Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Узаконення договору: переможець "Битви екстрасенсів" - про магічне значення "перснів від Путіна"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
763
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Узаконення договору: переможець "Битви екстрасенсів" - про магічне значення "перснів від Путіна"

Фото: kremlin.ru

Екстрасенс прокоментував подарунки Путіна.

Переможець "Битви екстрасенсів" Макс Гордєєв розповів, що означає те, що Путін подарував лідерам СНД персні. Він наголосив, що це означає умовний договір. 

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів переможець "Битви екстрасенсів" Макс Гордєєв. 

"Перстень використовується для узаконення якогось договору. Коли ти надягаєш перстень тим таким чином скріплюєш цей договір. Коли є шлюбний договір, ми свій перстень надягаємо один одному на палець. А тому тут також є офіційна частина цього, а неофіційна. У цій ситуації ми бачимо енергетичне братання перстнем. У магічній системі є правило - якщо ти порушуєш договір - ти платиш кров'ю. Путін - один із небагатьох представників влади, які знають, що таке езотерика. І він готує якісь напади через магію та езотерику. А тому для мене це взагалі не новина", - сказав Гордєєв. 

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін напередодні Нового року подарував учасникам неформального саміту країн СНД персні. На кожному персневі з металу, схожого на біле та жовте золото, розміщено символіку СНД та привітання "З Новим роком-2023".

Читайте також:

Повторний наступ на Україну: чи наважиться на атаку Білорусь після перемовин з Путіним – Нічна варта

Повторний наступ на Україну: чи наважиться на атаку Білорусь після перемовин з Путіним – Нічна варта

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
763
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація