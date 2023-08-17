Уже 100 ракет на місяць: експерти розповіли про нові можливості Росії

Після заяви речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната про наявність в російських ракетах та дронах іноземних комплектуючих, ситуацію прокоментували військові експерти.

За їхніми словами, окупанти отримують іноземні компоненти завдяки "сірому" імпорту, після чого значно покращуються характеристики не тільки ракет та дронів, а й літаків та броньованої техніки.

Колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов каже, що, наприклад, виробництво ракет окупанти протягом останнього часу збільшили у півтора рази.

"Чи працює оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації? Так, працює. Навіть незважаючи на потужну санкційну політику по відношенню до РФ, очевидно, що російські компанії з виробництва ракет та інших видів озброєння, військової техніки отримують визначені компоненти для виготовлення сучасної високоточної та дуже високоефективної зброї різними шляхами, і за рахунок "сірого" імпорту", - каже Селезньов.

До цього він додає: "Звісно, що росіяни не можуть кратно збільшити обсяги виробництва, бо санкційна політика працює, але на певному рівні вони спроможні це реалізовувати. Наприклад, якщо казати про високоточні ракети, то представник українського Генштабу, бригадний генерал Громов зазначав, що росіяни зараз можуть виготовляти до 100 ракет. Ще буквально 3 місяці тому ми оперували цифрою 67 ракет на місяць. Тобто фактично у півтора рази збільшився обсяг промислового виробництва. Потенціал нарощується".

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко каже, що росіяни здатні виробляти бойові літаки та гелікоптери, але це виробництво – довгострокове.

"Вони не можуть цього виробляти у великій кількості і дуже швидко, - аналізує ситуацію Коваленко. - Справа у тому, що майже всю авіацію вони покращували протягом десятиліть за рахунок обладнання іноземного походження. Наприклад, той самий літак-винищувач Су-30 використовує для покращення своїх можливостей велику кількість запчастин іноземного походження. Наприклад, французські індикатори на лобовому склі".

За словами Коваленка, іноземне обладнання мають і російські броньовані машини, не тільки авіація.

"Якщо не буде постачання обладнання, то у російської техніки погіршаться характерістики. Щодо виробництва – то це цікаве питання. Росіяни заявляють, що вони, начебто, покращують свої показники. Кажуть, що, начебто, вдвічі збільшилось виробництво. Але я не бачу цього збільшення, - каже Олександр Коваленко. - Наприклад, відомо, що за першу половину 2023 року вони отримали дві партії Су-35, одну партію Су-34 та одну партію Як-130. При цьому не було передач Су-57 та МіГ-35. Вони не розкривають того, яка кількість в кожній партії, але знаючи про те, яка кількість була в минулі роки, можно сказати, що за першу половину 2023 року вони отримали 10 одиниць літаків. При цьому Як-130 не використовується в зоні бойових дій, тому бойових літаків вони отримали 8. Це не ті об'єми, якими можно вихвалятись. Наприклад, в США виробництво винищувачів п'ятого покоління перевищує 130-150 одиниць на рік".

При цьому Коваленко каже, що у росіян достатньо великий флот авіації, не виключено, що він складається з декількох сотень бойових авіамашин. "Але, звісно, не всі вони (авіамашини – Ред.) добре працюють, не всі мають можливість використовуватись у бойовому форматі. Багато техніки відпрацювало свій ресурс, багато потребує ремонту. Проблема не стільки в "залізі", скільки в пілотах. У них невелика кількість професійних пілотів. Це є більшою проблемою, ніж нестача літаків".



Скільки тисяч танків у росіян

В перші тижні повномасштабного вторгнення експерти припускали, що армія окупантів має в своєму розпорядженні не більше 3,5 тисяч сучасних танків. Станом на сьогодні, 17 серпня, Генштаб ЗСУ відзвітував, що за півтора роки війни ЗСУ знищили 4329 російських танків.

"По бумагах у Росії взагалі 17 тисяч танків. Але ж ми маємо розуміти, що там є танки ще 1940-1950-х років. Щось вони можуть використовувати з цих запасів, щось відновити", - каже Владислав Селезньов

Своєю чергою Олександр Коваленко каже, що наразі у зоні боїв окупанти використовують половину від тієї кількості, яку вже знищили ЗСУ.

"Зараз росіянами в зоні бойових дій використовується від 1,5 тисячі до 2 тисяч танків. Якщо казати про потенціал, то в Росії залишилось багато танків часів СРСР. Але не всі вони можуть бути відновлені. Вони не зберігались в сухому приміщенні, було порушено багато умов зберігання", - каже експерт.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ збили другий за ранок російський вертоліт "Алігатор" Ка-52.

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