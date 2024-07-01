"Уже попрощалась з життям": що відомо про потерпілих та загиблих через ракетний удар по Дніпру

Уночі ворог ударив балістикою по Дніпру, постраждали 7 людей, зокрема й 15-річний хлопець. У місті побито 25 багатоповерхівок та 41 приватний дім. У школі та дитсадку повибивало майже 200 вікон. Люди прибирають розбиті оселі та фіксують збитки.

Тим часом у середмісті рятувальники розбирають завали багатоповерхівки, яку в п'ятницю зруйнувала ворожа ракета. За даними поліції, під ними можуть бути дві жінки, які досі не виходять на зв'язок після удару.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Майже 72 години минуло відколи російська ракета увігналась у будинок у центрі Дніпра. Увесь цей час ні на хвилину, навіть у ночі, не переривались пошукові роботи.

Працівники ДСНС вручну та за допомогою важкої техніки розбирають завали, шукаючи під ними людей. Ракета влучила у будинок увечері 28 червня. чотири верхні поверхи обвалились одразу, ще кілька рухнули за годину. Загинула людина, поліція вже змогла її ідентифікувати - це 76 річна мешканка будинку. Ще 12 - дістали поранення. Шестеро досі у лікарні, зокрема й жінка на 35 тижні вагітності. Вона у середньому стані.

Місце ракетного удару РФ у Дніпрі

Тяжким залишається чоловік, якого рятувальники діставали з автівки. Його дружина Катя у сусідній палаті. Розповідає, як усе відбулося.

"Ми сиділи в машині під домом і почули, що летить ракета, ми не зрозуміли, що вона буде так поруч, а потім почули вибухи і зрозуміли, що все це сиплеться але на нас, я вже попрощалась з життям. Прості цивільні люди, спочатку дістали мене, а потім вирізали вже чоловіка", - каже вона.

Рятувальники і досі розбирають завали

Загрози життю Каті немає. Дівчина вже навіть жартує.

"Хотіла зробити собі ринопластику, а всі сміялись з мене, що нарешті зробила, ще й безкоштовно. Я як вилізла з машини, я бачила кусок носа у мене стирчав просто отак", - каже дівчина.

На місці трагедії трагедії з першого дня працю психологи та волонтери. Третю добу не йдуть з місця прильоту і мешканці будинку. Чекають можливості забрати хоч якісь свої речі. А найстрашніше - чекають звістки про рідних, яких досі шукають під завалами.

Наслідки обстрілу Дніпра

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