2150
1 хв

Ушпиталили з температурою: у Білій Церкві в лікарні померла 10-місячна дитина

У поліції Київщини кажуть, що по факту смерті дитини триває розслідування.

На Київщині у лікарні померла 10-місячна дівчинка. Трагедія сталася у Білій Церкві.

Матір дитини каже, що дитина померла через недбалість лікарів. Дівчинку госпіталізували з температурою та блювотою до Київської обласної дитячої лікарні №2 та поставили діагноз ГРВІ.

За словами матері, дитині призначали крапельниці без аналізів, після чого з’явилися підшкірні плями та погіршення стану. Вранці дівчинку перевели до реанімації, де вона померла.

Що кажуть у поліції?

А у поліції Київської області ТСН.ua підтвердили смерть дитини.

«Слідчими Білоцерківського управління поліції Київської області, відкрито кримінальне провадження за фактом смерті дитини, а саме за пунктом 2, частини 2, статті 115 ККУ», — повідомили у поліції Київської області.

Там додають, що слідчі встановлюють всі обставини трагедії, триває слідство.

У лікарняному закладі на телефонні дзвінки не відповідають, тому поки невідома позиція медиків.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у Бориспільському районі Київщини 7-річний хлопчик вистрілив з рушниці у 6-річну дівчинку. Від отриманих ран дитина померла.

