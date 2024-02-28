"Увага фермере, руський у курнику": як у Варшаві відбувся протест аграріїв і чому там спалахнули конфлікти

У Варшаві тривав масовий марш аграріїв. Пішою ходою вони йшли до Сейму, а потім до Будинку уряду. Рух у польській столиці був паралізований. На кілька годин зупинили громадський транспорт - курсувало лиш метро. У марші взяли участь близько 10 тисяч людей. Фермери приїхали до столиці, щоб іще гучніше заявити про свої вимоги. Вони протестують проти "зеленого" курсу ЄС та проти імпорту сільгосппродукції з України.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" Наталки Волосацької.

Чому протестують фермери у Польщі

Польські фермери провели у Варшаві багатотисячний марш. Попри заклики поліції не використовувати піротехніку, аграрії кидали петарди і палили фаєри. На марш фермери почали з'їжджалися від ранку з усієї Польщі. Це був організований процес, діставалися переважно автобусами.

"Кажуть, приїхали до Варшави щоб їхній голос нарешті почули. Вимоги фермерів останнім часом не змінні - відмова від європейського зеленого курсу і заборона на неконтрольований, на їхню думку, ввіз аграрної продукції України. Крім фермерів на марші ми зустріли лісників, мисливців і шахтарів", - каже Наталка Волосацька.

Протест польських фермерів / Фото: Associated Press

Що кажуть пікетувальники

"Подивіться які ціни на зерно, це гідне кари. Фермери просто підуть на зелену траву, будуть гризти. Це жах. Я сам фермери і моє минулорічне збіжжя все на складах, нема де продати, хіба за копійки, не знаю, що то буде далі", - каже фермер Марчик.

"Я не фермер, я гірник, але ми підтримуємо протест. Ми проти того дурного зеленого ладу в цілому ЄС. Так що маймо надію, що будуть поступки і все це залагодиться. Ще не було такої влади, щоб перемогла народ", - каже шахтар Ришард Пшибильський.



Від середмістя Варшави фермери пішли до Cейму аби передати спікеру свої вимоги. Також аграрії хотіли зустрітися з премʼєр міністром, але Дональд Туск був з візитом у Чехії.

Фермерам дуже не сподобалася заява Туска про внесення пунктів пропуску на кордоні з Україною до обʼєктів критичної інфраструктури. На думку протестувальників, це підготовка до силового вирішення проблеми.

Протест фермерів

Деякі поляки вважають, що росіяни підбурюють фермерів

Біля Сейму ми помітили плакат з написом "увага фермере, руський у курнику". Жінка що його тримала, до речі теж фермерка пояснила зміст транспаранту.

"Ми поляки, які підтримуємо фермерів, але також підтримуємо українців. Зараз ми мусимо єднатися у боротьбі з ворогом. Нас підбурює російська пропаганда, хочуть відвернути увагу від війни в Україні і зараз використовують для цього фермерів, фермерів використовують для того щоб переказувати антиукраїнську і антиєвропейську риторику. Ми є з Україною і будемо до перемоги!", - каже учасниця мітингу Агата.

Інші учасники акції вигукували "бандерівка, українка" і врешті відібрали у жінки плакат.

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Нагадаємо, тисячі польських фермерів влаштували в центрі Варшави 27 лютого найбільшу за останній час акцію протесту. Вони тримають у руках плакати з перекресленими українськими прапорами та притягли солом’яний танк Abrams.

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