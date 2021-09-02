В Аргентині кит купався із відпочивальницею, а тунці в Хорватії влаштували рідкісне полювання

Морські пригоди потрапили на камери.
В Аргентині з відпочивальницею у морі вирішив погратися кит.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Рідкісні кадри вдалося зафільмувати згори. Жінка була на дошці для плавання, коли до неї підплив гігантський ссавець і почав гратися, злегка штовхаючи дошку плавником.
Зоологи кажуть, зараз сезон міграції китів, і вони нерідко опиняються біля берега. Втім, підпливати до них близько людям не рекомендують.
А от у Хорватії відпочивальники стали свідками іншого рідкісного явища. Над водою біля узбережжя стрибала ціла зграя величезних блакитних тунців. Вражені люди знімали це на телефони.
А експерти тепер намагаються зрозуміти, чому тунці влаштували полювання так близько від берега.
Нагадаємо:
- На Кінбурнській косі в Миколаївській області дельфін влаштував шоу для відпочивальників на пляжі.