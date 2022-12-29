Узаконення договору: переможець "Битви екстрасенсів" - про магічне значення "перснів від Путіна"

Переможець "Битви екстрасенсів" Макс Гордєєв розповів, що означає те, що Путін подарував лідерам СНД персні. Він наголосив, що це означає умовний договір.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів переможець "Битви екстрасенсів" Макс Гордєєв.

"Перстень використовується для узаконення якогось договору. Коли ти надягаєш перстень тим таким чином скріплюєш цей договір. Коли є шлюбний договір, ми свій перстень надягаємо один одному на палець. А тому тут також є офіційна частина цього, а неофіційна. У цій ситуації ми бачимо енергетичне братання перстнем. У магічній системі є правило - якщо ти порушуєш договір - ти платиш кров'ю. Путін - один із небагатьох представників влади, які знають, що таке езотерика. І він готує якісь напади через магію та езотерику. А тому для мене це взагалі не новина", - сказав Гордєєв.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін напередодні Нового року подарував учасникам неформального саміту країн СНД персні. На кожному персневі з металу, схожого на біле та жовте золото, розміщено символіку СНД та привітання "З Новим роком-2023".

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