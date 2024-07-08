Усе про жорстоку атаку на "Охматдит" у Києві: є жертви і поранені, людей шукають під завалами (фото, відео)

У МОЗ наголосили, що в цій лікарні "у дітей був останній шанс на порятунок. Тут вони отримували діалізні процедури".

Під час ракетної атаки на Київ 8 липня російські окупанти пошкодили дитячу лікарню "Охматдит". Одне з відділень медзакладу зазнало руйнувань, під ними можуть бути люди. Також є інформація про загиблих та поранених. В Росії ж традиційно назвали свою ціль "військовим об’єктом".

ТСН.ua зібрав усе про ворожу атаку по "Охматдиту".

Наслідки атаки на "Охматдит"

Вранці 8 липня російські війська влаштували ракетну атаку по Києву. Уламки ворожих цілей впали у кількох районах столиці, завдавши руйнувань. Суттєвих пошкоджень зазнав і один з корпусів дитячої лікарні "Охматдит".

Спершу мер Києва Віталій Кличко заявив про "влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу". А згодом стало відомо, що "прилетіло" по токсикологічному відділенню "Охматдиту".

Після атаки рятувальники та пересічні кияни почали розбирати завали біля медичного закладу. За інформацією від президента України Володимира Зеленського, під завалами є люди, однак наразі не відома точна кількість загиблих і поранених.

Він також показав відео з наслідками атаки по медзакладу. На відео видно пошкоджену будівлю лікарні, вибиті вікна та часткове руйнування одного з корпусів.

"Дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно дитяча лікарня. "Охматдит" врятував та повернув здоров’я тисячам дітей", – наголосив глава держави.

"Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом. Дуже важливо, щоб світ зараз не мовчав про це і щоб кожен бачив, що таке Росія, що вона робить", – зазначив Зеленський.

РФ пошкодила лікарню "Охматдит" в Києві: президент показав відео

У момент атаки в "Охматдиті" перебували діти – що там відбувається зараз

Наразі на території "Охматдиту" тривають розбирання завалів, повідомила з місця події кореспондентка ТСН Наталія Нагорна. На місці удару перебуває міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він повідомив, що в будівлі у момент атаки перебували діти та медики:

"Звичайно, що перебували. Там у дітей був останній шанс на порятунок. Тут вони отримували діалізні процедури. Те, що ми маємо на сьогодні – в реанімаційних вдалось всіх врятувати".

"Зараз організовано ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації. Ми бачимо корпус, в якому була токсикологія. Там булим дітки на діалізі, де працювала лабораторія. Тут допомагають нам ДСНС, які перші кинулись та розбирають завали. Через певний період часу, ми розумітимемо, кого евакуювала швидка і хто потенційно може бути під звалами. Окремо під цими корпусами виводимо всіх з реанімації, бо тут нема світла, води. Відбувається евакуація по лікарнях міста Києва та лікарнях МОЗ. Працює оперативний штаб", – розповів Ляшко.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на місці ракетного удару по "Охматдиту" в Києві / Фото: скриншот з відео

За повідомленнями медиків, на момент ракетного удару по корпусу лікарні там могли перебувати 20 дітей.

"Скільки дітей? Ну 20, мабуть, було. Персоналу – було два відділення", – сказав лікар "Охматдиту".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Київ атаковано! Зруйновано дитячу лікарню, садок! Всі деталі станом на 13:00!

Загиблі та постраждалі в "Охматдиті"

Заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба повідомив про одного загиблого внаслідок атаки на "Охматдит". Водночас у ДСНС уточнили, що станом на зараз кількість жертв зросла до двох, ще двоє людей постраждали.

За повідомленням Кличка, двоє загиблих у лікарні – дорослі, одна з жертв була лікаркою.

Щодо постраждалих, то за даними мера, їх наразі є 16, семеро – діти. 15 постраждалих госпіталізували.

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Як зазначив Кулеба, це міг бути прямий ракетний удар по дитячій лікарні.

"Повністю зруйнований один з корпусів. Важко зараз говорити про наслідки, але тільки пряме влучання може принести такі наслідки. Один загиблий – це ми вже можемо констатувати. Більше 20 людей тільки з цієї локації у лікарнях ("Охматдит" – ред.). На місці працюють всі відповідні органи, багато волонтерів, рятувальників, поліція, військові. Люди, які були поруч прибігли, щоб допомогти розібрати завали", – розповів заступник голови ОП.

Своєю чергою керівник ОП Андрій Єрмак так відреагував на ворожу атаку: "Вони цілеспрямовано били по дітях сьогодні. Дитяча лікарня, цілеспрямований удар росіян".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зруйновано дитячу лікарню! Вже семеро загиблих! Шукають дітей під обвалами!

Фото і відео з "Охматдиту" після удару

Біля атакованої дитячої лікарні люди розбирають завали. На опублікованих у Мережі фото й відео видно пошкоджену будівлю медзакладу, вибиті вікна, руйнування одного з корпусів та поранених. На місці працюють рятувальники та медики.

Руйнування в "Охматдиті" після атаки зняли на відео

Наслідки атаки на "Охматдит" у Києві / Фото: ДСНС України у Telegram

РФ вдарила по лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. / Фото: ТСН

Наслідки атаки на "Охматдит" у Києві / Фото: ДСНС України у Telegram

РФ пошкодила один з корпусів дитячої лікарні "Охматдит" в Києві. / Фото: Володимир Зеленський

Під час атаки 8 липня в Києві влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу "Охматдит". / Фото: ТСН

Під час атаки 8 липня в Києві влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу "Охматдит". / Фото: ТСН

Під час атаки 8 липня в Києві влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу "Охматдит". / Фото: ТСН

Під час атаки 8 липня в Києві влучили в одне з приміщень дитячого медичного закладу "Охматдит". / Фото: ТСН

Окупанти пошкодили один з корпусів дитячої лікарні "Охматдит". / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Якою ракетою РФ атакувала "Охматдит"

Слідчі СБУ встановили, що Росія атакувала "Охматдит" стратегічною крилатою ракетою Х-101. На місці трагедії уже знайдено відповідні докази: уламки корпусу задньої частини ракети з серійним номером та частину керма цієї ж ракети.

СБУ кваліфікувала ворожих удар по лікарні як воєнний злочин і відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

"Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю", – зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Уламок ракети Х-101, якою росіяни атакували "Охматдит" / Фото: СБУ

Уламок ракети Х-101, якою росіяни атакували "Охматдит" / Фото: СБУ

Уламок ракети Х-101, якою росіяни атакували "Охматдит" / Фото: СБУ

Що про атаку на "Охматдит" заявили в Росії

Російські засоби масової пропаганди після удару по "Охматдиту" цинічно заявили, що війська РФ начебто завдали удару по військовому заводу.

"У Києві ракетним ударом уражено склад на військовому заводу "Артем", – заявило одне із видань, керованих Кремлем.

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