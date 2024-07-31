Усе про вбивство лідера ХАМАСу: деталі операції, погрози в бік Ізраїлю та ризик нової війни

За оцінками деяких аналітиків, вбивство Ханії наблизило регіон до тотальної війни більше, ніж будь-що раніше.

Голову політбюро терористичної організації ХАМАС Ісмаїла Ханію вбили у Тегерані у ніч проти 31 липня. Його вважають із відповідальних за напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. ХАМАС у ліквідації Ханії звинуватив Ізраїль та виголосив погрози на адресу держави, однак там офіційно ще не коментували подію. Водночас у США заявили про готовність допомогти Ізраїлю захистити себе у разі нового нападу.

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Деталі вбивства Ісмаїла Ханії

Іранська влада офіційно повідомила про вбивство Ханії в Тегерані у ніч проти 31 липня. Напередодні лідер ХАМАСу прибув із Катару до іранської столиці, де взяв участь в інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіана. Ханія також мав зустріч з духовним лідером Ірану, аятолою Хаменеї.

Корпус вартових ісламської революції повідомив, що політика та одного з його охоронців було вбито після того, як їхній будинок у Тегерані зазнав атаки. ХАМАС звинувачує в загибелі свого лідера Ізраїль.

Арабський телеканал Al Mayadeen стверджує, що по будинку, де перебував Ханія, було завдано ракетного удару з території іншої держави, проте офіційно причину смерті політика поки не названо. Агентство Tasnim повідомляє, що Ханія був убитий "снарядом з повітря".

Водночас за повідомленням військового аналітика та ексспівробітника спецслужб Ізраїлю Сергія Мігдаля (телеграм-канал Peacemaker), ватажка ХАМАСу було ліквідовано високоточною ракетою, запущеною з винищувача-бомбардувальника F-35I ізраїльських ВПС.

"Тут треба наголосити, що для іранців допущення вбивства гостя у себе вдома – це велика ганьба та безчестя. Фактично це демонстрація того, що Тегеран – це прохідний двір, де твої друзі та союзники не можуть почуватися в безпеці", – прокоментував вбивство Ханії ізраїльський військовий аналітик Ігаль Левін.

Лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія (у центрі) після завершення церемонії присяги новообраного президента Ірану Масуда Пезешкіана 30 липня / Фото: Associated Press

Зауважимо, таким чином від початку нападу ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року були ліквідовані вже три з п’яти лідерів угруповання: Ханія, у січні в Бейруті – його заступник аль-Арурі, двома тижнями раніше в Секторі Гази – голова військового крила ХАМАСу Мухаммед Деф. Із 50 вищих хамасівців у Секторі Гази ліквідовано понад 50%, включно з п’ятьома із 12 членів Політбюро організації.

Що відомо про лідера ХАМАСу

Ханія був палестинським політиком та одним із лідерів ісламістського руху ХАМАС. Від березня 2006 року до 2 червня 2014 року був прем'єр-міністром Палестинської держави. Від 2017 року Ханія очолював політичне крило ХАМАСу і вважався лідером усієї групи. Він проживав у столиці Катару Досі. США 2018 року визнали Ханію терористом.

Ханію серед інших лідерів ХАМАСу вважають відповідальним за напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Внаслідок тієї атаки загинули понад 1200 ізраїльтян, ще понад 250 людей стали заручниками. Частина з них досі залишається у полоні ХАМАСу в Секторі Гази. Ханія із товаришами радів і здійснював молитву під час перегляду відео різанини в Ізраїлі. Ці відео були зняті самими терористами.

У квітні 2023 року в результаті ізраїльського авіаудару в Секторі Газа було вбито трьох синів Ханії. У ЦАХАЛ заявили, що "три бойовики" Амір, Мохаммед та Хазем Ханія були членами військового крила ХАМАСу. Сам Ханія заявив про мученицьку смерть своїх трьох синів та кількох онуків. Він також повідомляв, що від початку військової операції Ізраїлю проти ХАМАСу було вбито 60 членів його родини.

Погрози ХАМАСу і що кажуть в Ізраїлі

Член політбюро угруповання ХАМАС Муса Абу Марзук назвав убивство Ханії "підлим вчинком" і зявив, що воно "не залишиться безкарним". ХАМАС покладає відповідальність за вбивство на Ізраїль.

Представник Армії оборони Ізраїлю відмовився коментувати телеканалу CNN новину про загибель Ханії. Чи не єдиним ізраїльським чиновником, який наразі висловився про вбивство лідера ХАМАСу, став міністр у справах Єрусалиму та спадщини країни Аміхай Еліяху. Він назвав убивство "правильним способом очистити світ від цього бруду".

"Більше жодних уявних "мирних" угод про капітуляцію, жодного помилування цим синам смерті. Залізна рука, яка вразить їх, – це та, яка принесе спокій, комфорт і зміцнить нашу здатність жити у світі з тими, хто бажає миру. Смерть Ханії зробить світ трохи кращим", – заявив Еліяху.

