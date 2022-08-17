"Усі знервовані": у ЗСУ розповіли про ситуацію в окупованому Криму після серії вибухів

В тимчасово окупованому Криму після серії вибухів спостерігаються дуже нервові настрої.

Про це 17 серпня в ефірі телемарафону повідомила Наталія Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України.

"Усі настільки знервовані, що багато палять і не дотримують заходів безпеки. Ми бачимо, що евакуація відбувається в істеричному темпі - скуплені усі квитки. Окуповані усі залізничні напрямки, автомобільні. І навіть окупаційна влада намагається коректувати навантаження на Керченський міст, бо хочуть там забезпечити елітний коридор аби евакуювати тих, кого вважають найціннішими. Це говорить про те, що вони вірять у ЗСУ та розуміють наслідки у майбутньому", - наголосила вона.

Варто зазначити, що серпень в анексованому Росією Криму видався дуже неспокійним. Лише протягом тижня у різних районах півострова на декількох військових об'єктах сталася "бавовна".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 175-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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