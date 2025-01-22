В 16 разів більше "Шахедів": які цілі поставила собі Росія в Україні

В ніч проти 21 січня російська армія атакувала Україну БПЛА в кількості 131 одиниць. В ці дні рік тому, безпосередньо 20 січня, ворог, згідно повідомлення Повітряних сил України випустив по нашій країні 8 "Шахедів". Тобто зараз дронів летить в 16 разів більше.

За словами експертів, російська армія набула таких можливостей після того, як почала виробляти ці БПЛА. Якою буде подальша тактика дронових атак та якої межі може досягти ворог — про це в коментарі для ТСН.ua розповіли колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий аналітик Владислав Селезньов та військовий експерт Роман Світан.

"Заради справедливості треба сказати, що сьогодні, як і попередньої ночі над Україною летіли не лише "Шахеди", але й дрони-імітатори, "Пародії", "Гербери". Ми маємо розуміти, що приблизно половина дронів, які запускає ворог щодоби по нашій території — це дрони-"обманки", — каже Владислав Селезньов.

Та додає: "Думаю, що зараз російська оборонна промисловість діє на межі своїх можливостей. Але це не значить, що завтра їх не стане більше. Як відомо, наша розвідка повідомляла про те, що відбувається будівництво нових промислових майданчиків, де ворог може виробляти таку компоненту. Ворог абсолютно чітко знається на тому, що за рахунок масштабування ракетно-дронових атак він може досягнути успіху. Там, де 10 дронів ми гарантовано знищуємо, не факт, що ми зможемо знищити всі 110, якщо він їх запустить. Я думаю, що цей фактор є визначальним, тому що на 2025 рік РФ забезпечує всім необхідним військовослужбовців. Росія буде масштабувати виготовлення дронів зокрема".

За словами Селезньова, в найближчій перспективі використання ворогом дронів може бути на цьому рівні — близько сотні.

"Говорити про якесь кратне збільшення дронів варто лише після того, як наша розвідка дізнається про те, що ворог запустив додаткові промислові потужності", — уточнює експерт.

Та додає: "Те, що в минулому році дронів було менше, свідчить про те, що процес виробництва лише напрацьовувався. Тоді поставки були в основному з Ірану".

Резюмуючи, він каже, що наразі у російських дронів є три місії: розвідувальна, ударна і максимальне вихолощення наших ресурсів.

Військовий експерт Роман Світан про збільшення кількості дронів також каже, що частина з них зараз — імітатори.

"Ворог може збільшити кількість дронів, які атакують Україну, за рахунок "обманок". Загальна кількість може становити 150-200 дронів. Але ворог навіть наявною великою кількістю БПЛА не досягає цілей. Якщо летить велика кількість "Шахедів", то і відсоток збитих цілей є чималим. Частина дронів летить за одним маршрутом, а на прокладання нових маршрутів потрібен час. Ворог може збільшити кількість запущених дронів на декілька десятків відсотків, але не в рази", — каже експерт.

Раніше повідомлялось про те, що експерт назвав сценарії найближчих обстрілів України та столиці.

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