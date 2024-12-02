Все про "зимову тисячу": як отримати, на що витратити та кому можуть відмовити

Використати 1 000 гривень можна буде протягом трьох місяців – грудня, січня та лютого.
Президент Володимир Зеленський оголосив про запуск програми "Зимова єПідтримка", яка стартувала від 1 грудня 2024 року. Кожен громадянин України зможе отримати разову виплату в розмірі 1 000 гривень.
Як отримати гроші та куди їх можна витратити – в матеріалі ТСН.
Як отримати допомогу
Отримати “зимову тисячу” українці можуть трьома способами: оформити через застосунок “Дія”, отримати через “Укрпошту” або зарахувати кошти на картку банків-партнерів програми.
Щоб отримати 1 000 гривень через "Дію", треба передусім оновити застосунок, якщо його немає – встановити:
- відкрити картку "Національний кешбек" в одному з банків;
- у "Дії" в розділі "Сервіси" потрібно активувати картку "Національного кешбеку";
- обрати в застосунку "Дія" послугу "Зимова єПідтримка";
- подати заявку на отримання допомоги;
- очікувати зарахування коштів.
Можливість отримати допомогу через “Укрпошту” з’явиться 4 грудня. Цей варіант підходить для тих, хто вже отримує виплати через “Укрпошту”, зокрема пенсії чи соціальну допомогу. Виплата нараховуватиметься автоматично.
Інший спосіб – через банки-партнери. Орієнтовно від 10 грудня пенсіонери, особи без ідентифікаційного коду через релігійні переконання, а також піклувальники неповнолітніх зможуть подавати заявки через цей канал.
Куди можна витратити "тисячу Зеленського"
Отримана сума не підлягає оподаткуванню, а також не впливає на отримання субсидії. Витратити 1 000 гривень можна буде на певні товари та послуги, зокрема:
- на оплату комунальних послуг,
- на оплату транспорту (квитки "Укрзалізниці"),
- на оплату мобільного зв’язку та ліків,
- на купівлю українських книжок та інших українських товарів,
- на культурні послуги.
Також цю підтримку можна буде використати для донатів для ЗСУ за допомогою офіційно зареєстрованих українських благодійних фондів. Вони мають приймати оплату відповідно до правил платіжних систем і мають мати категорію суб'єкта господарювання MCС – код 8398. Це той код, яким фіксується благодійна діяльність.
Проте перенаправити кошти на персональний збір, так звану "банку", буде неможливо.
Використати 1 000 гривень можна буде протягом трьох місяців – грудня, січня та лютого.
Контроль отримувачів
За словами прем’єр-міністр Дениса Шмигаля, держава перевірятиме місце перебування отримувачів допомоги в межах програми "Зимова єПідтримка". Громадяни, які подадуть заявки на виплату тисячі гривень, перебуваючи за кордоном, будуть зобов’язані повернути отримані кошти.
Під час реєстрації заявники декларують своє перебування на території України, а система здійснюватиме перевірку за допомогою державних реєстрів і геолокації.
"Людей, які цим зловживатимуть, може бути мінімальна кількість. Але ми після цього проведемо аудит, і такі люди, як уже було в попередні рази (йдеться про попередні програми “єПідтримка” – ред.), повертатимуть кошти. Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами", – наголосив очільник уряду.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків. Основним у законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців від 1,5% до 5% цього року та наступного.
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