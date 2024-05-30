"Ужас, как страшно! Мост цел?": у Криму – справжня паніка, хлопці Буданова задали жару (відео)

Деталі чергової блискучої операції ГУР та як на це реагували окупанти – в ексклюзиві TSN.ua.

Головне управління розвідки знову запалює в Криму! В ніч проти 30 травня українські спецпризначенці знову атакували російський Чорноморський флот РФ і знищили одразу два російських катери! Лунали вибухи і у Керчі, і настільки потужні, що місцеві навіть подумали, що українці знову підірвали Кримський міст! Було гучно і в Краснодарському краї РФ!

Деталі чергової блискучої операції ГУР та як на це реагували окупанти – в ексклюзиві журналіста Артема Зябкіна для TSN.ua.

ГУР на полюванні!

Хлопці Буданова влаштували велику риболовлю! Як повідомили в ГУР, їхній спецпідрозділ пілотів морських дронів Магура V5 під назвою “Group 13” 30 травня вполював одразу два російські катери “Тунець”. Те що, ви побачите на відео, яке опублікували розвідники, вас точно вразить! Морські дрони ГУР влаштували у Криму справжню військову виставу! Напевно, такої паніки від окупантів ми вже давно не бачили! Щоби відбити українську атаку, окупанти підняли в небо гвинтокрили Ка-27/29 і Мі-8 та навіть різні літаки: винищувачі Су-27, Су-30, Су-35 та Міг-29, протичовновий літак-амфібію Бе-12 та транспортник Ан-26. На відео видно, як дрони щільно поливають з берега з крупнокаліберних кулеметів та 30-ти міліметрових гармат, але все летить в молоко. Врешті-решт, один із дронів фіксує свою здобич і, як хижа акула, швидко прямує до нього - до російського швидкісного транспортно-десантного катера КС-701 "Тунєц".

В ГУР показали, як знищили 2 російських катери "Тунець" у Криму

Вибух був настільки потужним, що не просто знищив один катер, але й той, що стояв поблизу. У ГУР кажуть, що рибалили на "Тунців" у Вузькій бухті. Раніше вона вже фігурувала у зведеннях наших захисників.

Вибухи у Криму

Чули потужні вибухи також в Євпаторії, яка неподалік Чорноморського, але по-справжньому не спалося окупантам у Керчі.

Російські окупанти пишуть, що на них летіли ракети ATACMS:

"Первый раз так сильно страшно стало".

"Мост цел? Так громыхало, что берут сомнения".

А вибухало над Керчю, і правда, добряче. Причому, судячи з вибухів і перестрілки, атака, здається, була щільною.

Що летіло по Криму?

Але вишенькою на торті, як завжди, залишається Кримський міст. Цілком можливо, що саме він був головною ціллю ЗСУ. У Міноборони РФ традиційно “б’ють власні уявні рекорди”. Кажуть, що збили аж вісім балістичних ракет ATACMS над Азовським морем, а також стільки же БПЛА. Утім, не все так у них гладко. По-перше, їм довелося вкотре закривати Кримський міст. А поставлений російськими окупантами так званий міністр транспорту Криму Ніколай Лукашенко заявив про пошкодження двох паромів.

"Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный – повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет. После оценки повреждений работа паромной переправы будет возобновлена", – зазначив він.

Російські окупанти бояться втратити міст

Варто сказати, що окупанти укріплюють міст як тільки можуть і реально квапляться. Як пише телеграм-канал “Крымский ветер”, окупанти збільшують кількість бонових загороджень на підході до мосту - це такі сітки з плавучими буями, які мають зупинити українські морські дрони.

"Боновые заграждения у Керченского моста увеличиваются в размерах, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки. Заграждение выросло еще на 200 метров и составляет уже 800 метров. Ранее мы сообщали, что у Керченского моста со стороны Черного моря россия строит вторую линию боновых заграждений. В этот раз заграждения не из бочек с тросами, которые срывает штормом, а из небольших барж. По мнению оккупантов, это может защитить сооружение от украинских морских дронов", – пише “Крымский ветер”.

Коли ЗСУ зруйнують Кримський міст?

Нагадаємо, що в квітні 2024-го видання Guardian з посиланням на своє джерело в ГУР МО писали, що українські розвідники планують знищити Кримський міст вже цього літа.

Кримські пабліки також пишуть, що принаймні чотири БПЛА нібито збили над російським півостровом Тамань за Керченською протокою. Як стверджує автор цього відео, там палає НПЗ.

До того ж, якщо йому вірити – Крим атакували дрони E-300 Enterprise. Це ті самі чималенькі літачки, що били по заводу "Шахедів" у Татарстані і по НПЗ в Башкірії. Летіли невідомі дрони і далі вглиб Росії. Чули вибухи і у Краснодарському краї РФ. Місцеві чиновники заявляють, що один із дронів пошкодив трансформаторну станцію в Темрюкському районі. Окупанти утім припускають, що цілили БПЛА в зовсім інший об’єкт.

"Целью сегодняшних атак БПЛА самолетного типа в Краснодарском крае был терминал "Таманьнефтегаз" компании ОТЭКО в порту Тамань. Налет продолжался с 7:05 до 8:21. Всего сбито семь дронов: два над станцией Вышестеблеевка, пять – над терминалом ОТЭКО. Все обломки упали на территорию порта, обошлось без разрушений и жертв", – пише один з російських Telegram-каналів.

Потужного удару по окупантах, але уже в Донецьку, завдали і 29 травня. Відомо, що в результаті прильоту повністю зруйнована будівля "Донбассгражданпроєкту". Окупанти заявили, що внаслідок атаки є загиблі, утім нічого конкретного не сказали. Але, послухавши місцевих, одразу зрозуміло, що там не стало багатьох окупантів.

Нагадаємо, раніше в ГУР повідомили, що в ніч проти 30 травня їхній спецпідрозділ Group 13 за допомогою морських дронів Magura V5 знищив два російських катери "Тунець" у Криму.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ⚡️ "УЖАС, КАК СТРАШНО! МОСТ ЦЕЛ?" У Криму – справжня паніка! Хлопці Буданова розбудили всіх!

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