Узбережжя устелене туалетним папером: у Британії зафільмували викиди з каналізації

Узбережжя устелене туалетним папером: у Британії зафільмували викиди з каналізації

Нечистоти скидає місцева очисна станція, яку вже штрафували цьогоріч.

На півдні Великої Британії зафільмували викиди з каналізаційної труби, які попливли просто у море. Вже двоє діб екскременти виливаються у чисту водойму.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

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За цей час туди встигло потрапити десятки кубометрів відходів, а туалетним папером встелило усе узбережжя. На сполох забили місцеві активісти, й закликають негайно припинити забруднення, адже нечистоти можуть зашкодити морській флорі та фауні.

Як виявилося, нечистоти скидає місцева очисна станція. Власників цієї компанії, як пишуть місцеві видання, вже штрафували за викиди цього року на 90 млн фунтів.

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