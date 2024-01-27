"Усіх жінок на війну?": скандальні заяви про мобілізацію шокували українців

Усіх жінок на війну? Знову йде ціла серія заяв військових і політиків щодо необхідності тотальної мобілізації в Україні не лише чоловіків, але й жінок. Українське суспільство, м’яко кажучи, не дуже задоволене такими висловлюваннями. Мобілізаційний законопроєкт поки що не надійшов у Раду, тому незрозуміло, що ж таки буде у фінальній версії документа. Однак, те що зараз на військовий облік стають тільки ті жінки, які мають військову або медичну професію, а усі інші можуть стати лише добровільно – дуже бентежить деяких наших співвітчизників і вони закликають долучати всіх українок до служби в армії.

Про скандальні заяви щодо обов’язкової мобілізації жінок – в ексклюзиві журналістки Вікторії Панченко для TSN.UA.

Усіх жінок на війну?

Чим ближче дата розгляду мобілізаційного законопроєкту у ВР, тим скандальніші заяви ми чуємо з вуст політиків, чиновників, нардепів. Особливо це стосується мобілізації жінок. Нагадаємо, що розгляд документу в парламенті має відбутися вже 6-го лютого. Це буде перше читання, а от друге – може бути вже за тиждень, якщо законопроєкт не проголосують відразу. Нардеп Давид Арахамія прогнозує, що дві "опозиційні фракції" не дадуть проголосувати документ в цілому.

"Тому ми зробимо перерву на тиждень, проголосуємо скорочення строків, і через тиждень 13 чи 14, проголосуємо в другому читанні. Підемо спецпроцедурою і якось там висидимо і зробимо все для того, щоб це проголосувати", - каже Арахамія

Про необхідність ухвалення законопроєкту каже й радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він підкреслює, що старий закон про мобілізацію не враховує реалії війни.

Але давайте повернемося до скандальних заяв про мобілізацію. І знову акцент на мобілізації жінок, не добровільній, а обов’язковій. Так, підполковник Михайло Ніколов із 68-ї ОЄБр вважає за необхідне вдатися до "драконівських заходів" - мобілізувати всіх чоловіків і жінок з 18 років.

"Наразі головне – не програти. Щоб не програти, потрібні драконівські методи. Як я це бачу: тотальна мобілізація всього чоловічого та жіночого населення із 18 років. Не обов'язково це передова. А також залучення до бойових дій ув'язнених", - наголошує Ніколов.

Депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун також висловилася на підтримку мобілізації жінок. Нардепка зауважила, що в Конституції записаний обов'язок всіх громадян України захищати її державність.

"У нас не написано: тільки чоловіки чи тільки жінки. Для чоловіків прописана обов’язкова служба, але обов’язок захищати державу у нас записаний для всіх. Більше того ми ж знаємо, що у нас є багато жінок, які вже служать", – каже депутатка.

Совсун пояснила, за яких умов, на її думку, можлива мобілізація жінок в Україні. Вона заявила, що жінок можна було б мобілізувати, якщо виникне ситуація, в якій без жінок ми "не витягуємо".

"Моя позиція така: якщо це потрібно для потреб оборони держави, якщо ми кажемо, що ми без цього не витягуємо, от ніяк. Взагалі немає картинки, де ми витягуємо без жінок. Якщо це буде критично потрібно для оборони держави, і в нас не буде ким замінити людей, які служать в армії", - пояснила вона.

"Ні" - обов’язковій мобілізації жінок

А що тоді робити з заявою президента щодо мобілізації жінок? Зеленський дав чітко зрозуміти, що її не буде. Про це він сказав під час підсумкової конференції 19 грудня 2023 року.

А що кажуть про це жінки, які вже служать? Стрілець-санітарка зі штурмової роти 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Збройних сил України Олена Риж наголосила, що виступає проти мобілізації жінок. Свою думку вона висловила в проєкті "Ремовська Інтерв’ю".

"Я розумію, що мені закинуть: мовляв, як чоловік, то мобілізація, а як жінка – то ні. Але це наче як перескочити один крок. Зараз є обмеження, а тут ми раз – і відразу мобілізація. Давайте зробимо оцю історію першого кроку – давайте дамо більше можливостей і побачимо, до чого це приведе. Я впевнена, що у нас поповняться ряди охочих в ТЦК", - каже Риж.

Безугла відправляє жінок на фронт?

А от скандальновідома нардепка Мар’яна Безугла плутається у своїх свідченнях, точніше заявах. То вона за мобілізацію жінок, то проти. Якою логікою керується депутатка у своїх дописах і висловлюваннях щодо мобілізації жінок, не зрозуміло. Спочатку у Фейсбуці кричить, що жінки мають бути на передовій, а не в Європі.

"Хтось не може виїхати з країни і підлягає мобілізації, а хтось шукає вже любовний інтерес в Європі. Рівність прав!... І якщо прийдуть жінки на небойові посади, що тоді буде з тиловими, які так гарно влаштувалися вже два роки. Невже відправлять в бойові підрозділи? А як же кум, не допоможе?... Я скажу більше, при запровадженні військового обліку жінок та мобілізації на небойові посади, ми отримуємо шанс відкриття кордонів для обох статей", - йдеться у її дописі.

До речі, у коментарях під постом на запитання читачки, чи буде прописано у законі, що жінки будуть лише у тилових частинах, Мар’яна Безугла відповіла: "Наші квіточки не народжені для труднощів, хай то все мужики тягнуть, нашим квіточкам у Європі краще".

Також Безугла пише і про гендерну рівність, що у чоловіків і жінок повинні бути рівні права. Вона стверджує, що цінність життя представників обох статей однакова, а єдина можливість унікальної відстрочки для жінки - вагітність.

"Шановні, а права чоловіків і цінність життя якась інша? У жінок залишиться унікальна відстрочка і право на звільнення — вагітність. Якщо вагітна — не мають право мобілізувати / можеш звільнитися. Але в той же час, декретну відпустку як право на відстрочку / звільнення плануємо надати як дружині, так і чоловіку на вибір", - наголошує депутатка.

А буквально за кілька днів Безугла робить інший допис у соціальних мережах. Вона говорить, що "у мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом)" і пояснює, що призов жінок не обмежується ЗСУ, це можуть бути й оборонні підприємства.

Нардепка Безугла – про мобілізацію жінок в Україні / Фото: ТСН

"Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком беруться на військовий облік військовозобов’язаних в порядку встановленому Міністерством оборони України. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Під час дії воєнного стану жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу до частин (підрозділів) забезпечення або прийняті в добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до бойових частин (підрозділів)", – пише нардепка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "МОБІЛІЗАЦІЯ: усіх жінок на війну?! Скандальні заяви шокували українців!".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час підсумкової конференції у 19 грудня 2023 року заявив, що мобілізації жінок в Україні під час воєнного стану не буде.

Читайте також: