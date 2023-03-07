Ужгород перевершив Київ за орендою квартир: експерти пояснили, що відбувається з цінами

У Києві спостерігається здешевлення вартості оренди квартир. Як зазначають фахівці, попит на таке житло зменшився у січні та лютому. Тепер раніше популярні та дорогі київські квартири стали набагато дешевшими ніж квартири у Львові, Ужгороді та Івано-Франківську, де ціни за оренду житла зросли.

Як довго буде тривати така тенденція і чого очікувати на ринку нерухомості, сайт ТСН.ua поцікавився у експертів.

Цифри, які вражають

В січні середня вартість оренди однокімнатної квартири в столиці становила 8900 грн, за двокімнатне помешкання просили 12213 грн, а за трикімнатне – 18035 грн.

Тим часом у західному регіони середні ціни по оренді однокімнатних квартир б’ють рекорди:

в Івано-Франківську – 10467 грн

у Львові – 12974 грн

в Ужгороді – 16228 грн

Двокімнатні:

в Івано-Франківську – 12400 грн

у Львові – 15902 грн

в Ужгороді – 18284 грн

Трикімнатні:

в Івано-Франківську – 14314 грн

у Львові – 17424 грн

в Ужгороді – 21941 грн

За словами експертів, зростання вартості оренди житла спостерігається зараз по всьому західному регіону нашої країни. Особливо цікавий феномен Ужгорода, де вартість оренда житла, злетіла до небес. Але тут все дуже просто – чим більший попит на житло, тим більше зростають ціни. Ужгород невеличке місто, а людей, які приїхали туди рятуватись від війни дуже багато.

"Війна змусила багатьох людей переїхали в західні регіони. Люди живуть там уже понад рік, а попит на житло породжує стрімкий ріст цін. Тому і маємо такий дисбаланс, коли оренда квартир у Києві по вартості дешевша ніж в Ужгороді, чи Франківську. В довоєнні і в карантинні часи Київ залишався найдорожчим містом по оренді житла. Люди купували дороге житло у столиці, аби після цього здавати його в оренду та отримувати чималі прибутки", – розповідає сайту ТСН.ua Сергій Курганов, рієлтор-практик.

Що впливає на вартість оренди квартир у Києві?

Експерт зазначає, що обсяги угод на ринку нерухомості щодо купівлі-продажу зменшилися у вісім разів. А щодо вартості оренди квартир у столиці, то на неї впливає багато чинників. Один з основних – це інформація.

"Кожного дня мешканцям столиці "експерти" обіцяють нові масовані ракетні удари, які не завжди трапляються. Або ж розповідають про новий наступ росіян на Київ. Все це позначається не лише на психіці людей, а й на ринку нерухомості. Люди виїжджають з міста. Наприклад, багато людей поїхали зі столиці перед 24 лютим, аби пережити в іншому місті річницю російського вторгнення. В такі дні людям не до оренди квартир. Тому відсутність попиту призводить до зменшення вартості оренди житла", – пояснює нам Сергій Курганов.

Чого очікувати весною?

Він додає, що зниження вартості оренди квартир навесні було завжди.

"Сезонні робочі, які працювали в Києві всю зиму, повертаються весною додому, адже потрібно саджати городи та обробляти землю. Гадаю, що така ж тенденція буде і цього року, бо городи ніхто не відміняв, навіть під час війни. Крім того, в Києві практично зупинилося будівництво житла. Майданчики заморожені, а будівельники, які раніше їхали у місто і винаймали там квартири – цього не роблять. Все це також позначиться на ринку оренди квартир, їх вартості", – додає експерт.

Але є і плюси - стабільне постачання електроенергії в Києві. Його уже не вимикають в столиці майже місяць і це може повернути частину колишніх орендарів до столиці.

"Якщо буде наплив орендарів, то вартість оренди житла у Києві може збільшуватися. Також багато залежить від ситуації на фронті. Зазвичай загострення бойових дій спонукає людей, які ще не виїхали з гарячих точок – зробити це. Переважна більшість спочатку приїжджає до Києва. Але згодом вони переміщаються в західні регіони країни", – додає Сергій Курганов.

Він зазначає, що за останній тиждень на ринку нерухомості столиці відбувається певне пожвавлення. Є попит на об’єкти, які взимку не здавалися в оренду, а зараз їх почали оглядати, а також є певні тенденції до укладання угод.

Що кажуть у регіонах

Ірина Карбашевська, керівниця агентства нерухомості "Околиця" у місті Івано-Франківськ, розповіла нам, що вартість оренди житла у місті залежить від декількох чинників.

Насмперед – це локація, в якій розташований будинок, новобудова, чи вторинний ринок, а також від наповнення квартири та її технічного стану.

"Зараз вартість оренди житла в Івано-Франківську не збільшується. Я би навіть зазначила, що ціни подекуди зменшуються. Все залежить від типу помешкання. Якщо ми говоримо про однокімнатні квартири, то вартість оренди залежить від того, де знаходиться квартира - в новобудові, чи це вторинний ринок. Однокімнатну квартиру на вторинному ринку в Івано-Франківську можна орендувати за 7-8 тисяч гривен на місяць. Однокімнатна квартира в новобудові – 12-14 тисяч гривен", – розповідає сайту ТСН.ua Ірина Карбашевська.

Щодо оренди двокімнатних квартир в Івано-Франківську, то середня вартість на вторинному ринку -10 тисяч гривен. А в новобудові обійдеться в місяць за 16 тисяч гривен. Трикімнатні квартири на вторинному ринку орендують за 10-12 тисяч гривен, а в новобудовах оренда стане на місяць 18-20 тисяч гривен.

"Найбільш популярними в Івано-Франківську залишаються однокімнатні квартири, які здаються в оренду на місяць по 10-12 тисяч гривен. Вони найбільш ходові. А ось оренда приватних будинків майже не користується попитом. Дуже мало запитів від клієнтів на оренду приватних будинків. Якщо порівнювати з Києвом, де люди не хотіли орендувати квартири на верхніх поверхах через відключення електрики, то у Івано-Франківську такої проблеми не було. У нас переважно будинки не високі -10-12 поверхів. Тому люди винаймають житло на всіх поверхах", – каже Ірина Карбашевська.

Вона додає, що зараз у місті зменшився попит на оренду квартир, а з ним і вартість оренди житла.

"Люди масово квартири знімали, коли рік назад виїжджали подалі від зони бойових дій. Але вже зараз вартість оренди житла зменшується, бо немає великого попиту", – додає фахівчиня.

Раніше ми повідомляли, які квартири в Києві користуються найбільшим попитом.

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