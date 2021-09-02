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В Аргентині кит купався із відпочивальницею, а тунці в Хорватії влаштували рідкісне полювання

Автор
Олена Вус
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В Аргентині кит купався із відпочивальницею, а тунці в Хорватії влаштували рідкісне полювання

pixabay.com

Морські пригоди потрапили на камери.

В Аргентині з відпочивальницею у морі вирішив погратися кит.  

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Рідкісні кадри вдалося зафільмувати згори. Жінка була на дошці для плавання, коли до неї підплив гігантський ссавець і почав гратися, злегка штовхаючи дошку плавником. 

Зоологи кажуть, зараз сезон  міграції китів, і вони нерідко опиняються біля берега. Втім, підпливати до них близько людям не рекомендують. 

Новини світу: у Хорватії відпочивальники побачили, як над водою стрибала зграя блакитних тунців

Новини світу: у Хорватії відпочивальники побачили, як над водою стрибала зграя блакитних тунців

А от у Хорватії відпочивальники стали свідками іншого рідкісного явища. Над водою біля узбережжя стрибала ціла зграя величезних блакитних тунців. Вражені люди знімали це на телефони. 

А експерти тепер намагаються зрозуміти, чому тунці влаштували полювання так близько від берега. 

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