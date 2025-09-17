ТСН у соціальних мережах

Установив дитину, щоб не мобілізували: що відомо про шокувальні схеми в Україні

В Україні з’явилися шокувальні схеми усиновлення, щоб ухилитися від мобілізації.

Олена Гущик
Установив дитину, щоб не мобілізували: що відомо про шокувальні схеми в Україні

В Україні зросла кількість усиновлення / © unsplash.com

Понад 14 тисяч дітей в Україні нині чекають на своїх батьків. І більшість із них — підлітки. Сьогодні в Україні День усиновлення. Українців, які всиновили дитину, за минулий рік навіть більше, аніж до початку повномасштабної війни.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Гущик.

Жінка розповіла про усиновлення трьох дітей

«Я всиновила прекрасних малюків: Максиму уже три роки, у нас вже виповнилося три. Коли брали його йому було 2, Мілані — 4, буде 5 років 16 вересня, а Саші зараз 6 і 7 — буде в грудні. Коли я їх брала було 2, 4 і 6 років», — каже Наталя Кондратенко.

Вони — рідні сестра і брати. Наталія знайомилася із дітьми одночасно. Так разом і забрала і з сиротинця.

«Коли всі діти знайомляться — вони часто всі одразу називають тебе мамою і це такий важкий момент психологічний, бо їм потрібна мама і дитина тебе називає, а ти розумієш, що ні не можеш. А ці коли сказали я відчула що так, я хочу», — каже жінка.

На родину Наталії ще чекають кілька бюрократичних моментів, як от оформити батьківство для чоловіка, який воює. У всьому допомагають соцслужби. Тому справи з документами потрохи вирішать. А поки — найважливіше, каже Наталія — витіснити із голови дітей спогади про дитбудинок. На той момент діти вже понад два роки жили у сиротиці.

За рік часу Максимко, Сашко і Мілана — уже хазяйнують вдома. У кожного тут свій намет, свій костюм і власний розпорядок дня. Поруч з мамою. І татом — на зв’язку.

Кого найчастіше хочуть усиновити

Серед 14 тисяч дітей, які чекають на батьків, 70% — це підлітки віком від 10 до 18 років, а понад 10 тисяч мають братів чи сестер, яких важливо залишити разом.

«Хочуть дівчинку до п’яти-шести років. І як правило, це віковий зріз — від 2 до 6. Щоб підготувати до школи, бо легше адаптувати», — каже голова правління «Української мережі за права дитини» Дар’я Касьянова.

Спекуляції на сиротах, як спосіб уникнути мобілізації

Ще один виклик — спинити боротьбу, яка іноді виникає у різних батьків за одну дитину. Зменшити бюрократію і не дозволити спекуляцій на темі усиновлення.

Згідно з законом, батьки які усиновлюють дитину — вже не підлягають мобілізації, відтак збільшилася кількість випадків, коли люди вже на етапі готових документів і щойно підписали — навіть не приходять до дитячого будинку. Більшість виїжджає за кордон.

Ці випадки в Мінсоцполітики нині вивчають і вже працюють над порталом, де онлайн вдасться відслідковувати кожен процес на етапі усиновлення.

Першу частину програми мають запустити уже в першому кварталі 2026 року. Паралельно працюють над покращенням умов в сиротинцях і популяризацією усиновлення.

«Сьогодні за 2024 1270 дітей усиновлено. Статистика зростає ці це свідчить про те, що люди готові і люди впевнені, ніж на початку повномасштабної війни», — кажуть у Мінсоцполітики.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: БУМ НА ВСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ! Але є КРИЧУЩІ ВИПАДКИ!

