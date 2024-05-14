Усе про відстрочки від мобілізації: які є види, хто має право і хто може його втратити

Юристи наголошують, що відстрочка не надається автоматично. Для її оформлення слід звернутися до ТЦК і отримати можна лише на підставі військово-облікового документа.

Новий закон про мобілізацію, який набуває чинності 18 травня, по-новому визначає категорії громадян України, які не підлягають мобілізації, та можливість отримання відстрочки від військової служби. У документі також прописано, хто втрачає можливість відстрочки.

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Хто має право на відстрочку/не підлягає мобілізації

Відповідно до нового закону про мобілізацію, на військову службу не призвуть такі категорії громадян України:

заброньованих (лише за умови, що вони перебувають на спеціальному військовому обліку, на який ставить ТЦК);

тих, хто був у полоні і звільнився зі служби в запас (такі особи можуть служити тільки добровільно);

тих, чиї близькі родичі пропали безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний) брат чи сестра).

Інвалідність

Не підлягають мобілізації:

особи з усіма групами інвалідності . Однак особи, чию інвалідність II та III груп (крім військовослужбовців) було встановлено після 24 лютого 2022 року, повинні будуть пройти переогляд. Обмежено придатні теж мають пройти повторну перевірку ВЛК. Їх визнають або придатними, або непридатними до військової служби;

. Однак особи, чию інвалідність II та III груп (крім військовослужбовців) було встановлено після 24 лютого 2022 року, повинні будуть пройти переогляд. Обмежено придатні теж мають пройти повторну перевірку ВЛК. Їх визнають або придатними, або непридатними до військової служби; особи, які відповідно до висновку ВЛК, визнанітимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців;

ті, в кого дружина (чоловік) має інвалідність І чи ІІ груп;

І чи ІІ груп; ті, в кого дружина (чоловік) має інвалідність ІІІ групи, встановленою внаслідок відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів чи онкологічного захворювання, розумових, психічних вад або наявності в такої особи неповнолітньої дитини (дітей);

ті, хто утримує одного з батьків з інвалідністю І чи ІІ групи, або хто має одного з батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю І чи ІІ груп за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та, відповідно до закону, зобов'язані утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі). Якщо немає невійськовозобов'язаних осіб, то здійснювати догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи може лише одна людина з числа військовозобов'язаних на вибір особи з інвалідністю;

І чи ІІ групи, або хто має одного з батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю І чи ІІ груп за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та, відповідно до закону, зобов'язані утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, відбувають покарання у вигляді позбавлення волі). Якщо немає невійськовозобов'язаних осіб, то здійснювати догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи може лише одна людина з числа військовозобов'язаних на вибір особи з інвалідністю; хто є членами сім’ї другого ступеня споріднення (рідні брати та сестри, баба, дід з боку матері і з боку батька, онуки) особи з інвалідністю I або ІІ груп, і зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного і якщо відсутні члени сім’ї першого ступеня споріднення, або не можуть доглядати, бо самі потребують догляду). Це має підтверджуватися висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії;

(рідні брати та сестри, баба, дід з боку матері і з боку батька, онуки) I або ІІ груп, і зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного і якщо відсутні члени сім’ї першого ступеня споріднення, або не можуть доглядати, бо самі потребують догляду). Це має підтверджуватися висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії; опікун особи, визнаної судом недієздатною.

Студенти та освітяни

Право на відстрочку мають:

студенти професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, який є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній ч. 2 ст. 10 Закону України "Про освіту" ("Складники та рівні освіти");

докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Як пояснила в коментарі ТСН.ua юристка Олена Насеко, законом не передбачено обмеження права на відстрочку від мобілізації для студентів за віком. Критерієм є лише послідовність здобуття освіти.

Тобто, будь-який військовозобов'язаний чоловік, який має тільки шкільну освіту, може вступити на денну форму навчання до коледжу, технікуму або університету та одержати відстрочку від мобілізації для завершення навчання.

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Якщо чоловік вже має професію (наприклад, закінчив технікум), він може одержати відстрочку від мобілізації у разі продовження навчання за цим самим фахом і здобуття нового рівня освіти (наприклад, в університеті).

