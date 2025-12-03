Безкоштовні «3000 км Україною»: хто може скористатися, як купити квиток і куди поїхати

Поїзд Укрзалізниці. / © Associated Press

Сьогодні, 3 грудня, “Укрзалізниця” запустила пілотну версію програми безкоштовних "3000 км Україною". Лише за першу годину понад 30 тисяч українців скористалися програмою. Наразі у топі квитки з Харкова та Запоріжжя.

Що відомо про програму “УЗ-3000”, як і на які напрямки можна придбати безкоштовні квитки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

У компанії кажуть, що відстань 3000 км символічна. Вона відображає найдовший маршрут поїзда в від Запоріжжя до Ужгорода та назад. Бонусні кілометри можна використати до кінця 2026 року.

На першому етапі програми можна буде лише на окремі потяги та винятково до чи з прифронтових населених пунктів. Квитки на ці ж потяги з інших міст можливо буде придбати лише за кошти.

Надалі у періоди поза гарячим сезоном “Укрзалізниця” запропонує близько 250 тис. місць на місяць, щоб стимулювати подорожі для тих українців, для яких визначальним фактором є доступна ціна, а не час подорожі, щоб також дещо розвантажити пік.

Хто може оформити “безкоштовний” квиток

Придбати проїзний документ можна на себе або ж на дітей. Діти від 5-річного віку отримують власні "3000 км. На дорослих родичів чи друзів оформити квиток не можна. Кожен учасник отримує до чотирьох поїздок, загальна відстань яких три тисячі кілометрів.

Програма покриває лише проїзд. Додаткові послуги - як от постіль, чай, перевезення тварин, багажу та інші додаткові сервіси оплачуються окремо.

Як придбати «безкоштовні» квитки

Придбати “безкоштовні” квитки можна у застосунку “Укрзалізниці”, який варто оновити. Для купівлі потрібно зробити кілька кроків:

Акаунт має бути верифікований за допомогою «Дія.Підпис». Знайдіть позначку «3000» і натисніть «Взяти участь». Ви отримаєте 3000 км, які можна використати на 4 подорожі. Оберіть потрібний поїзд із позначкою «3000». Під час бронювання будуть використані кілометри – вони автоматично спишуться з бонусного рахунку

Рейси з “безкоштовними” квитками

Програма передбачає 3000 км поїздок у непікові періоди в плацкарті, купе, регіональних поїздах та 2-му класі «Інтерсіті».

Оформлення квитків розпочалося 3 грудня від 10:00. Вирушити у першу безкоштовну подорож можна буде від 5 грудня. Станом на зараз квитки доступні на такі поїзди:

№101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ), №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів, №109/110 Львів – Миколаїв, №115/116 Суми – Київ, №121/122 Миколаїв – Київ, №127/128 Львів – Запоріжжя, №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів, №143/144 Суми – Рахів, №39/40 Солотвино – Запоріжжя, №45/44 Харків – Ужгород, №47/48 Запоріжжя – Мукачево, №51/52 Одеса – Запоріжжя, №53/54 Дніпро – Одеса, №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ, №773/774 Київ – Конотоп, №87/88 Ковель – Запоріжжя, № 886/888 Фастів – Чернігів, №895/896 Конотоп – Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе:

№15/16 Харків – Ясіня, №17/18 Харків – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець.

Місця 2 класу в Інтерсіті+:

№719/720 Харків – Київ, №723/722 Харків – Київ, №731/732 Запоріжжя – Київ.

Нагадаємо, на початку листопада уряд анонсував проект "Укрзалізниця 3000", який дозволить безкоштовно подорожувати залізницею на відстань до 3 тисячі км у "низький сезон". В “УЗ” кажуть: ця ініціатива має на меті розвантажити пікові перевезення та підвищити ефективність використання державних коштів. Проте експерти сумніваються у її доцільності під час війни.