Увага, аномальна спека: синоптики розповіли, як довго триватиме, та коли прийде прохолода (відео)

Де буде найспекотніше в Україні цього тижня та коли нарешті українців обійме прохолода – в ексклюзиві TSN.UA.

Синоптики б’ють на сполох! Україну накриває 40-градусна спека. Короткочасні дощі можливі, але лише у певних регіонах. Щоб урятуватися від погодної гарячки – українці поспішають на пляжі та ховаються у паркових затінках. Однак, чи врятує це, коли на стовпчику термометра +40? Де буде найспекотніше в Україні цього тижня та коли нарешті українців обійме прохолода – в ексклюзиві журналістки Вікторії Панченко для TSN.UA.

Спека повертається

Цього тижня Україну накрила африканська спека. У більшості регіонів максимальна температура 10-14 липня вдень становитиме 35-38°; у південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградькій областях місцями надзвичайна спека 40-41°, що близько до абсолютних максимумів температури зафіксованих в Україні за всю історію спостережень. Для України абсолютний максимум температури складає 42°, і був зафіксований на Луганщині 12 серпня 2010 року. Українська синоптикиня Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на 10 липня і також попередила про посилення спеки в Україні.

"Домінуватиме все ж в більшості областей України суха спекотна погода. Температура повітря 10-го липня становитиме на заході та півночі +30+34 градуси, у центральних областях, у південній частині та на сході України +33+37, місцями +36+39 градусів. У Києві 10-го липня – суха спекотна погода з температурою повітря +30+33 градуси. Надалі спека посилиться. Триватиме довго, але не вічно. Пік спеки очікується 14-17 липня. Цінуємо те, що маємо хорошого коло себе, допомоги зараз потребують багато людей, озираємося, не даємо заганяти себе в безнадію, нам ще багато роботи на найкращий результат", – каже вона.

Примітно, що синоптикиня розповіла і про "спасенні дощі". Не дивлячись на те, що більшість регіонів України 10 липня накрила суха та спекотна погода, проте є невелика ймовірність дощів з грозами на північному сході країни, зокрема в Полтавській, Харківській та Сумській областях. Про це синоптикиня Наталка Діденко написала у Facebook.

"Трохи навіть неймовірно, але 10-го липня є ймовірність дощів з грозами на північному сході України. Це Полтавщина, Харківщина, Сумщина. Скоріше опади з'являться ввечері у середу. Карта внизу. Найближчої ночі також локальні дощі можливі у західних областях. Ще трохи спасенних дощів може бути сьогодні пізно ввечері вздовж смуги Харківщина-Полтавщина-Дніпропетровщина-Херсонщина", – пише Діденко.

Про можливі опади у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму зазначали і в Укргідрометцентрі.

Однак, подекуди стовпчики термометрів таки перетнуть позначку 40 градусів. Укргідрометцентр також повідомив, що наступними днями в Україні очікується спекотна погода.

"У наступні три доби очікується спекотна погода: температура у південній частині, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Полтавській областях вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-38°, 10-11 липня на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині подекуди надзвичайна спека 40°; на решті території вночі 15-22°, в середу та четвер 30-34°, у Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Чернівецькій областях місцями 35-37°. Переважно без опадів, лише автра у західних та східних, вдень і у Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с", – повідомили в Укргідрометцентрі.

У п'ятницю, 12 липня, спека посилиться. Температура у південних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій та Черкаській областях вночі +20+26°, вдень сильна спека до 39-ти тепла. У Миколаївській та Херсонській областях подекуди надзвичайна спека 40 градусів із позначкою +. На решті території вночі 17-23°, вдень 30-34° тепла. У Київській, Полтавській, Донецькій, Луганській, Закарпатській, Чернівецькій областях місцями сильна спека 35-36 вище нуля.

Синоптики також попередили, що протягом цього тижня майже на всій території України проголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Липень традиційно є найспекотнішим місяцем у році. Екватор літа часто дивує нас проливними дощами та неймовірними сонячними днями, які і прогнозують на вихідні 13-14 липня в Україні. Очікується надзвичайно спекотна погода, стовпчики термометрів підніматимуться до +39-ти, опадів не прогнозують.

"У суботу, 13 липня, в Україні опадів не передбачається, лише вдень у західній частині подекуди пройдуть локальні грозові зливи у супроводі шквалів та граду. Вітер півфнічно-східний, на Правобережжі країни південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, на півдні та у Криму місцями до +25 °С; вдень +33...+39 °С.

У неділю, 14 липня, у західній частині можливі місцями короткочасні грозові дощі, на решті країни сухо і спекотно. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 °С, вдень +34...+39 °С, у західних областях +26...+31 °С”, – прогнозують синоптики Укргідрометцентру.

Як врятуватися від спеки?

Щоб врятуватися від погодної гарячки, українці поспішають на пляжі та ховаються у паркових затінках. Як пережити гарячу пору – поради лікарів збирала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Коли буде прохолода?

Ти спершу очікуєш тепла та спекотного літечка, а потім, коли воно настає, усі думки лиш про одне: коли нарешті в Україні похолодає?

Як розповідає синоптик Ігор Кібальчич, до середини липня в Україні очікується період аномально спекотної та сухої погоди з можливими максимальними температурами до +40 °С.

"По 14 липня на територію країни надійде гаряча та суха повітряна маса з пустель Середньої Азії. Через високий атмосферний тиск значних опадів не передбачається, лише в західних регіонах можливі локальні грозові зливи. Температура повітря буде суттєво вищою за норму, а в окремих місцях можливо будуть встановлені рекорди", – каже Кібальчич.

Все ж метеоролог зміг дати втішний прогноз для усіх, хто чекає, коли ж нарешті стане прохолодніше. Відтак, за прогнозом Ігоря Кібальчича, у другій і третій декадах липня температурний фон дещо знизиться.

"Це станеться завдяки ослабленню блокуючого антициклону та деякій активізації синоптичних процесів із заходу. Однак, попри усе, середньодобові температури залишатимуться вищими за норму. Щодо опадів, то вони будуть випадати нерівномірно. В західних регіонах їх буде достатньо багато, близькою до норми на півночі та в центрі, і менше ніж зазвичай на півдні та сході", – зазначив він.

Тепловий удар – небезпечний стан, спричинений перегрівом тіла / Фото: Міністерство охорони здоров’я України

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Та не лише Україна страждає він високих температур. Нині аномальна спека панує й у Європі. Південна частина Європи традиційно зазнає екстремально високих температур у пікові періоди літа. Цього тижня на країни біля Середземного моря чекають справжні контрасти: блискавки та грози, після яких настане період великої спеки. Підвищення стовпчиків термометра вже відчувають на собі Італія, Іспанія та Греція.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: УВАГА! АНОМАЛЬНА СПЕКА! Синоптики попередили українців!

Це ще була не спека! Україну пектимуть ще більші температури

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