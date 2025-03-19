Усик приїхав на зруйновану росіянами ТЕС: фото, відео

Олександр Усик приїхав на зруйновану ТЕС та поспілкувався з енергетиками.

Дрони атакували Дніпропетровщину, у Запорізькій області через російські обстріли понад 3 тисячі абонентів залишились без світла та три села без водопостачання. Нині енергетики працюють над тим, щоб якомога швидше повернути українцям електрику.

Кореспондентка ТСН Олена Гущик повернулася зі зруйнованої росіянами ТЕС. І у сюжеті зібрала ексклюзивні кадри наслідків від ракет росіян, дружби тих, хто видобуває енергію, та їхню зустріч із чемпіоном світу - Олександром Усиком

Журналісти ТСН приїхали на одну із зруйнованих Росією ТЕС. Енергетик Дмитро веде крізь засипані попелом коридори. Через завалену арматуру і шматки бетону.

"Бачите, один із прильотів, коли ракета влучає в дах і зносить все. Якщо вона пролітає крізь те і зривається всередині це взагалі", - каже Дмитро.

ТЕС після обстрілу

Тут холодно, стіни або зруйновані, або прошиті пострілами. Дощ падає просто на знищені окупантами турбіни.

Від 2022 року енергетики уже понад 50 разів на різних електростанціях брали і з нуля все відновлювали знову і знову. Знайти підрядників, які поїдуть працювати на вкрай небезпечний об'єкт - складно. Тож на допомогу енергетикам віднедавна приїжджають шахтарі.

Владові разом з колегами не страшно. Та і фізична робота після шахти їх не лякає.

Енергетики вже звикли, що їм постійно дякують. Але як правило, усі ці подяки читають у соцмережах, або слухають у зверненнях. Але так, щоб особисто - таке буває нечасто. Селфі і слова вдячності для хлопців - головні завдання в Усика на сьогодні.

"Підтримати хлопців, які дають нам можливість бути зі світлом із водою, показати те, що кожен українець повинен це робити. Якщо він не в окопі повинен допомагати любими іншими способами, які мають привернути увагу міжнародної спільноти, якої ми потребуємо", - каже Олександр Усик.

Усик на ТЕС

Енергетики проводять чемпіону світу і найсильнішому боксеру екскурсію. І Усик обіцяє все переказати своїй мільйонній аудиторії на увесь світ.

Диспетчери станції мають лишатися на своїх робочих місцях навіть під час тривог. Навіть коли знають, що ракета летить просто на них.

"Ми не можемо звідси піти. Якщо ми звідси підемо, ми змушені будемо зупинити станцію. А це буде злочин", - кажуть енергетики.

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