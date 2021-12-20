Уві сні прийшов тато з ведмедиком: як у Львові рідні змогли організувати диво для сина загиблого військового

Уві сні прийшов тато з ведмедиком: як у Львові рідні змогли організувати диво для сина загиблого військового

Ведмедик живе на ліжку хлопчика і до сьогодні.

У Львові у 2014 році сталось справжнє диво: вдалось розшукати іграшкового ведмедика, який приснився сину загиблого на Донбасі військового. Хлопчик розповів, що до нього уві сні прийшов тато, який пообіцяв йому подарунок - коричневого ведмедика у шапці. Родичі дитини кілька днів шукали іграшку і таки знайшли, щоб організувати останній подарунок від тата для 3-річного хлопчика.

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Про це 20 грудня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Тато пообіцяв 3-річному сину приїхати на його день народження, проте загинув

У Михайлика зі Львова день народження у листопаді. Мати Олена завжди першою вітає сина з днем народження та виконує будь-яке його бажання. Хоча раніше хлопчик більше часу проводив із татом, який дуже любив сина.

Батько Михайлика Юрій Кругліков - досвідчений військовий, який брав участь у миротворчих місіях по всьому світі. А коли на сході України в 2014 році почалась війна, чоловік пішов захищати Батьківщину. Тоді його молодшому сину Михайлу було лише три роки.

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"Виривав телефон, бо знав що дзвонить тато. Про садочок розповідав. Що їв, чим він бавився", - згадує дружина загиблого військового Олена.

Востаннє Михайлик бачив тата, коли він приїжджав, щоб провести до школи старшого сина. Тоді він пообіцяв молодшому приїхати на його день народження. Але за три тижні до дня народження Михайлика батько загинув. Сталось це в листопаді 2014 року. Машина з військовими підірвалася неподалік Старобільська на Луганщині. Мати дітей вирішила, що вони повинні бути на похороні батька.

"Ми їм пояснили, що татко був на війні. Він загинув", - згадує Олена.

"Він був героєм. Воював за нашу волю. Не боявся", - каже син військового Михайлик.

"Я відкривала штори, показувала зірочку. Кажу: це татко за вами дивитися. Ми лягаєм спати, говорили "на добраніч тату", - додає Олена.

Уві сні до 3-річного хлопчика прийшов тато та пообіцяв подарувати йому ведмедика

Минуло кілька тижнів від похорону військового. Про подарунок Михайлику до дня народження мама ще не встигла подумати. Аж раптом на прогулянці син розповів, що до нього уві сні приходив татко. Хлопчик додав, що батько йому пообіцяв, що подарує коричневого ведмедика в шапці.

Тоді Олена вирішила зробити диво для свого сина і почала шукати іграшку. Проте в магазинах такого ведмедика, якого описав хлопчик, ніде не було. Іграшку дитині шукали бабусі з дідусями, колеги та друзі родини.

Коли іграшки не вдалось розшукати, жінка намагалась переконати хлопчика, що тато просто забув, що Михайлик насправді любить машинки. Але 3-річний хлопчик переконував, що йому потрібен тільки ведмедик.

Напередодні дня народження Михайлика сталось диво

За день до дня народження Михайлика сталось диво. Подруга Олени Наталія завжди купує подарунки своїй малечі напередодні. Коли вона прочитала повідомлення від подруги, то пригадала, що вона купила точно такого ведмедика та заховала на горищі. Жінка знайшла та передала іграшку матері Михайлика.

"Я ще не встигла прокинутися, ще світало. А він починає кричати, що є ведмедик. І ця його фраза: він такий як казав тато!", - згадує Олена.

Михасик каже, що нічого з тієї історії більше не пам’ятає. Але мама підозрює: він старанно береже таємницю. За двох. Ведмедик живе на ліжку хлопчика і до сьогодні.

"Я знаю що дива трапляються, їх не треба чекати. Вони самі прийдуть", - каже Олена.

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