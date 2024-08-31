Усі чудеса світу за 7 днів: мандрівник поділився неймовірним маршрутом – огляд

Єгиптянин Магді Ейсса побачив сім чудес світу усього за тиждень. Планування подорожі зайняло у нього майже півтора року. Він добирався до місць призначення, комбінуючи складні маршрути літаками, поїздами, автобусами, метро і навіть пішки. Однак не обійшлось без накладок.

Про всі пригоди цього відчайдушного мандрівника розповіла Вікторія Панченко в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

Новий рекорд

Мандрівка єгиптянина стала новим світовим рекордом. Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

45-річний Магді Ейсса показав найкращий час для відвідування семи нових чудес світу, зробивши це за 6 днів 11 годин 52 хвилини. Це на чотири з половиною години швидше, ніж попередній рекорд, встановлений минулого року англійцем Джеймі Макдональдом.

Почавши з Великої Китайської стіни, Магді відвідав Тадж-Махал в Індії, стародавнє місто Петра в Йорданії, Римський Колізей, статую Христа-Спасителя в Бразилії, Мачу-Пікчу в Перу і стародавнє місто майя Чичен-Іца в Мексиці.

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Магді сказав, що планування його рекордного маршруту було "монументальним" завданням, на яке пішло майже півтора року.

"Мені доводилося пересуватися складною мережею літаків, поїздів, автобусів, метро і ходити пішки між транспортними вузлами та чудесами. Одне єдине порушення може зірвати весь маршрут і призвести до вильоту додому!" – зауважив він.

Тонкощі планування подорожі

На кожному етапі шляху потрібно було вивчити час у дорозі, визначити найкращі варіанти громадського транспорту, врахувати черги, зупинки та пересадки до наступного пункту призначення.

Деякі етапи були більш простими, як-от, наприклад, нічний трансатлантичний переліт з Європи до Ріо-де-Жанейро. Однак згодом дістатися Мачу-Пікчу виявилося непросто: це зайняло цілий день з використанням декількох видів громадського транспорту, а також великої кількості піших прогулянок.

Магді пощастило уникнути серйозних збоїв у своєму графіку, але декілька критичних ситуацій у нього все ж таки було. Чоловік проспав і спізнився на автобус до Петри, через що йому довелося шукати інший громадський транспорт. Це було справжнє випробування, оскільки це місце в основному обслуговується приватними туроператорами та таксі.

Наприкінці подорожі у Магді знову виникли труднощі, він мало не спізнився на рейс з Перу до Мексики – на щастя, співробітники авіакомпанії знову відкрили стійку реєстрації після того, як Магді пояснив, що він намагався побити світовий рекорд.

Шлях додому

На щастя, найбільша проблема, з якою він зіткнувся, виникла після завершення своєї рекордної спроби. Об'їхавши навколо світу менш ніж за тиждень, йому знадобилося цілих два дні, щоб повернутися додому до Каїра через скасування рейсів.

Найяскравішими моментами поїздки для Магді стали зустріч із альпаками та випадкова зустріч зі старим другом, якого він не бачив багато років.

"Можливість возз'єднатися, нехай навіть ненадовго, зі знайомою особою у вихорі спроб встановлення рекорду була заповітним моментом", - сказав він.

Здійснивши дитячу мрію відвідати сім чудес світу та побивши при цьому світовий рекорд, Магді каже, що відчуває "величезне почуття особистого досягнення".

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"Крім особистого задоволення цей виклик також дозволив мені на мить відпустити щоденні стреси і тиск звичайного життя... Кожен повинен отримувати досвід та інвестувати у подорожі, це збагачувальний досвід, який кожен має отримати у якийсь момент свого життя. Воно відкриває розум, розширює кругозір і дозволяє людям відкривати для себе нові культури, ідеї та спосіб життя", - говорить мандрівник.

Проїхав країну за 5 днів на одному колесі

Ще один дивовижний рекорд встановив ірландець, який проїхав на своєму одноколісному велосипеді через усю країну, подолавши 613 км за 5 днів, 5 годин та 23 хвилини.

Раніше Імонн Ківені здійснив найдовшу у світі подорож босоніж (2080 км) 2016 року, а через два роки встановив рекорд, піднявшись босоніж на 10 гір за 10 днів.

2020 року він натрапив на рекорд найшвидшого перетину Ірландії на одноколісному велосипеді, який, як він згадує, "здавався ідеальним поєднанням жахливого і безглуздого". Після декількох невдач та затримок Імонн нарешті зміг встановити рекорд у 2023 році.

Він проїхав моноциклом від Мізен-Геда, найпівденнішої точки Ірландії, до Малін-Геда, найпівнічнішої точки.

Завдяки своїм зусиллям він зібрав майже 6 тисяч євро для громад Саймона в Ірландії, які підтримують безхатьків. Імонн проводив у дорозі близько 12 годин щодня, роблячи перерви "невеликими, але частими", щоб трохи відпочити від незручного сидіння одноколісного велосипеда.

До речі, Імонн ніколи раніше не їздив на одноколісному велосипеді. Йому знадобилося декілька тижнів, щоб навчитися, а потім він продовжував тренуватися, доки не зміг проїжджати понад 100 км на день.

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Нагадаємо, відомий непальський шерпа (провідник) Камі Ріта здійснив рекордне сходження на Еверест. 54-річний чоловік 29-й раз підкорив найвищу гору світу (8849 метрів).

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