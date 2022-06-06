Усунення від влади Путіна, розпад і громадянська війна: історик про ймовірні сценарії для Росії

Російського диктатора Володимира Путіна можуть усунути від влади і тоді для України може змінитися ситуація.

Також через усунення диктатора у Росія може розпастись на менші держави, що є також хорошим сценарієм.

Про це у коментарі ТСН розповів американський історик українського походження Олександр Мотиль

"Це залежатиме від обставин, за яких Путін відійде. Я бачу кілька сценаріїв. Уявіть, що за півроку чи за місяць, і, до речі, це цілком можливо, відбувається державний переворот. І, як відомо, про це постійно говорять російські аналітики. Тож уявіть, що відбувається державний переворот, Путіна вбивають, або його відправляють на дачу, або його заарештовують. Є кілька імовірностей. Одна з них полягає в тому, що його замінить хтось дуже схожий на нього, і в такому випадку ця людина відтягне поразку Росії ще на рік-два, а потім, ймовірно, зазнає такого ж потрясіння і, ймовірно, буде замінена або, можливо, вбита чи щось на кшталт", - сказав історик зі США.

Олександр Мотиль додав, що за таких умов до влади у Росії може прийти умовний "Хрущов".

"Що ж неодмінно станеться? Ми знаємо це з російської історії, з радянської історії, ми знаємо це з імперської російської історії. Буде боротьба за владу серед наступників і неминуче наступники будуть поділятися на "жорстких" і "поміркованих". Під поміркованими я маю на увазі не "хороших демократів", а людей типу Хрущова, і це призведе до того, що на деякий час створить вакуум у владі. За цей час демократи можуть мобілізуватися, тому що, швидше за все, вони повернуться з-за кордону, їх можуть звільнити", - пояснив історик.

За таких умов Росії може загрожувати розпад на менші держави або навіть революція.

"І також дуже ймовірно, що різноманітні неросійські автономні республіки, області, краї тощо, що вони почнуть вимагати більшої автономії, можливо, навіть незалежності. Цілком припускаю, що в цьому переліку будуть Татарстан, Башкортостан, Чечня, Дагестан, Інгушетія і, звісно, Якутія. Вони вимагатимуть суверенітету, автономії, незалежності. Тож тоді може виникнути низка можливостей. По-перше, Росія може фактично розпастися на конституційні частини. Цього не може статися без кровопролиття, тож це, швидше за все, призведе до громадянської війни. Інша імовірність полягає в тому, що "помірковані", якийсь Хрущов прийде до влади, одразу оголосить відлигу, певний вид відлиги, і це дасть можливість демократам повернутися", - сказав Мотиль.

Історик вважає, що усунення від влади Путіна позитивно вплине на Україну, оскільки його наступник ймовірно захоче закінчити війну.

"Він, імовірно, захоче закінчити війну з Україною, підписати якийсь мирний договір і так далі. Але за цих обставин також можливо, що коли "яструби" і помірковані сили воюють, це можливість для демократів зробити щось на зразок Помаранчевої революції, я насправді вірю, що Помаранчева революція в Росії все ще можлива, або Майдан, який вони назвуть Червона площа, а не Майдан. І в такому випадку ми могли б побачити більш-менш демократичний фінал. Все це сценарії, які будуть катастрофічними для Путіна, але усі вони - більш-менш хороші для Росії, вони - дуже хороші для України, і вони - достатньо хороші для світу", - пояснив Мотиль.

Нагадаємо, Зеленський розповів, чим небезпечний прорив армії РФ на Донбасі.

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