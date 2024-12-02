Все про "зимову тисячу": як отримати, на що витратити та кому можуть відмовити

Використати 1 000 гривень можна буде протягом трьох місяців – грудня, січня та лютого.

Президент Володимир Зеленський оголосив про запуск програми "Зимова єПідтримка", яка стартувала від 1 грудня 2024 року. Кожен громадянин України зможе отримати разову виплату в розмірі 1 000 гривень.

Як отримати гроші та куди їх можна витратити – в матеріалі ТСН.

Як отримати допомогу

Отримати “зимову тисячу” українці можуть трьома способами: оформити через застосунок “Дія”, отримати через “Укрпошту” або зарахувати кошти на картку банків-партнерів програми.

Щоб отримати 1 000 гривень через "Дію", треба передусім оновити застосунок, якщо його немає – встановити:

відкрити картку "Національний кешбек" в одному з банків;

у "Дії" в розділі "Сервіси" потрібно активувати картку "Національного кешбеку";

обрати в застосунку "Дія" послугу "Зимова єПідтримка";

подати заявку на отримання допомоги;

очікувати зарахування коштів.

Можливість отримати допомогу через “Укрпошту” з’явиться 4 грудня. Цей варіант підходить для тих, хто вже отримує виплати через “Укрпошту”, зокрема пенсії чи соціальну допомогу. Виплата нараховуватиметься автоматично.

Інший спосіб – через банки-партнери. Орієнтовно від 10 грудня пенсіонери, особи без ідентифікаційного коду через релігійні переконання, а також піклувальники неповнолітніх зможуть подавати заявки через цей канал.

Куди можна витратити "тисячу Зеленського"

Отримана сума не підлягає оподаткуванню, а також не впливає на отримання субсидії. Витратити 1 000 гривень можна буде на певні товари та послуги, зокрема:

на оплату комунальних послуг,

на оплату транспорту (квитки "Укрзалізниці"),

на оплату мобільного зв’язку та ліків,

на купівлю українських книжок та інших українських товарів,

на культурні послуги.

Також цю підтримку можна буде використати для донатів для ЗСУ за допомогою офіційно зареєстрованих українських благодійних фондів. Вони мають приймати оплату відповідно до правил платіжних систем і мають мати категорію суб'єкта господарювання MCС – код 8398. Це той код, яким фіксується благодійна діяльність.

Проте перенаправити кошти на персональний збір, так звану "банку", буде неможливо.

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Використати 1 000 гривень можна буде протягом трьох місяців – грудня, січня та лютого.

Контроль отримувачів

За словами прем’єр-міністр Дениса Шмигаля, держава перевірятиме місце перебування отримувачів допомоги в межах програми "Зимова єПідтримка". Громадяни, які подадуть заявки на виплату тисячі гривень, перебуваючи за кордоном, будуть зобов’язані повернути отримані кошти.

Під час реєстрації заявники декларують своє перебування на території України, а система здійснюватиме перевірку за допомогою державних реєстрів і геолокації.

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"Людей, які цим зловживатимуть, може бути мінімальна кількість. Але ми після цього проведемо аудит, і такі люди, як уже було в попередні рази (йдеться про попередні програми “єПідтримка” – ред.), повертатимуть кошти. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами", – наголосив очільник уряду.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків. Основним у законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців від 1,5% до 5% цього року та наступного.