"Проте, необхідно мати на увазі, що юридично оформити дану відстрочку у зв’язку з зарахуванням на навчання буде неможливо без оновлення його персональних даних через особисту явку в ТЦК та СП чи іншим шляхом. Крім того, як показує практика, то приймальні комісії навчальних закладів вимагають від абітурієнтів пред’являти саме актуальні дані з ТЦК та СП (а не застарілі, які раніше пропускали)", – зазначила Насеко.

Вона додала, що відповідно до закону, навчальні заклади не матимуть права зараховувати на навчання абітурієнтів без наявних оновлених військово-облікових документів: "Тобто оновлення персональних даних в ТЦК та СП в будь-якому випадку неминуче".

Відстрочка для студентів / колаж ТСН.ua

Батьки/опікуни дітей

Право на відстрочку мають:

жінки й чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років . Право на відстрочку не мають ті, в кого заборгованість зі сплати аліментів, яка перевищує загальну суму платежів за три місяці;

. Право на відстрочку не мають ті, в кого заборгованість зі сплати аліментів, яка перевищує загальну суму платежів за три місяці; жінки й чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, відбуває покарання в місцях позбавлення волі. А також – якщо жінка чи чоловік самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду;

жінки й чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років , чи дитину з важкими хворобами. Ті самі особи – якщо дитина є повнолітньою особою з інвалідністю I чи II груп;

, чи дитину з важкими хворобами. Ті самі особи – I чи II груп; опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота чи позбавлена батьківського піклування віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу.

Відстрочка від мобілізації бля батьків, у яких є неповнолітні діти / Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Державні службовці та силовики

Право на відстрочку від мобілізації мають деякі держслужбовці і силовики:

керівники міністерств і їхні заступники,

керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

народні депутати України та АР Крим;

судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник та дисциплінарні інспектори ВРП;

уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

голова й іншиі члени Рахункової палати;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міноборони, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спецзв’язку та захисту інформації, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління держохорони, апарату МВС;

дипломатичні службовці МЗС України, які обіймають дипломатичні посади;

особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, та експерти установ експертної служби МВС;

держслужбовці, які готують висновки до проєктів нормативно-правових актів, проводять їхню фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу ухвалених нормативно-правових актів;

держслужбовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, упровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів.

Хто втратить право на відстрочку

За новим законом про мобілізацію, тепер право на відстрочку мають лише студенти, які навчаються за денною або дуальною формою, а також здобувають вищий за попередній рівень освіти. Тобто друга або третя вища освіта більше не даватиме право на відстрочку.

У зв’язку зі зниженням призовного віку право на відстрочку втрачають чоловіки віком 25 і 26 років.

Втратять відстрочку і багатодітні, якщо мають борги за аліментами (працівники ТЦК отримають доступ до реєстру боржників).

Права на відстрочку не матимуть працівники підприємств, установ та організацій Міністерства оборони.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Хитра мобілізація! Батьки трьох дітей можуть втратити право на відстрочку: хто і чому?!

Як оформити відстрочку – список документів

Щоб оформити відстрочку від мобілізації, слід подати обґрунтовану письмову заяву до ТЦК та СП або за місцем обліку. Для схвалення заяви треба зібрати, завірити нотаріально та надати документи, які підтверджують право на отримання відстрочки: в залежності від наявної юридичної підстави це можуть бути свідоцтво про народження дитини/дітей, студентський квиток, висновок ВЛК про встановлення інвалідності. Також юристи радять не проходити ВЛК, поки не зареєструєте заяву з документами.

Які документи необхідні для відстрочки від мобілізації:

для студентів та аспірантів:

довідки, що підтверджують навчання у відповідному закладі вищої освіти чи науковій установі, студентський квиток, довідка про зарахування тощо;

для заброньованих працівників:

витяг із рішення про бронювання за формою відповідно до додатку 3 Постанови КМУ №76 від 27 січня 2023 року (зазвичай він надається за місцем роботи);

для осіб за станом здоров'я:

довідка про результати медичного огляду військовозобов'язаного, яка видається ЛКК чи МСЕК, документи про підтвердження інвалідності з дитинства (наприклад, посвідчення) тощо.

"Потрібно пам’ятати, що отримати відстрочку можна лише на підставі військово-облікового документа. Такими документами наразі є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Тобто, наприклад, якщо вам вже 35 років, а ви досі маєте приписне або стару довідку з військкомату, то поки не оновите даний документ, то не зможете отримати відстрочку", – пояснила юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Діана Тернова.

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