В Аргентині кит купався із відпочивальницею, а тунці в Хорватії влаштували рідкісне полювання

В Аргентині кит купався із відпочивальницею, а тунці в Хорватії влаштували рідкісне полювання

Морські пригоди потрапили на камери.

В Аргентині з відпочивальницею у морі вирішив погратися кит.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Рідкісні кадри вдалося зафільмувати згори. Жінка була на дошці для плавання, коли до неї підплив гігантський ссавець і почав гратися, злегка штовхаючи дошку плавником.

Зоологи кажуть, зараз сезон міграції китів, і вони нерідко опиняються біля берега. Втім, підпливати до них близько людям не рекомендують.

Новини світу: у Хорватії відпочивальники побачили, як над водою стрибала зграя блакитних тунців

А от у Хорватії відпочивальники стали свідками іншого рідкісного явища. Над водою біля узбережжя стрибала ціла зграя величезних блакитних тунців. Вражені люди знімали це на телефони.

А експерти тепер намагаються зрозуміти, чому тунці влаштували полювання так близько від берега.

Нагадаємо:

На Кінбурнській косі в Миколаївській області дельфін влаштував шоу для відпочивальників на пляжі.

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