітюка

Сам Вітюк не вийшов на звʼязок із розслідувачами, однак на їхній письмовий запит відповіли в СБУ. Там вказали, що дружина голови кіберрозвідки – приватна підприємниця, чиї доходи та накопичення дозволили придбати квартиру.

"Водночас його матір – відомий фахівець у галузі медицини, яка обіймала посади як у державних, так і у приватних медичних закладах. Ці доходи та власні заощадження дозволили їй інвестувати у власну нерухомість", – вказали в СБУ.

Водночас там проігнорували запитання, яким саме бізнесом займається дружина Вітюка, як їй вдалося придбати квартиру в ЖК преміумкласу за ціною, майже вдвічі меншою за ринкову. Так само в СБУ не відповіли на запитання про вартість квартир матері Вітюка.

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Повістка журналісту за розслідування про Вітюка

Невдовзі після публікації розслідування "Слідство.Інфо" журналісту проєкту та автору матеріалу Євгенію Шульгату працівники ТЦК спробували вручили повістку. Вони чатували на журналіста в ТЦ Києва, а коли той почав ставити запитання, чи пов’язане вручення повістки з його роботою над розслідуванням про Вітюка, представники військкомату пішли, заявивши, що зафіксували відмову від отримання повістки.

Журналісти з’ясували, що разом із представниками ТЦК був чоловік у цивільному, який і давав вказівки військкомам. Це міг бути Олексій Біленко, який працює в Департаменті кібербезпеки СБУ.

Працівники ТЦК, які намагалися вручити повістку журналісту Євгенію Шульгату / Фото: ТСН.ua

Після поширення скандалу в Мережі нардеп Ярослав Юрчишин заявив, що зустрівся з головою СБУ Василем Малюком, і той поінформований про історію з повісткою для Шульгата.

"Акцентував на неприпустимості дій та поведінки окремих співробітників (СБУ – ред.). Голова чітко дав зрозуміти, що ця ситуація не залишиться без уваги", – написав нардеп у Мережі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Журналіст "накопав" компромат на "шишку" з СБУ – йому хотіли помститися повісткою!

Реакція Міноборони та Сирського на інцидент з повісткою

У Міноборони заявили про категоричну неприпустимість будь-яких форми тиску на журналістів, зокрема через маніпуляції із повістками. У відомстві вказали, що вони спільно з Генштабом ЗСУ та СБУ розбираються в ситуації, що склалася. За результатами обіцяють доповісти.

Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав провести службову перевірку щодо спроби вручення повістки Шульгату і анонсував ухваленння відповідних рішень. Він наголосив, що діяльність журналістів користується повагою керівництва ЗСУ та охороняється законодавством України. Сирський вказав, що в Силах оборони засуджують будь-які випадки порушень з боку військових посадовців.

Журналіст "Слідство.Інфо" Євгеній Шульгат / Скриншот з відео

Неформальне об'єднання українських медіа та журналістів "Медіарух" заявило про вимогу відкрити кримінальне провадження щодо співробітників СБУ та ТЦК через інцидент із журналістом. В об’єднанні вказали, що обставини інциденту вказують на намагання СБУ використати службове становище задля перешкоджання діяльності журналіста, який висвітлював факти, потенційно незручні для керівництва СБУ.

Прокуратура відкрила справу щодо Вітюка, а Малюк його відсторонив

Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження після скандалу зі спробою вручити повістку журналісту "Слідство.Інфо", який провів розслідування щодо Вітюка.

"У зв’язку з інцидентом, що мав місце під час вручення повістки журналісту Слідство.інфо, Офіс Генерального прокурора вніс відомості до ЄРДР за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 КК України", – заявили в ОГ 8 квітня.

Там додали, що досудове розслідування у провадженні доручено Головному слідчому управлінню ДБР.

Наступного дня в СБУ повідомили, що Малюк відсторонив Вітюка від виконання посадових обов'язків "на час проведення перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо". В цей час Вітюк проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А".

НАЗК взялося за перевірку способу життя Вітюка

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило 16 квітня, що проводить перевірку способу життя Вітюка.

"З метою встановлення відповідності рівня життя Вітюка І.А. з наявним у нього та членів його сім’ї майном та одержаними ними доходами Національне агентство (…) здійснює моніторинг способу життя зазначеного суб’єкта декларування", – повідомили в НАЗК.

Вітюк знімав розстріли на Майдані з боку "Беркута"

18 квітня журналісти "Слідство.Інфо" повідомили нові скандальні факти про голову Департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка. Так, вони з’ясували, що 2014 року він був оперативником спецслужби та знімав, як спецпідрозділ міліції "Беркут" розстрілює протестувальників на Майдані. Автори розслідування звернулися до СБУ із запитом щодо участі генерала у цих подіях.

Журналісти звернули увагу на відео, зняте 20 лютого 2014 року на розі вул. Банкова та Інститутська в Києві. На кадрах видно, що поруч із "беркутівцями" чоловік у цивільному одязі знімає на свій телефон, як бійці стріляють по мітингувальниках.

Оперативник СБУ знімає на відео розстріли протестувальників на Майдані 2014 року / Фото: скриншот з відео

Цього чоловіка на відео було ідентифіковано як співробітника СБУ – про це у відповіді на запит повідомили в Офісі генпрокурора, департамент якого розслідує вчинені під час Революції Гідності злочини.

"Зазначену особу допитано в якості свідка, однак корисної інформації, яка представляла б доказовий характер чи інтерес для слідства, з її показів не отримано", – повідомили у прокуратурі.

Екскерівник департаменту розслідувань злочинів проти Майдану Сергій Горбатюк підтвердив журналістам, що 2019 року допитували саме Вітюка.

"Відео, яке він знімав з боку спецпідрозділу "Беркут", він нам не надав. Сказав, що в нього вкрали в спортзалі телефон, а відео з Інститутської він видалив ще до цього. Нікого з тих, хто стріляв, він теж не впізнав", – розповів Горбатюк.

Він також зауважив, що до 2019 року сам Вітюк, який під час подій на Майдані був оперативником СБУ, самостійно не звертався до слідчих, хоча "це був його обов’язок як представника правоохоронних структур, а не його право".

Нагадаємо, що під час зіткнень на вул. Інститутській 20 лютого 2014 року загинули 48 людей, ще 80 – зазнали поранень.

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