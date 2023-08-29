Успішний контрнаступ ЗСУ в розпалі: всі подробиці останніх найрезонансніших досягнень України на фронті

Контрнаступ українських захисників — у самому розпалі. Російська техніка активно горить на Бахмутському, Мелітопольському, Бердянському напрямках і навіть у тимчасово окупованому Криму.

ЗСУ мають успіхи по всій лінії фронту. Воїни висаджуються в захопленому Криму та на лівобережжі Херсонщини, а російські окупанти вже панічно пакують валізи.

Про останні найяскравіші успіхи українських воїнів на фронті — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Звільнення села Роботине на Запоріжжі

У середу, 23 серпня, бійці 47 окремої механізованої бригади встановили синьо-жовтий стяг в селі Роботине, що в Запорізькій області. Його повернули під контроль України і підняли прапор з підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Село Роботине на Запоріжжі / Фото: Deepstatemap

"Синьо-жовтий стяг з підписом Головнокомандувача ЗСУ замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора! Виженемо загарбників з нашої землі, відбудуємо під мирним небом та закарбуємо назавжди героїзм наших військовослужбовців", – повідомили у 47-ій ОМБр.

У Роботиному, за яке точилися запеклі бої, встановили український прапор

Згодом і сам Залужний опублікував відео з Роботиного, на якому видно встановлений бійцями український прапор. На кадрах помітно, що звільнене село росіяни знищили майже вщент — там залишилися самі руїни. За нього точилися запеклі й жорстокі бої, адже село розташоване на одному із найгарячіших нині напрямків – Мелітопольському.

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За словами військових, росіяни постійно накривали українських захисників артилерією та запускали дрони. У селі відбувався надзвичайно близький стрілецький контакт з противником, який намагався в будь-який спосіб втримати займану ним ділянку.

У ЗСУ показали кадри звільнення Роботиного

Успіхи в Запорізькій області

Звільнення Роботиного стало відправною точкою вдалих операцій ЗСУ на Запоріжжі. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 28 серпня повідомила, що українські війська досягли успіхів на південний схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) та на південь від Малої Токмачки (7 км на південний схід від Оріхова), а також просуваються в напрямку Новоданилівки (4 км на південь від Оріхова), Новопокропівки (15 км на південь від Оріхова), Малої Токмачки та Очеретуватого (25 км на південний захід від Оріхова).

Зранку 29 серпня у Генштабі також підтвердили, що ЗСУ мають успіхи в Запорізькій області, зокрема в напрямку Новоданилівка - Вербове. Там Сили оборони потроху просуваються вперед і закріплюються.

Водночас серед окупаційної "влади" регіону вже шириться паніка. Так, за словами мера тимчасово захопленого Мелітополя Івана Федорова, поки українські військові "викурюють окупантів із Токмака", окупанти вже пакують валізи і тікають з міста до інших поки захоплених населених пунктів.

ЗСУ наближаються до другої лінії оборони росіян

З’являється все більше ознак того, що українські війська прорвали першу лінію оборони Росії на частині південного фронту в Запорізькій області та розширюють клин у напрямку стратегічного міста Токмак.

Навіть російські так звані "воєнкори" зізнаються, що ситуація для росіян там плачевна. Деякі з них визнають, що Україна використовує авіацію для прикриття піхоти, що наступає, і перекинула додаткові боєприпаси в район Малої Токмачки. Інші ж наважуються визнати, що "це критичний момент на полі бою".

Своєю чергою, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв’ю ТСН.ua розповів, що після прориву бійцями ЗСУ першої лінії оборони російських військ на Запорізькому напрямку зараз уже сформовані усі умови, щоб розпочався прорив другої лінії оборони ворога.

За його словами, саме після того, як було забито в Запорізькій області клин між Роботине та Вербове, українські військові вперше вийшли на другу лінію оборони росіян. Адже ці села були найважливішим опорним пунктом для російських військ в цій локації – на межі першої та другої лінії оборони ворога.

Таку думку підтверджують і аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що наступ українських військових на півдні наблизив їх приблизно на два кілометри від другорядних рубежів російської оборони, які складаються з протитанкових ровів і протитанкових перешкод — так званих "зубів дракона".

Перший прапор на лівому березі Херсонщини

Поки захисники прориваються до узбережжя Азовського моря, з іншого боку — на лівому березі Херсонщини — військові вперше підняли прапор України.

На відео, яке з'явилося в Мережі, видно, як один з бійців ЗСУ закріплює український прапор на одній із будівель на лівобережжі Дніпра. Інший захисник на відео коментує, що неподалік видно Антонівський міст. Водночас, де саме було піднято прапор України, військові не кажуть.

"Трансляція з лівого берега Дніпра. Он Антонівський міст там десь трішечки (видно – ред.). Це Анрюшка, я Іван. Ми тут знайшли випадково от такий прикольний флагшток на одній із будівель... В нас "випадково" в Анрюхи в кишені опинився наш жовто-блакитний стяг і ми вирішили його вчепити на цей ось гарненький флагшток", – розповів на відео боєць Іван.

"Он Антонівський міст там": ЗСУ підняли перший прапор на лівому березі Херсонщини

Пізніше керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк у коментарі Суспільному повідомила, що українські воїни висадилися на лівому березі, аби підтримати місцевих.

"Наші підрозділи висадились на лівий берег, аби підняти дух людей в окупації для того, щоб означити, що лівий берег — це Україна. Військові повернулись, прапор тримається, триває контрбатарейна боротьба", — сказала Гуменюк.

Просування на бахмутському напрямку

В Міноборони України повідомили, що українські військові протягом 28 серпня провели наступальні дії і поблизу Бахмута. Тоді ЗСУ витіснили російських окупантів з позицій на схід від Кліщіївки і в центрі населеного пункту, а також просунулися вздовж південного флангу Бахмута.

Бахмутський напрямок / Фото: Deepstatemap

У відомстві також повідомили, що українські Сили оброни просуваються поблизу Оріхово-Василівки. Загалом на Бахмутському напрямку українські сили оборони звільнили вже 44 квадратних кілометри, зокрема, один квадратний кілометр за останній тиждень. По всій лінії фронту - важкі бої.

Українські військові у Криму

Українська розвідка 24 серпня повідомила, що військові провели спецоперацію просто в тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадилися на берег у районі населених пунктів Оленівка і Маяк, де напередодні була знищена російська ППО. Там українські оборонці навіть вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта.

Як результат, противник зазнав втрат серед особового складу, також було знищено ворожу техніку. Крім того, в українському Криму знову замайорів державний прапор.

За повідомленням ГУР МО, всі цілі та завдання було виконано. Після завершення спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій.

Згодом стало відомо, що аналогічна спецоперація відбулася вдруге. Через це, кажуть в ГУР, окупанти забили на сполох. Вони у паніці повідомили про повторне висадження українського десанту, яке сталося в західній частині півострова поблизу озера Донузлав.

Після цього секретар РНБО України Олексій Данілов розповів, що спецоперація ГУР в анексованому Криму стала першою, про яку розповіли на публіку, а під час її виконання було застосоване найсучасніше озброєння. Яке саме - Данілов не сказав, а лише пообіцяв ще масштабніші операції.

Спецоперація українських сил в Криму: в ГУР показали унікальні кадри

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