Водночас міністр ізраїльського уряду, який є відомим у країні любителем тонких натяків, Аміхай Шіклі висловився у Мережі щодо ліквідації Ханії. Він нагадав, що лідер ХАМАСу під час свого виступу в іранському парламенті закликав до знищення Ізраїлю.

"Обережно з тим, чого бажаєте", – написав Шіклі.

Допис міністра ізраїльського уряду Аміхая Шіклі / Скриншот

Реакція світу на ліквідацію лідера ХАМАСу

Коментуючи ліквідацію Ханії, віце-президент Ірану Амір Хосейн Газізаде Хашемі заявив: "Невід'ємне право фронту опору – якнайшвидше прояснити розміри цього злочину та покарати його виконавців".

Угруповання "Хезболла" заявило про намір продовжити боротьбу з Ізраїлем "із ще більшою рішучістю".

"Це все дуже погано. Це абсолютно неприйнятне політичне вбивство і це призведе до подальшої ескалації напруженості", – заявив заступник очільника МЗС Росії Михайло Богданов.

"Це ще раз продемонструвало, що уряд Нетаньяху не має наміру домагатися миру. Цей напад також спрямований на те, щоб перевести війну в Газі на регіональний вимір. Якщо міжнародна спільнота не вживе дій, щоб зупинити Ізраїль, наш регіон зіткнеться з набагато серйознішими конфліктами", – заявили в МЗС Туреччини.

Речник Білого дому в коментарі CNN сказав, що американська адміністрація ознайомилася з повідомленнями про вбивство Ханії в Ірані. Надавати подальші коментарі речник відмовився.

Члени ради Тегеранського університету на акції протесту 31 липня, щоб засудити вбивство Ханії / Фото: Associated Press

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Чи спалахне нова війна після вбивства Ханії

За оцінками зовнішньополітичного аналітика CNN Барака Равіда, якщо до вбивства Ханії справді причетний Ізраїль, то це буде "найзначнішою операцією Ізраїлю від 7 жовтня (2023 року, початку війни з ХАМАСом після нападу бойовиків – ред.)".

Як зауважив Равід, Ханія мав не стільки військовий, як політичний вплив у ХАМАС, однак саме він відповідав за міжнародні відносини групи і був ключовим співрозмовником з єгипетськими та катарськими посередниками щодо гіпотетичної угоди з Ізраїлем про звільнення заручників та припинення вогню в Газі.

"Його вбивство матиме значний вплив на ці переговори", – зазначив аналітик.

Він нагадав, що ізраїльський уряд вважає Ханію одним із ключових відповідальних за атаку ХАМАСу 7 жовтня. А влада Ізраїлю обіцяла полювати на всіх співорганізаторів тієї атаки, який втягнув Близький Схід у найбільший конфлікт за останні роки.

"Це вбивство певною мірою було лише питанням часу", – вказав Равід.

Близькосхідний кореспондент ВВС Х'юго Бачега назвав вбивство Ханії "небезпечним розвитком подій", бо воно "відновлює побоювання щодо ескалації насильства на Близькому Сході". Бачега звернув увагу, що вбивство лідера ХАМАСу сталося лише через кілька годин після ізраїльського удару по ліванському Бейруту. Під атаку потрапила база руху "Хезболла" і було вбито старшого командира руху Фуада Шукра. Кореспондент вказав, що на озброєнні "Хезболли" є до 150 тис. ракет і снарядів, тому її реакція на ці події є "майже неминучою".

Пошкоджені будівлі після удару ізраїльської авіації 30 липня в південному передмісті Бейрута / Фото: Associated Press

Професор близькосхідних досліджень у Джорджтаунському університеті Надер Хашемі сказав у коментарі ВВС, що вбивство Ханії наблизило регіон до тотальної війни більше, ніж будь-що раніше.

"Ця серйозна подія. Я думаю, що це також матиме вплив через події в Лівані, оскільки всього за кілька годин до цього Ізраїль намагався вбити високого лідера "Хезболли" в південному Бейруті, тоді як досі було припущення, що Іран та "Хезболла" не зацікавлені в ескалації", – розповів Хашемі.

На його думку, тепер Іран "має всі мотиви для того, щоб спробувати ескалувати цей конфлікт".

Нові ризики нападу Ірану на Ізраїль та ширший конфлікт після вбивства Ханії прокоментував міністр оборони США Ллойд Остін. Він оголосив, що Вашингтон допоможе захистити Ізраїль, якщо країна зазнає нападу з боку Ірану. Водночас очільник Пентагону вказав, що пріоритетом США залишається деескалація напруженості в регіоні.

"Ми не хочемо, щоб щось подібне сталося. Ми старанно працюватимемо, щоб переконатися, що ми робимо все, щоб допомогти знизити градус і вирішувати проблеми через дипломатичні зустрічі", – сказав Остін.

Він також повідомив, що не вважає масштабну війну на Близькому Сході неминучою:

"Я не думаю, що війна неминуча. Я дотримуюся цієї думки. Я думаю, що завжди є місце та можливості для дипломатії".

Убивство, яке може розпочати повномасштабну війну на Близькому Сході!

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