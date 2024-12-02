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Все про "зимову тисячу": як отримати, на що витратити та кому можуть відмовити

Все про "зимову тисячу": як отримати, на що витратити та кому можуть відмовити

1 000 грн Володимира Зеленського / Фото: ТСН.ua

Використати 1 000 гривень можна буде протягом трьох місяців – грудня, січня та лютого.

Президент Володимир Зеленський оголосив про запуск програми "Зимова єПідтримка", яка стартувала від 1 грудня 2024 року. Кожен громадянин України зможе отримати разову виплату в розмірі 1 000 гривень.

Як отримати гроші та куди їх можна витратити – в матеріалі ТСН.

Як отримати допомогу

Отримати “зимову тисячу” українці можуть трьома способами: оформити через застосунок “Дія”, отримати через “Укрпошту” або зарахувати кошти на картку банків-партнерів програми.

Щоб отримати 1 000 гривень через "Дію", треба передусім оновити застосунок, якщо його немає – встановити:

  • відкрити картку "Національний кешбек" в одному з банків;
  • у "Дії" в розділі "Сервіси" потрібно активувати картку "Національного кешбеку";
  • обрати в застосунку "Дія" послугу "Зимова єПідтримка";
  • подати заявку на отримання допомоги;
  • очікувати зарахування коштів.

Можливість отримати допомогу через “Укрпошту” з’явиться 4 грудня. Цей варіант підходить для тих, хто вже отримує виплати через “Укрпошту”, зокрема пенсії чи соціальну допомогу. Виплата нараховуватиметься автоматично.

Інший спосіб – через банки-партнери. Орієнтовно від 10 грудня пенсіонери, особи без ідентифікаційного коду через релігійні переконання, а також піклувальники неповнолітніх зможуть подавати заявки через цей канал.

Куди можна витратити "тисячу Зеленського"

Отримана сума не підлягає оподаткуванню, а також не впливає на отримання субсидії. Витратити 1 000 гривень можна буде на певні товари та послугизокрема:

  • на оплату комунальних послуг,
  • на оплату транспорту (квитки "Укрзалізниці"),
  • на оплату мобільного зв’язку та ліків,
  • на купівлю українських книжок та інших українських товарів,
  • на культурні послуги.

Також цю підтримку можна буде використати для донатів для ЗСУ за допомогою офіційно зареєстрованих українських благодійних фондів. Вони мають приймати оплату відповідно до правил платіжних систем і мають мати категорію суб'єкта господарювання MCС – код 8398. Це той код, яким фіксується благодійна діяльність.

Проте перенаправити кошти на персональний збір, так звану "банку", буде неможливо.

Використати 1 000 гривень можна буде протягом трьох місяців – грудня, січня та лютого.

Контроль отримувачів

За словами прем’єр-міністр Дениса Шмигаля, держава перевірятиме місце перебування отримувачів допомоги в межах програми "Зимова єПідтримка". Громадяни, які подадуть заявки на виплату тисячі гривень, перебуваючи за кордоном, будуть зобов’язані повернути отримані кошти.

Під час реєстрації заявники декларують своє перебування на території України, а система здійснюватиме перевірку за допомогою державних реєстрів і геолокації.

"Людей, які цим зловживатимуть, може бути мінімальна кількість. Але ми після цього проведемо аудит, і такі люди, як уже було в попередні рази (йдеться про попередні програми “єПідтримка” – ред.), повертатимуть кошти. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами", – наголосив очільник уряду.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків. Основним у законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців від 1,5% до 5% цього року та наступного.

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