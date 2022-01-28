Увірвався до чужої квартири та бив: на Полтавщині чоловік закатував жінку, бо вона його покинула

Увірвався до чужої квартири та бив: на Полтавщині чоловік закатував жінку, бо вона його покинула

Жінка померла у приймальні лікарні.

У Полтавській області чоловік жорстоко вбив співмешканку через те, що та відмовилась до нього повернутися. Підозрюваний закатував жінку в присутності іншого чоловіка, який не викликав поліцію.

Також читайте З'явилися подробиці смерті відомого українського боксера

Про це йдеться у вироку Великобагачанського районного суду Полтавської області, повідомляє ТСН.ua.

Підозрюваний вимагав, щоб жертва повернулася до нього

За даними суду, підозрюваний 3 червня 2021 року о 9:00 жорстоко вбив потерпілу. Він увірвався до чужого помешкання та побив жінку. Потерпілу намагалися врятувати медики, проте вона померла. Також він вимагав, щоб жінка повернулася до нього, проте вона відмовилася.

Перед трагедією підозрюваний вигнав жертву з дому

Під час суду сестра покійної розповіла, що підозрюваний та його жертва жили разом. Чоловік часто ревнував жінку. Напередодні трагедії підозрюваний вигнав потерпілу з дому. Жінка просила сестру прихистити її, проте та не змогла цього зробити, оскільки також мешкала в будинку свого співмешканця.

Після побиття чоловік пішов з помешкання геть

Потерпілу в своїй квартирі прихистив інший чоловік, до помешкання якого і увірвався підозрюваний. Свідок розповів, що колишній співмешканець жінки вибив двері, вдарив його та кинувся до кімнати, де спала потерпіла. Він жорстоко бив жінку. Свідок зробив йому зауваження, проте не викликав поліцію. Згодом підозрюваний вийшов з помешкання, попрощавшись із власником квартири, та заявив йому, що "він може залишити жінку собі". Тоді свідок знайшов жінку непритомною. Потерпілу госпіталізували, проте вона померла в приймальній лікарні.

Фельдшерка, яка приїхала на виклик до потерпілої, розповіла, що жінку жорстоко побили, вона непритомна лежала без одягу на підлозі. За даними медиків, потерпіла померла через жорстоке побиття.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 121 КК України та ч. 1 ст. 309 КК України. Його засудили до 8 років позбавлення волі.

Читайте також: