В аеропорту Стамбула через снігопади опинилися заблокованими й українці: люди сплять на підлозі та без їжі

В аеропорту Стамбула через снігопади опинилися заблокованими й українці: люди сплять на підлозі та без їжі

Влада просить стамбульців не виходити на вулицю, студенти та деякі державні службовці отримують позапланові вихідні.

Стамбул паралізовано - через потужний снігопад життя у турецькому мегаполісі зупинилося. Влада радить містянам лишатися вдома, на вулицях посилено працюють комунальники. Через заметіль по всій країні допомоги рятувальників потребували чотири з половиною тисячі людей. А в аеропорту "Стамбул" застрягли пасажири – зокрема, й українці – денні та вечірні рейси до київського аеропорту "Бориспіль" скасовано.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

16-мільйонний мегаполіс завмер – присипаний снігом Стамбул чекає, доки вулицями знову можна буде пересуватися. Цієї ночі на засніжених дорогах застрягли десятки автомобілів. Вибір у водіїв був непростий – кидати свій транспорт чи мерзнути, чекаючи на рятувальників. Подекуди насипало до 80 сантиметрів снігу, і кучугури стали небезпечними. Камера автобуса зафіксувала, як пасажирці пощастило увійти до салону за секунду до того, як поряд упала снігова брила.

Влада просить стамбульців не виходити на вулицю, студенти та деякі державні службовці отримують позапланові вихідні. На вулицях активно працюють комунальники. Однак, у місті перебої з поромним та авіаційним сполученням.

Шкоди негода накоїла на найбільшому летовищі Європи – від снігу постраждав дах технічної будівлі. Міжнародний аеропорт "Стамбул" намагається поновити роботу і випустити бодай частину рейсів. Не вилітають звідси відучора. Сотні пасажирів застрягли на летовищі.

"Ми застрягли на летовищі напередодні. Ми закликаємо чиновників знайти рішення – нам доводиться спати на підлозі", – кажуть пасажири.

Серед тих, хто не зміг вилетіти, є й українці, яким доводиться чекати на рейси додому. Наші співвітчизники нарікають на умови на летовищі.

"Люди не можуть взяти собі ні готель, ні їжу. Коли підходиш до стійки реєстрації, вони починають відправляти нас то до однієї стійки, то до іншої. Дуже багато поліції тут, бо люди протестують", – зазначає пасажирка Анастасія.

Новини світу: потужний снігопад паралізував Стамбул

"З одного боку кажуть – їжа в ресторанах, їжте безкоштовно. З іншого боку – той ваучер на їжу отримати не можеш, тому що маєш відстояти чергу. Потім кажуть, Інтернет 24 вільно, повідомите рідним, але нічого подібного", – запевняє пасажир скасованого рейсу.

Розклад аеропорту "Стамбул" для наших співвітчизників невтішний – всі рейси до Києва до завтра у ньому скасовані. Чи відновлять польоти у середу, наразі під питанням. Бо сьогодні надвечір очікують на ще потужніший снігопад.

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