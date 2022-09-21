"Ускладнить життя": військовий експерт пояснив, як часткова мобілізація в РФ позначиться на фронті

Військовий експерт Петро Черник пояснив, як оголошена Путіним часткова мобілізація в РФ позначиться на ситуації на фронті.

Про це він розповів у коментарі ТСН.ua.

Так, Черник заявив, що це ускладнить ситуацію на фронті для України.

"Ускладнить нам життя. Однозначно, бо з'являться десятки тисяч нових російських громадян, які підуть воювати за "родіну". Ми маємо усвідомлювати, що кожна людина, озброєна автоматом і кількома гранатами - це одиниця, яку треба знищувати. Їхні людські ресурси кратно вищі за наші", - наголосив він.

Експерт також зазначив, що ЗСУ наразі мають стратегічну ініціативу тільки тому, що воюють розумом та високоякісною технікою. "Але, тим не менше, кількісний потенціал ніхто не відміняв", - додав Черник.

"Я можу навести історичні паралелі. Нагадаємо, як штурмували радянські війська у 1943 році Київ. Німці ж тоді, направду, зазнали поразку. Але співвідношення втрат були у десятки разів. Німці втратили близько 16 тисяч загиблих, а Радянський Союз 180 тисяч. Німці не встигали перезаряджати кулеметні стрічки, такий був величезний вал людського масиву. Оце чекає і нас попереду. Вони кидатимуть на убій все більше і більше своїх громадян. Якщо заради утримання влади Путіна і взагалі філософії імперії треба буде вбити 100-200 тисяч, мільйон росіян, вони уб'ють", - вважає військовий експерт.

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Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив в Росії часткову мобілізацію та підписав відповідний указ.

"Вона стосується лише тих, хто перебуває в запасі та хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід... Мобілізаційні заходи в РФ розпочнуться сьогодні", - заявив очільник Кремля.

Раніше експерт пояснив, чому оголошення загальної мобілізації в Росії буде значним ударом по режиму Путіна.

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