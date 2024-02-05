Утилізація репродуктивних клітин загиблих військових: що відомо про скандал та позицію воїнів і їхніх родин

Репродуктивні клітини військових у разі загибелі утилізувати не будуть. Таку правку до закону мають розглянути на цьому тижні парламентарі. Від 23 березня мав запрацювати закон, згідно з яким держава сплачує за зберігання репродуктивних клітин для тих українців, які нині боронять державу. Однак довкола пункту про утилізацію клітин розгорівся скандал. Під тиском суспільства парламентарі мають внести правки до 23 березня.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Дружина військового мріє про велику родину

Ганна прийшла до свого лікаря, після того, як розгорівся скандал довкола закону, щодо репродуктивних клітин військових. Найбільше її бентежить пункт, що заморожені клітини можуть бути утилізовані.

Ганна не хоче показувати своє обличчя - ця тема занадто для неї особиста і болісна. Її чоловік - захисник Маріуполя - був у полоні, а зараз знов на фронті. Парі близько 40. У них немає дітей. Але хочеться велику родину.

Ганна

Закон про репродуктивні клітини ухвалювався саме для того, аби зберегти генофонд нації. А від 23 березня держава гарантує збереження сперматозоїдів і яйцеклітин безоплатно для тих, хто захищає Україну.

У разі загибелі військового його репродуктивні клітини можуть знищити

Кріоконсервація - технологія, яка давно застосовується у репродуктивній медицині.

У кріобанку репродуктивні клітини чоловіків і жінок можуть зберігатися роками. Це страховка для військових мати своїх дітей після закінчення війни.

Кріоконсервація

Це саме стосується і жінок-військових, на яких ще й впливає фактор віку. Тобто кріоконсервація і зберігання - це чудова, цивілізована ініціатива з боку держави, кажуть лікарі. Але є одне але. А саме пункт - у разі загибелі зберігання репродуктивних клітин припиняється з подальшою утилізацію - перекреслює усю логіку закону.

Що кажуть у парламенті

23 березня закон має запрацювати. Оксана Дмитрієва, що відповідає в парламентському комітеті за сучасні медичні технології, переконує - після резонансу у суспільстві правки готуються.

"Утилізації взагалі не має бути. Клітини ще після, не дай боже, загибелі людини, вони ще три роки зберігаються за рахунок держави. Це стосується військових. І держава буде оплачувати. Оплачувати, це збереження", - каже вона.

Міністерство юстиції має сформувати документ, який будуть заповнювати військові перед кріоконсервацією своїх клітин і там вони самі мають визначити, що робити з їх матеріалом у разі загибелі.

Якщо клітини після смерті передаються партнеру, то держава 3 роки зобов'язується сплачувати за їхнє зберігання. А далі вже партнер вирішує, чи ними скористатися, чи самотужки далі сплачувати за зберігання.

Зараз потрібно нотаріально завіряти факт передачі своїх репродуктивних клітин

Зараз щоб передати право на свої репродуктивні клітини партнеру треба нотаріально завірена заява. Дмитро у Краматорську з передової приїхав до нотаріуса саме з цією метою.

"Треба зробити нотаріальну довіреність, щоб у разі чого вона мала право скористатися моїм біоматеріалом", - каже Дмитро.

Військовий

Раніше у нього не було на це часу, а це зараз з галасом довкола цієї теми він вирішив більше не затягувати. Рік тому перед виїздом за фронт Дмитро заморозив свої сперматозоїди під тиском батьків. Йому 28, і одружився він лише на початку війни, не було часу подумати про батьківство. За цей рік він воював під Бахмутом, нині під Авдіївкою. Після усього, що бачив, переконаний, що кріоконсервація - була правильним рішенням. Хоча поговорити про це будь-якій парі надзвичайно складно, особливо про те, якими будуть дії партнера, якщо раптом.

А от жінка-військова, яйцеклітини якої зберігаються у кріобанку, може передати їх чоловіку. Але за чинного законодавства скористатися нею він не зможе, адже в Україні сурогатне материнство в разі смерті власниці клітин заборонено.

Отже, на сьогодні є згода усіх сторін, аби кріоконсервовані репродуктивні клітини не знищувалися у разі загибелі військових. Але, як далі ці клітини можна буде використовувати - це величезний пласт законодавства, який тільки має з'явитися в Україні. І дискусія довколо нього буде ще більш гарячою, ніж під час обговорення кріоконсервації.

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Нагадаємо, медична адвокатка Олена Бабич розповіла історію вдови бійця ЗСУ, який за життя кріоконсервував сперму перед тим, як вирушити фронт. Але після загибелі військового дружина не зможе народити від нього дитину, адже нова поправка до закону забороняє використовувати біоматеріал після смерті.