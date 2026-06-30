Усе у вогні, багато поранених: росіяни вдарили реактивним "Шахедом" по центру великого міста

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ТСН

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Від ранку неспокійно у Запоріжжі. На місто росіяни запускають рої безпілотників. Один за одним лунають вибухи. Один із «Шахедів» вдарив посеред житлової та історичної забудови. Уже відомо про щонайменше чотирьох поранених.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дарʼї Назарової.

Наслідки атаки на Запоріжжя

Перекрита ціла вулиця. Побиті будинки та припарковані автівки. Росіяни знову вдарили по історичному ареалу у центрі Запоріжжя. Зараз на місці працюють фахівці та всі екстрені служби. Швидкі вже встигли забрати поранених.

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Близько 10-ї ранку біля будинку вдарив реактивний «Шахед». Ударною хвилею пошкодило цілу вулицю. Цього разу росіяни боролись не лише з мирними жителями, а й з історією.

Олександр Пшеничний, голова Олександрівського району: «Пошкоджені та вибиті вікна й дахи — це три будинки. Наші служби вже приступили опрацьовувати звернення мешканців, сьогодні все подолаємо. Це історична забудова, тут навколо нас десяток історичних будівель, які мають історичний сенс, це історичне серце міста Запоріжжя».

Наслідки обстрілу Запоріжжя / © ТСН

Пошкоджено будівлю лікарні та навколишні магазини. Пані Вікторія — власниця квіткового бізнесу — прибула на роботу вже після прильоту. Вітрина її магазину потрощена, проте самі рослини дивом вціліли. Син, каже жінка, зараз боронить країну та наполягає, аби мати переїхала до більш безпечного міста. Проте пані Вікторія полишати рідне Запоріжжя не збирається, впевнена — працюватиме і надалі.

Вікторія, постраждала власниця бізнесу: «Приїхала, мабуть, хвилин за 15 як все це трапилось. Вулиці перекриті, все було у вогні, вікон нічого немає у людей, все повилітало. В мене, слава Богу, тільки вікна вибиті. Будемо сьогодні забивати їх і двері».

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Очевидці розповіли, як пережили атаку РФ

З жахом згадує перші хвилини після прильоту дрона і пані Олена. Жінка працює кухарем у сусідньому кафе. Сама, каже, від обстрілів тікала з рідного села на Гуляйпільщині, та війна наздогнала її і тут, в Запоріжжі.

Олена, переселенка: «Бігли всі, ховались, заходили до нас в укриття. Ми вже звикли, ми переселенці. Кажуть, на жаль, ідуть бойові дії, а наскільки йдуть, що там — ми і не знаємо».

Внаслідок цієї атаки четверо людей дістали поранення. Жінка та троє чоловіків нині перебувають у лікарні. За словами медиків, їхньому життю нічого не загрожує. На місце прильоту оперативно прибули комунальники, вони вже розпочали прибирати потрощену вулицю.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 НОВИНИ 30 червня | НОВІ ПОДРОБИЦІ ВИБУХУ В МОНАКО! Київ накрив СМОГ! СОТНІ дронів на РФ!

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