Усик запросив на свій бій сина загиблого воїна: хлопець розповів про враження та, що їв боксер перед боєм

Олександр Усик запросив на свій бій 13-річного Тимофія з Києва, який на війні Росії проти України втратив батька.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Інни Боднар.

Олександр Усик просто перед своїм історичним поєдинком фотографується з Тимофієм Осипковим. Хлопцю 13 років. Він киянин і вчиться у сьомому класі. На руці, яка видає патріотичні акорди, й досі браслет-перепустка на боксерський поєдинок у Саудівській Аравії. Його не знімає, бо ще не всі друзі побачили, де він був.

Його телефон забитий відео та фото з арени та з-за її меж. Тимофій зустрівся з Олександром Усиком перед поєдинком. І побачене - його шокувало. Перед важливим боєм український боксер їв борщ.

"Ми туди заходимо, він борщ їсть, показав годинник, я його сфотографував. Пішли. І тут я зрозумів що нічого не побажав. Ми з його тренером повернулися – і я йому побажав, щоб він переміг. Як і Україна", - каже хлопчик.

Тимофій Осипков

Перемогу для України - так бажав його тато. Ось фото на стіні і цілий меморіальний куточок у коридорі. Євгеній Осипков – у цивільному житті директор ресторану швидкого харчування. Ще у 2015 році він був в АТО. І у лютому 2022 - серед перших пішов боронити країну. Торік у літку, на Донеччині, Євгеній Осипков загинув. На полиці численні нагороди військового.

Біля портрета палахкотять свічки. Очі Тимофія мокріють. Але він тримається. Мовчки дивиться на тата.

Євгеній Осипков

Саме так мама й сфтографувала хлопця. Це фото опублікувала у день пам'яті загиблих героїв і написала про їхню історію.

Це побачила команда "Юнайтед 24". Вони зв'язалися з родиною героя. Дізналися, що син, після загибелі тата, став займатися спортом. Бо тепер захист родини на ньому і йому треба бути сильним. Тож Тимофія познайомили з Усиком.

"Світ любить сильних" - таке персонально для Тимофія на рукавичках написав Олександр Усик. З ними хлопчина прийшов до спортзалу. Тут тричі на тиждень займається з персональним тренером.

Тимофій зізнався, що з другом хочуть провести шкільний чемпіонат із боксу. Це у найближчому майбутньому. А коли виросте, то планує стати прикордонником. Бо хоче берегти кордони країни, за яку його тато віддав життя.

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