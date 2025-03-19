Усик захистив дисертацію і нарвався на критику: що не так із роботою доктора філософії

Усик – не лише чемпіон, а й доктор філософії. Але науковці сумніваються в достовірності його дисертації. Що не так із науковою роботою боксера?

Боксер Олександр Усик захистив дисертацію, ставши доктором філософії у галузі права. Цей факт викликав критику в Мережі, зокрема з боку наукової спільноти. Критики стверджують, що дисертація спортсмена має ознаки фальсифікації джерел інформації та звинувачують боксера в академічному шахрайстві.

Усе, що відомо ро дисертацію Усика, за що критикують наукову роботу та самого боксера, читайте на ТСН.ua.

Усик захистив дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ та отримав науковий ступінь доктора філософії (PhD) у галузі "право". Вчена рада ухвалила це рішення одноголосно. Зауважимо, що боксер від жовтня 2021 року навчався у відділі аспірантури та докторантури у ХНУВС.

Тема дисертації Усика – "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту". Відеотрансляцію захисту наукової роботи опублікували Мережі 18 березня.

Опонентом боксера під час захисту дисертації був заслужений тренер України з кікбоксингу ВТКА Олександр Моргунов.

Наприкінці захисту ніхто з представників вченої ради не мав зауважень щодо присудження Усику наукового ступеня.

В чому суть дисертації Олександра Усика?

В анотації до дисертації Усика вказано, що "роботу присвячено визначенню сутності та розкриттю особливостей адміністративно-правового забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту, а також розробленню теоретичних і практичних пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення адміністративного законодавства у відповідній сфері".

У цій науковій роботі автор повинен був:

розглянути, хто саме відповідає за міжнародне співробітництво у спорті – як на глобальному рівні, так і всередині країни;

проаналізувати, як міжнародне співробітництво впливає на розвиток спорту в Україні та світі: можливості для спортсменів та виклики, що виникають.

Олександр Усик під час захисту своєї дисертації / Фото: Facebook-сторінка ХНУВС

Науковці розкритикували дисертацію Усика

Наукова робота Усика та присвоєння йому ступеня доктора філософії викликали хвилю критики з боку науковців і не тільки. Про це свідчать дописи у Мережі.

Так, колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов стверджує, що дисертація боксера містить посилання на невідомі джерела, і в ній є ознаки фальсифікації джерел інформації.

Зокрема, Смірнов цитує такі рядки з дисертації: "Наукова новизна отриманих результатів. Вперше здійснено класифікацію міжнародних нормативно-правових актів".

За словами ексдоцента, дисертація Усика належить до категорії "Цитатники".

У дисертації Смірнов виокремив такі "цікаві" моменти:

посилання на невідомі джерела.

Уривок з дисертації Олександра Усика

Занурення у лінгвістику: обговорення з незрозумілих причин різних значень слова "трансформація".

Зокрема, Смірнов звернув увагу, що на сторінці 100 своєї дисертації боксер написав таке:

"Окрім того, поняття трансформації широко використовується в природничих науках. В медичних, біологічних, сільськогосподарських науках особливу увагу займає дослідження генетичної трансформації. Ще в 1944 році в результаті експерименту О. Евері, К. Маклеод, М. Маккарті виявили, що перетворюючим фактором є ДНК і назвали цей процес трансформацією. У сучасній біотехнології трансформація означає фенотипові зміни, які викликані експресією чужорідного гену в організмі, тобто генетична модифікація клітини шляхом введення і подальшої експресії в ній чужорідного генетичного матеріалу [40; 64; 125; 181; 205; 234]".

Колишній доцент зазначив, що лише останнє посилання було зроблене на першоджерело.

"Ось детально: №40 – посібник Гражевської "Еволюція сучасних економічних систем" 2011 (тобто про економіку, а не генетику!!!), №64 – стаття Івченка про трансформацію в економіці (!!!) 2015, №125 – стаття Поченчука про трансформацію в економіці (!!!) 2014, №181 – книга Тоффлера "Третя хвиля" (???) 2000, №205 – стаття Філіппової про трансформацію в економіці (!!!) 2007, №234 – стаття Avery, MacLeod, McCarty 1944. Тобто маємо фальсифікацію джерел", – йдеться у дописі Смірнова.

А ще він акцентував на одному з висновків дисертації, де вказано про доцільність імплементувати в Україні такий закордонний досвід: "Забезпечити підтримку програм підготовки молоді за кордоном, що є особливо актуальним в умовах воєнного стану, оскільки на сьогодні багато спортсменів вимушені займатись у підвальних приміщеннях, або ж декілька разів за одне тренування спускатись в укриття".

"Останнє дуже цікаве. Спортсмени дуже страждають, що їм доводиться спускатися в укриття, тому їх треба послати за кордон", – прокоментував колишній доцент.

Про дисертацію Усика висловилась і координаторка антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" Світлана Вовк. Вона у своєму дописі в Мережі виступила проти рішення вченої ради і заявила, що боксер порушує принципи академічної доброчесності.

"Пане Усик, навіщо імітувати захист дисертації? Навіщо вам потрібно знецінювати українську науку таким вчинком? Ви хочете отримати доплату за фейковий ступінь і долучитися до фейкових науковців, які грабують бюджет України? Враховуючи вашу зайнятість та розклад тренувань і поєдинків, очевидно, що ви не мали часу для того, щоб проводити дослідження, писати статті та дисертацію, брати участь у конференціях", – йдеться у заяві активістки.

Вовк закликала Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти скасувати рішення вченої ради на основі застосування пункту про порушення академічної доброчесності, зокрема, академічний обман.

Активістка також звернулася до спецради ХНУВС, звинувативши її в імітації атестаційного процесу.

"Вважаю, що чемпіон, якщо він гідний всіх тих перемог, повинен відмовитися від фейкового диплому та принести вибачення суспільству. А його науковий керівник, члени спецради повинні бути відсторонені від діяльності", – акцентувала активістка.

В.о. президента Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова порівняла отримання Усиком наукового ступеню зі здобуттям боксерських нагород.

"Цікаво, що би Усик сказав, якби можна було отримати чемпіонський пояс не тренуючись, не перемагаючи суперника на ринзі – це зробить за тебе інший боксер, бо ти не маєш на це часу об’єктивно. А потім вже ти виступаєш на пресконференції і вже там тобі заслужено дають чемпіонський пояс. При тому самі судді, які на рингу бачили зовсім іншу людину, спокійно пояс віддають тобі. Це ж те саме, ні?" – поставила риторичне запитання Семенова.

Зауважимо, що дисертацію Усика прокоментував також колишній український тенісист, чинний військовослужбовець ЗСУ Сергій Стаховський. Він у stories в Instagram закликав оголосити склад вченої ради, яка причетна до здобуття боксером наукового ступеня.

"Що там у професури? Ніде не муляє? Якщо хтось знає склад вченої ради – оголосіть, будь ласка, цих зірок на всю Україну", – йдеться у дописі Стаховського.

Допис Сергія Стаховського про дисертацію Олександра Усика / Фото: Instagram Стаховського

Нагадаємо, восени 2024 року Усик заявив, що у майбутньому хотів би обіймати посаду міністра молоді та спорту України.