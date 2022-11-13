Усміхнені люди та прапори України: перше включення ТСН зі звільненого Херсона (відео)

Журналіст ТСН розповів, як відновлюється місто після звільнення від окупантів.

У Херсоні, який днями Збройні сили України звільнили від російських загарбників, починає налагоджуватись життя. У місті майоріють українські прапори, а люди усміхнені та насолоджуються такою довгоочікуваною свободою.

Кореспондент ТСН Антон Коцуконь провів пряме включення з центральної площі деокупованого Херсона та розповів про поточну ситуацію та настрої містян.

"Увесь Херсон в українських прапорах. Атмосфера абсолютного єднання всього міста", - розповідає журналіст.

За його словами, люди ховали прапори України, де лише можна було – закопували в землю, ховали на дворі та вдома. Херсонці також ховали фотографії родичів, які воюють в ЗСУ.

Попри відсутність води, світла та інших комунікацій, люди говорять, що їм легше дихати у звільненому Херсоні. Херсонці готові терпіти тимчасові незручності, адже найголовніше – Херсон звільнили від російської навали.

Як розповів керівник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, зараз у місті відбуваються стабілізаційні заходи. Ворог замінував всі об'єкти критичної інфраструктури і не лише. Можливість відновлювати критичну інфраструктуру буде тоді, коли в місті пройде період розмінування, і комунальників можна буде допустити на свої робочі місця.

Найближчими днями повинні відновити роботу мобільні оператори.

"Протягом двох днів у місті почнуть розгортати спеціальні пункти, де люди зможуть під’єнатися до безкоштовного зв'язку", - розповів очільник ОВА.

Також, за словами Янушевича, херсонцям, які бажають евакуюватися з міста, буде надана вся необхідна допомога, місцева влада вже готує алгоритм дій разом з Міністерством реінтеграції

Звільнення Херсона

Збройні сили України звільнили Херсон 11 листопада. Місто перебувало в окупації від березня.

Станом на 13 листопада у звільненому Херсоні запрацювали українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція, поступово відновлюють мовлення українського телебачення та радіо.

"Укрзалізниця" на честь звільнення Херсона з російської окупації запускає продаж квитків на перші рейси до деокупованих українських міст.

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