В 10 разів потужніше за удар по Хіросімі: експерт – про застосування ядерної зброї Росією

Експерт назвав ланцюжок, хто в РФ ухвалює рішення про застосування ядерної зброї.

Президент США Джо Байден заявив, що загроза використання Путіним ядерної зброї є реальною.

Військовий аналітик, полковник Петро Черник прокоментував цю заяву голови Білого дому, а також пояснив, якою саме ядеркою може "вгатити" РФ по Україні. Про це Черник сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, тактична ядерна зброя, яку можуть застосувати росіяни – це стратегічна крилата ракета "повітря-земля" з термоядерною боєголовкою Х-102.

"Це продовження ракети Х-101, яка може мати бойову частину від 300 кілотонн до однієї мегатонни. Щоб зрозуміти, наскільки це серйозна зброя – над Хіросімою та Нагасакі скинули першу бомбу, яка мала 15 кілотонн, а друга – 21 кілотонну", – пояснив експерт.

Черник уточнив, що такі установки, як "Іскандер" чи "Кинджал", також можуть комплектуватися боєголовкам до 500 кілотонн.

"Якщо до цього дійде, то шкода буде неймовірною", – визнав він.

Проте експерт наголосив, що рішення про застосування ядерної зброї в РФ ухвалюють 5 людей, а не особисто Путін.

"Путін не може зателефонувати командирові пускової установки і сказати "вогонь". Це дуже довгий, багаторівневий і складний ланцюжок. Упевнений, що наші союзники знають, які ці ланцюжки перебивати", – каже Черник.

Експерт припустив, що заява Байдена – це радше нагнітання обстановки, і президент США в такий спосіб дає зрозуміти Путіну, що дуже добре поінформований про розмови в оточенні диктатора.

За словами Черника, якщо РФ все ж наважиться застосувати ядерну зброю, "це буде не українська проблема, а проблема світового масштабу, на яку будуть змушені відповідати США і Китай".