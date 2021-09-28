Усі неповнолітні: чи покарають одеських тіктокерів, які розгромили будинок заради лайків у соцмережі

Компенсувати збитки підлітки відмовилися. Більше того дехто з них почав вихвалятися у соцмережах підтримкою батьків.
У передмісті Одеси компанія з трьох десятків підлітків учинила погром в орендованому житлі. Вони зняли заміський будинок під вечірку, а натомість розтрощили меблі та техніку. Усі свої дії фільмували на телефони, а потім виклали запис у соцмережі. Тепер власники помешкання підраховують збитки.
Чи вдасться їм отримати компенсацію, йдеться 28 вересня у сюжеті ТСН.19:30.
Якби не сусіди — неповнолітні рознесли б нерухомість вщент, розповідають власники житла.
"Нам зателефонували місцеві і сказали, що хлопці, які знімали у нас будинок почали викидати з вікон посуд, електрочайник, картини", — розповідає один із співвласників житла.
До свого будинку власникам довелося заходити з охороною. Її викликали, коли побачили що замість 10 гостей, про яких говорив орендар, всередині втричі більше агресивних підлітків.
"Коли ми піднімалися з охороною, всі почали тікати. Ми відразу ж затримали того, хто знімав у нас будинок — це хлопець, у якого був день народження. Ми сказали, що він нам повинен відшкодувати збиток", — зазначає співвласник житла.
Розтрощені меблі у 8 кімнатах, зламана техніка та розбиті вікна — проте компенсувати збитки і іменинник, і його гості відмовилися. Більше того дехто з них почав вихвалятися у соцмережах підтримкою батьків.
Власник будинку каже, що житло здає офіційно і платить за це податки. Тож якщо треба, має всі підстави, аби відстояти себе у суді. Саме це і радить зробити юрист.
Як з’ясувалося, ця компанія підлітків трощить орендоване житло не вперше. Все через челендж, який набуває обертів у соцмережах, пояснює дитячий психолог. Заради того, аби назбирати якомога більше лайків підлітки вдаються до божевільних вчинків.
Для ліквідації наслідків нічного святкування власникам житла довелося найняти клінінгову компанію. Вартість її послуг і витрати на ремонт планують стягнути з орендарів. Їх всіх вже ідентифікувала поліція. Але оскільки усі вони неповнолітні — відповідальність нестимуть батьки.
Нагадаємо, що під Одесою школяр підпалив храм, щоб помститися однокласнику.