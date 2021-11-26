Всесвітній розпродаж "чорна п'ятниця": чи реальні знижки і чи не завищені ціни напередодні

Всесвітній розпродаж "чорна п'ятниця": чи реальні знижки і чи не завищені ціни напередодні

Відсотки знижок частіше від 15 до 30%, а не 50 та 70%, як висить на табличках.

У Сполучених Штатах магазини почали працювати ще з 5 ранку. В Україні - за звичним режимом, з 10. Традиційно українські шопоголіки нарікають на несправжні знижки в магазинах.

Про те, чи реальні знижки і чи не завищені ціни напередодні - 26 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Так, у Нью Йорку покупці вишикувавшись у чергу чемно заходили до магазинів. Щоправда, о п'ятій ранку Уже не cпостерігалось бойовищ, як було ще кілька років тому. Усі спокійно обирали товар. До київських магазинів черги були меншими. Відчинилися вони за звичним розкладом, о десятій ранку. Утім працюватимуть на кілька годин довше.

Експерти, які відстежують онлайн і магазинні покупки кажуть, справді продавці стали сумлінніші. Тим, хто займається одягом, знижки робити найлегше.

"Чорна п'ятниця" | чи реальні знижки та що купувати найвигідніше

Дехто просто пішов у бік того, що взагалі знижку не робить, чи робить її не значущу, але не ошукує покупців.

Минулого року експерти покупок дослідили, в цей час найпродаванішим був пульсоксиметр. Нині бажання покупців змінилися.

Щоби знайти в нас знижки у 50% і більше, радять передивлятися всі речі уважно. На останні позиції чи розміри вони таки є.

Та техніка, якої багато на складі - дешевшає на 25 і 50%.

Щоб не було черг, у часи пандемії клієнтів заохочували до покупок онлайн і знижки зробили не одноденні, але покупці налаштовані все купити саме сьогодні, щоб товар не закінчився

Нагадаємо:

В Україні перед Чорною п'ятницею активізувалися любителі фейкових знижок. Довірливі українці ведуться на приємні ціни, які часто виявляються не такими вже й приємними. Продавці перед Чорною п'ятницею підняли ціну на товар на 10%.

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