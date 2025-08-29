Ушпиталили з температурою: у Білій Церкві в лікарні померла 10-місячна дитина

У поліції повідомляють, що проводять розслідування за фактом смерті дитини

На Київщині у лікарні померла 10-місячна дівчинка. Трагедія сталася у Білій Церкві.

Матір дитини каже, що дитина померла через недбалість лікарів. Дівчинку госпіталізували з температурою та блювотою до Київської обласної дитячої лікарні №2 та поставили діагноз ГРВІ.

За словами матері, дитині призначали крапельниці без аналізів, після чого з’явилися підшкірні плями та погіршення стану. Вранці дівчинку перевели до реанімації, де вона померла.

Що кажуть у поліції?

А у поліції Київської області ТСН.ua підтвердили смерть дитини.

«Слідчими Білоцерківського управління поліції Київської області, відкрито кримінальне провадження за фактом смерті дитини, а саме за пунктом 2, частини 2, статті 115 ККУ», — повідомили у поліції Київської області.

Там додають, що слідчі встановлюють всі обставини трагедії, триває слідство.

У лікарняному закладі на телефонні дзвінки не відповідають, тому поки невідома позиція медиків.

